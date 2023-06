¿Cómo se enteraba de la decisión del club de que Joel hiciera la pretemporada con el primer equipo?

Estaba en el parque con el perro, a través de un mensaje al móvil. Ese día lo pasé realmente fatal. Fue cuando escribí un tuit de impotencia, diciendo que me estaba cargando para sacar las armas y seguir luchando para dar visibilidad a los malos tratos; no estoy haciendo otra cosa que eso, no estoy linchando al joven, solo dándole visibilidad a un tema que es una lacra social.

¿Y su hija, que ahora tiene 17 años, cómo se lo tomó?

Ha tenido la misma recaída que yo. Fue superfrustrante, porque era premiar al agresor y, encima, castigar a la víctima sin ir al Estadio, que es forofa del equipo, y más ahora en Primera; ella, que fue abonada y le encantaba ir a ver al equipo. Pero sabe, a mi hija la estoy empoderando tanto que ya se le está pasando. Tiene claro que esto es propaganda en contra nuestra y yo procuro darle empujones para que siga adelante; continúa en tratamiento, pero se siente arropada por muchísima gente. Así que ya esto sólo nos hace cosquillitas.

¿Quiere ver a Joel Domínguez en prisión y arruinarle su carrera deportiva?

Yo no quiero verlo en prisión. Aquí sí quiero aclarar una cosa. Como madre de la víctimas y víctima de todo este sistema, tendría derecho a pedir que Joel vaya a prisión, porque lo he denunciado por un quebrantamiento de la orden de alejamiento y el código penal dice que en estos casos, si se demuestra que lo ha hecho, la pena privativa de libertad sería de seis meses a un año; estaría en todo mi derecho de pedirlo. Pero ni siquiera es el caso. Siempre he dicho que lo que queremos es que a Joel lo pongan en tratamiento. Los 40 días de trabajo de servicio a la comunidad se ha visto que no han servido para nada, porque el jugador siguió subiendo vídeos y metiéndose con la víctima. Está claro que no ha existido arrepentimiento, que no ha existido tratamiento. Si él quiere decir que pretendo que vaya a prisión, estoy en mi derecho; pero repito, ese no es el caso. Como criminóloga, siempre he abogado por penas alternativas a las penas privativas de libertad. De hecho, tengo una especie de tesina hecha sobre ese tema; si quiere el señor Brito -abogado de Joel- se la puedo presentar para que se la lea, que es muy interesante.

La defensa de Joel expone que fue su hija la que fue a su casa a verlo saltándose la orden de alejamiento.

Eso demuestra que no tiene muchos conocimientos legales. El Tribunal Supremo ha dejado clarísimo que quien tiene la orden de alejamiento es el agresor, no la víctima. Nunca he negado que aquel día mi hija fue a su casa; sucedieron una serie de hechos, que sólo saben el juez, el fiscal y ellos. Ellos no abrieron la puerta, yo llamé a la policía y su madre, también. Se resolvió el tema y mi hija no cometió ningún delito y por eso no fue detenida, porque no tenía orden de alejamiento. No se cometió ningún tipo de infracción. Ella sí hizo algo mal, sí, ir a su casa; hizo algo mal a nivel moral, ético y educativo, pero no a nivel legal. Es absurdo que digan que mi hija se saltó la orden de alejamiento. O no tienen conocimientos legales o están intentando confundir a la población; a la población pueden intentarlo, pero a mí no como madre, como criminóloga, como persona que ha estudiado derecho y que me he empapado bastante sobre este tema, no. No le van a dar la vuelta a una historia que tengo muy clara.

El abogado de Joel manifiesta que en la geolocalización de los teléfonos no se aprecian coincidencias, o sea, que no hubo quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Eso no puedo ser cierto, aparte de estar dando una información que desconozco. Pero su teoría se desmonta sola porque para que haya resultados de esa prueba de geolocalización se habrían que haber entregado los dos terminales. Que yo sepa Joel entregó un teléfono, pero a mi hija nadie la citado para entregar el suyo. ¿Entonces como puedes cotejar las geolocalizaciones de ambos teléfonos? A lo mejor tiene resultados del teléfono de él, pero no han podido cotejar si mi hija estuvo en el mismo sitio, a las mismas horas y los mismos días. Es imposible que puedan tener esos resultados.

"No quiero verlo en prisión, siempre he abogado por alternativas a las penas privativas de libertad"

¿Y sobre las denuncias presentadas contra ustedes?

A mi no me ha llegado nada, aunque el abogado diga que están puestas y que por la huelga de los funcionarios de justicia no se han entregado. A día de hoy no me consta nada. En cualquier caso, esas denuncias, según dijeron ellos en su momento quiero recordar, fueron después de que yo denunciara por el quebrantamiento de la orden de alejamiento, no antes, cuando según la otra parte estábamos acosando al joven para que quebrantara la orden. Ya veremos si llegan.

¿Qué siente cuando escucha que Joel es la víctima en todo este asunto?

