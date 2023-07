Alfombra majorera para el partenón de los sueños. El césped del Estadio de Gran Canaria se traerá desde el sur de Fuerteventura, en barco y en 22 camiones trailers, desde julio de 2024 y con el Centro de Jardinería La Lajita como base logística de una iniciativa sin precedentes. La productora New Event, organizadora del evento musical Granca Live Festival, se encarga del coste de la operación. Los cuatro próximos veranos -2024, 2025, 2026 y 2027- se repite el protocolo con la firma de jardinería majorera, que tratará de mitigar los efectos nocivos de la celebración del macrofestival en la instalación de Siete Palmas.

A 33 días del estreno liguero en la LaLiga EA Sports -nueva denominación de la Primera División- en el recinto capitalino ante el RCD Mallorca (12 de agosto, 18.30 horas), comienza la fase de siembra. Los daños que soportó la capa más superficial están controlados y se llegará al debut con un césped en perfectas condiciones. Orlando Cabrera, director del citado centro y de Compost Majorero, establece un relato del plan de trabajo. «La capa superficial ha sido castigada por la celebración del concierto y es un daño controlado. La germinación comienza con una serie de trabajos reforzados.Hay una siembra fuerte, que exige un abono y tratamiento específico para que esté listo el próximo 12 de agosto. Ahora buscamos que la nueva superficie saga con fuerza y potencia», precisa Cabrera, responsable de la gran mejoría del césped en la campaña que concluye 22-23.

Se repite el protocolo de actuación de julio de 2022. La celebración del concierto, dos días y con más 50.000 personas, exige una respuesta urgente. «Está bastante machacado por el espectáculo musical de doble jornada, este aspecto es clave. No es un concierto al uso, se trata de un castigo que ahora debemos saber gestionar».

Un desafío

Alta tecnología, productos químicos, material humano y el arte majorero. El césped del Gran Canaria está reconocido por la patronal de LaLiga como uno de los tres mejores. Cabe perfeccionar el método en un escenario de riesgo. El reloj es el principal enemigo. En relación al transporte de los tepes de césped desde el centro de operaciones en Fuerteventura, Cabrera lo afronta como «un desafío».

«Es la primera vez que se produce y trasplantan tepes deportivo de alto rendimiento en el Archipiélago. Hacerlo con la Península dispara el presupuesto y la legislación no lo permite [está prohibido el transporte de plantas con tierra]. El apoyo del Cabildo y la implicación de New Event han sido recibidos con los brazos abiertos por la UD Las Palmas. En el olimpo del balón, cada detalle vale oro. El traslado del césped desde Gran Tarajal a Siete Palmas tiene un coste de 300.000 euros.

LaLiga vigila al milímetro todos los detalles del cuidado del césped y el estado de la superficie de juego. Cabrera recuerda que el uso de tepes se practica en cada pretemporada en la gran mayoría de los estadios de la máxima categoría. «El Civitas Metropolitano también lo hace de forma regular cada verano, se trata de un estadio que alberga grandes eventos».

Polémica del «puto desastre» con el novelista

El estado de la superficie del Gran Canaria en la temporada del séptimo ascenso a Primera ha pasado de puntillas. Cero polémicas, cero debates. Sin embargo, en septiembre de 2020, tras el ataque de un hongo, el técnico de la UD José Mel Pérez explotó en sala de prensa -al término del duelo con el Fuenlabrada-. «Es un puto desastre (...) Es la frase de tirar piedras contra tu propio tejado o la de pegarte un tiro en el pie. Tendría que estar como las praderas, pero no lo entiendo. No me vale la excusa de la Península, el equipo de la isla de al lado [Tenerife] tiene un jardín».

En 2015, tras la conquista del cielo con el 21-J, LaLiga multó al club grancanario por el estado del césped. También aconteció en 2020 con el citado episodio controvertido de Mel. Multas y castigos económicos que han frenado. Sí han llegado sanciones de la patronal por la iluminación y otras cuestiones de índole logístico.

Las herramientas y la pericia del Centro de Jardinería y Compost Majorero tienen nuevo aliado. New Event costea el envío de los 22 camiones y el encaje de los tepes. Un problema, una solución. Los guardianes de la alfombra.