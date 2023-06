Cristian Herrera aclara los motivos de su espantada de la UD en 2013: "Modificaron cosas del contrato que no estaban pactadas"

Una explicación diez años después a una espantada. Del portazo de 2013 a una ilusión desbordante por formar parte del proyecto de Viera y Pimienta. Cristian Herrera, que dejó la casa amarilla hace una década por un descuerdo contractual, zanja el asunto y aporta las claves de su fichaje por la UD. "No fue una decisión cómoda, llegaron dudas y estuvimos así hasta el final. Que sí o que no", relata. Y el delantero desvela que "se modificaron algunas cosas del contrato que no estaban pactadas y al final llegó esa oferta [militar en el filial del Elche], la vimos y yo cogí y opté por irme".

Esa vacilación de última hora forzó la marcha de Herrera, que acabó en Primera con el Elche, para luego militar en el Almería, Girona, Lugo y en el Ibiza en las dos últimas temporadas. Admite la crítica de cualquier seguidor amarillo. "Lo entiende perfectamente, el aficionado está en su derecho de pensar lo que quiera". Los intentos de Herrera por fichar por la UD han sido reiterados en los últimos años. Por fin, el culebrón ya terminó. Responde con claridad y contundencia cuando se le cuestiona por la repatrición. "Desde que estás fuera, el sentimiento aumenta, te das cuenta de que Las Palmas es más grande cuando estás fuera". Reconoce el interés de otros equipos -como Elche o Valladolid-. "Este año por fin se dio. Está claro que era lo que yo quería, no había dudas, quería venir para casa. Había otras ofertas, pero Las Palmas era la primera opción". Sobre el hecho de llegar con un descenso con el Ibiza, reconoce que fue "un mal año a nivel colectivo". Deivid , asesor de la dirección deportiva, inició las negociaciones. "Cuando se pone en contacto desde el club amarillo por Deivid, pues me alegró muchísimo. Era mi primera opción". Una vez cerrada la operación, habló con el resto de ejecutivos como Luis Helguera o el técnico Pimienta. "El entrenador contactó conmigo cuando estaba en Cuba de vacaciones para felicitarme por mi fichaje. Tengo ganas de empezar", determinó en los medios oficiales.