Mire, si yo escucho lo de que Joel es la víctima hace tres meses, me pongo a llorar. Pero escuchándolo hoy, después de todas las mentiras que se han dicho, me hace gracia. Y no comprendo cómo un abogado se presta a decir tantas mentiras, y viendo que se contradice con lo que pone la sentencia judicial. Hoy no me molesta, incluso me hace gracia, que digan que Joel es la víctima. Han querido darle la vuelta a la tortilla. Ellos son los que han expuesto al joven a todo esto, convocándolo para hacer la pretemporada con el primer equipo sabiendo que tenían a la mayoría de la afición en contra. No sé el motivo por el que lo hicieron, pero sabían la que se le venía encima al joven y al club. Yo nunca he ido en contra de la carrera del joven, sólo he dicho que es un maltratador, porque está demostrado por una sentencia judicial, y que tiene aún causas pendientes. Mi pena es que nadie quiera trabajar con él, que nadie quiera protegerlo. Que quieran ponerlo ahora como víctima, la verdad...; ¡el victimario como víctima! Desde el punto de visto criminólogo es absurdo.

¿Y qué le dice a los que critican que se esté sometiendo a Joel a un juicio mediático paralelo?

Sólo les digo a lo que piensan eso que busquen una sola declaración mía o de mi hija en los medios que estamos intentando someter a ese joven a un juicio mediático. Yo, como madre que llevo sufriendo desde hace dos años, como mujer y como feminista, y no mi hija, sólo pretendo dar visibilidad a la violencia machista. El responsable de la exposición mediática de Joel es el club. Si tienes una sentencia condenatoria de uno de tus jugadores por malos tratos el 7 de marzo, cómo puedes sacar al día siguiente un comunicado hablando de la no tolerancia y de apoyo a las mujeres y no nombras a la víctima. El club ahí se expuso a que gran parte de la afición saltara; ahora, sabiendo que tiene causas pendientes, que el procedimiento no se ha cerrado, que no se ha cumplido del todo la condena porque hay un presunto quebrantamiento, cómo puedes premiarle con hacer la pretemporada con el primer equipo. Se han echado a todo el mundo encima con estas decisiones, yo no; nunca he hablado de este joven más allá de decir que es un maltratador, porque lo dice la sentencia, y que necesita mucha terapia, mucho tratamiento.

¿Todo sería igual si no hubiese sido jugador de la UD?

Si no hubiera estado en la UD, este joven no habría tenido la defensa que ha tenido, probablemente le hubiesen condenado a mucho más de lo que se le condenó, porque con la declaración del testigo principal, que lo vio todo y que denunció la agresión, con eso sólo hubiera sido suficiente para demostrar los hechos. El abogado de Joel dice que el testigo no fue el que denunció cuando así consta en la sentencia. Seguramente, si este chico no hubiese tenido los abogados que ha tenido, a lo mejor hubiese tenido otro tipo de condena y el juez no me habría propuesto el acuerdo al que llegamos, probablemente. Si no hubiese tenido la defensa de José María Aranda, que todos sabemos el vínculo que tiene con el presidente de la UD, a lo mejor las cosas hubiesen sido diferentes. Yo llevaba un año y medio callada, hasta que hubo una sentencia condenatoria. Pero yo hablé después de que tanto el joven condenado como su entorno empezaran a poner noticias en sus redes del estilo ‘ya saldrá la verdad, todo se sabrá...’. Empiezan a manipular la información cuando acaba de salir de un juzgado reconociendo los hechos. Eso fue lo que me empujó a darle visibilidad. Si él desde un primer momento acata la sentencia y está en silencio, no lo hubiese hecho público y hubiésemos estados todos calladitos.

¿Ayudaría en algo que el joven compareciera ante los medios pidiendo perdón?

Hubiese ayudado mucho antes, ahora ya no. Hoy, tres meses después, suena a estrategia.

"El que Joel, tres meses después, pida perdón públicamente suena a estrategia"

¿Qué objetivo final se marca, poder decir ‘ya me siento satisfecha’?

Me sentiré satisfecha cuando salga a la luz la verdad. Y cuando salga la verdad el juez decidirá la pena que tiene imponer, porque yo no soy nadie para hacerlo. Si pudiese yo propondría, en el caso que el juez determine que el joven quebrantó la orden de alejamiento y que ello conllevaría una pena de privación de libertad de entre seis meses y un año, que él cumpla una pena alternativa de seis meses mínimo trabajando en un centro de mujeres víctima de malos tratos, aparte de un arrepentimiento público y de hacer terapia. Pero bueno, eso está en manos del juez. No depende de mí. Pero quiero que salga la verdad. Que luego en un año está jugando en Primera, pues voy y le aplaudo; que ha cambiado, me alegraría porque es un joven de 18 años y da pena que siga por ese camino. Me gustaría que él cambie después de esto, sobre todo por las mujeres que se van a cruzar en su camino.

Pero es consciente de que la justicia puede fallar en su contra.

Totalmente consciente. Aquí, en este caso, no sólo es una cuestión sólo contra el agresor, sino de todo el apoyo que tiene detrás por ser quien es, y que nosotras no lo tenemos. Hay intereses que desconozco. Y le digo una cosa, aunque no haya una sentencia condenatoria, que yo confío en que sí porque sé lo que vi y sé lo que ha hecho, está habiendo una conciencia social en Canarias y en el resto de España, porque el tema ha trascendido fuera, sobre el tema del maltrato. La afición de la UD Las Palmas ha respondido de chapó, aunque haya gente que no opina lo mismo. Tiene que haber de todo, y yo sabía cuando empezó este asunto que iban a existir opiniones de todo tipo, pero bueno las llevó con dignidad.