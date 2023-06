Hay tres premisas para que la Copa África 2024, que se celebrará entre el 13 de enero y el 11 del año que viene, suponga un hándicap para la UD Las Palmas. La primera es que Saúl Coco y Omenuke Mfulu, los dos futbolistas de la plantilla actual susceptibles de poder jugarla, continúen en el plantel, algo asegurado en el caso del segundo y no tanto en el del primero, pretendido por varios equipos en este verano.

La segunda es que las selecciones de Guinea Ecuatorial, para la que juega el central, y de República Democrática del Congo, para la que lo hace el centrocampista, se clasifiquen para el torneo, objetivo que ya consiguió la antigua colonia española y que podría conseguir el viejo Congo belga si gana un partido en casa en septiembre. La tercera y última es que ambos sean seleccionados, lo que parece garantizado en ambos casos. Por tanto, la probabilidad de que el campeonato de selecciones africanas afecte al equipo amarillo mediante la pérdida de dos efectivos en plena Liga es alta.

Es una posibilidad que la dirección deportiva de la UD comandada por Luis Helguera y Deivid contempla a la hora de confeccionar la plantilla del nuevo proyecto en Primera División. A mitad de campeonato, de repente, Xavi García Pimienta puede verse sin dos de los futbolistas llamados a ser titulares el curso que viene, sobre todo Coco, indiscutible para el técnico y cuya proyección es enorme.

El central tiene ofertas, pero no saldrá si nadie pone una cantidad en torno a 15 millones

Por ese motivo varios equipos tanto de España como de Francia e Italia ha hecho ofertas por él, sin embargo, en el club tienen la determinación de que no venderá al jugador por menos de la mitad de la cláusula de rescisión entre fijos y variables. Eso significa que alguien debe poner por delante en torno a 15 millones de euros, algo poco probable en los mercados en los que interesa el lanzaroteño.

En cualquier caso, más allá de que Coco sea traspasado este verano o no, la UD busca un central para cubrir la vacante que dejó Sidnei. Mika Mármol es el elegido, el candidato principal a reforzar la zaga amarilla, aunque su llegada no será fácil porque le pretenden varios equipos, si bien la UD tiene la baza de tener que recibir 5 millones por Pedri en cuanto este juegue tres partidos durante al menos 45 minutos; el Barça, que si paga un millón al Andorra lo tendrá en propiedad, y si no, se quedará con el 50% del jugador, podría rebajar la cantidad a cambio de facilitar la llegada del catalán, sea cedido o traspasado.

Central y mediocentro

Además, la plantilla amarilla cuanta ya con otros centrales como Curbelo, Álex Suárez y Enrique Clemente, por lo que, con la llegada de uno más, la posible ausencia de Coco durante un mes quedaría más o menos resuelta.

En cuanto a la posición de mediocentro, Mfulu y Fabio son sobre el papel los encargados de ocuparla, sin embargo, si el franco-congoleño se marcha, quedaría sólo uno, si bien Kirian y Loiodice pueden jugar de manera puntual como mediocentro. En todo caso, la incorporación de otro ancla no está descartada y es ahí donde entra en escena Roque Mesa, libre tras el descenso del Valladolid y que aguarda aún su oportunidad de volver a vestir de amarillo.

Sea como fuere, es muy probable que la Copa África 2024 suponga un lastre para la UD. Saúl Coco es un fijo en su selección y si no fue a la última convocatoria en junio fue porque ya tenía garantizado el billete para Costa de Marfil. Además, ya participó en el torneo continental anterior, en el que jugó todos los minutos –Guinea Ecuatorial fue eliminada en cuarto de final por Senegal, luego campeona–. A sus 24 años, suma 12 partidos oficiales y tres goles.

El segundo país del mediocentro, con el que debutó el pasado 18 de junio, aún debe sellar su billete

Mfulu, por su parte, acumula sólo uno, el que jugó el pasado 18 de junio en Gabón. Entro en la segunda parte en un choque clave para la República Democrática del Congo, que debía ganar para depender de sí misma en la última jornada y lo hizo (0-2). A principios de septiembre, deberá sellar el pase en casa ante Sudán. Cabe destacar que el mediocentro, de 29 años y nacido en Francia, había debutado días antes en un amistoso frente a Uganda.

Compromiso con la UD

En su caso, tal y como el propio futbolista reveló a este medio el pasado lunes, decidió no acudir a la convocatoria anterior, en marzo –cuando militaba en el Elche, en 2021, declinó acudir a otra cita y fue castigado por la federación durante casi dos años–, «porque estaba totalmente comprometido con el ascenso».

Así, en el contexto actual, tanto Coco como Mfulu serán citados con sus respectivas selecciones y si antes se han cumplido las dos premisas anteriores la UD les perderá durante al menos dos o tres semanas, lo que duran la breve concentración anterior y la fase de grupos. Sería un hándicap.