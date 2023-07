Saúl Coco: «Estamos mirando para ver si podemos ampliar el contrato»

Saúl Coco (Lanzarote, 1999) vive un momento dulce de su vida. Asentado como titular en la UD Las Palmas tras experimentar una proyección enorme, admite haber recibido ofertas para marcharse, como también que negocia con el club para renovar. Maduro, seguro y cansado tras el entreno matutino de ayer, se sincera desde Marbella con LA PROVINCIA.

Acaba de terminar el primer entrenamiento del día después del partido contra el Orlando Pirates. ¿Cómo está?

Muy bien, pasando un poco de calor aquí en la pretemporada, pero bien.

¿Ha tenido ya alguna sobrecarga muscular?

No. Tengo la carga normal y lógica. Para eso están las pretemporadas, para acumular minutos, para acumular carga de trabajo en las piernas, pero más allá de eso, de todo bien.

¿La pretemporada de Primera División es diferente a la de Segunda por el simple hecho de subir de categoría?

No. Yo creo que al final, y en el club lo tienen bastante claro, no tenemos que cambiar mucho de lo que veníamos haciendo. Entonces, en ese sentido, tanto la dinámica de entrenamientos está siendo igual, dándolo prioridad al balón que es lo que nos gusta y trabajando un poquito, que también toca [sonríe].

¿Y Saúl Coco individualmente en qué ha cambiado, si es que ha cambiado en algo?

Pues.... Yo creo que en nada. Evidentemente y como yo digo siempre, con la edad vas aprendiendo y cogiendo la experiencia que te dan los partidos, pero creo que como jugador sigo siendo el mismo, la base es la misma.

Lo que sí ha cambiado es el look, el pelo con las trenzas ¿Cómo surgió esa historia?

Eso es cosa de mi hermana pequeña, que es la que me convence. Ya el año pasado cuando me hice el peinado este con la rayita amarilla fue ella la que me convenció y este año me apretó para que me hiciera algo diferente. Nunca me lo había hecho y me las hice para probar. Y mira.

¿Es complicado hacerlo?

Sí, es complicado. Yo tengo el pelo corto, entonces tuve que comprar un poco de pelo sintético para terminar de hacer las trenzas y luego una especialista me las hizo. Tardó una horita o una horita y algo, tampoco fue mucho.

Hablaba de su hermana pequeña. Da la sensación desde fuera, por sus redes y demás, de que su familia es muy importante para usted. ¿Es así?

Sí, mucho. Soy muy familiar, es el entorno en el que me he criado. Aparte de mis padre tengo dos hermanas con las que tengo una relación muy cercana y nos apoyamos mucho entre los tres en todo lo que hacemos. Para mí, siempre lo he dicho, es una suerte la familia que me ha tocado.

Seguramente sea una suerte para usted ser internacional a una edad tan temprana como la suya –24, pero debutó con 18– gracias a que su padre nació en Guinea Ecuatorial. Hay mucha gente joven en las selecciones, pero aún así imagino que no es fácil llegar. ¿Tuvo claro desde siempre que quería jugar con Guinea Ecuatorial?

A ver, desde un principio, desde que era pequeño, no es que lo tuviese claro, pero sí es verdad que en el momento en que me llegó la oportunidad lo valoré, lo hablé con mi familia, y sí que lo vi como una buena posibilidad. Aparte del hecho de jugar con una selección internacional, para mí también era algo bonito poder representar los colores de los orígenes de mi padre, de mi abuela... Me hacía y me hace ilusión.

Imagino que tiene asumido que tendrá que irse en enero y que podría perderse, por ejemplo, los partidos frente al Barcelona y el Real Madrid en el Gran Canaria.

Si. Evidentemente, yo preferiría que fuese en verano –la Copa África– por el simple hecho de no perder la competición, pero al final, la anterior experiencia que tuve en la Copa África –su selección cayó en cuartos de final– fue muy buena y bonita, y de la que salí reforzado, porque aquí no estaba teniendo todo el protagonismo que me hubiera gustado. La Copa África me dio un empujoncito a nivel de confianza, de seguridad y de minutos que me vino muy bien. Entonces, ya que este año la tenemos, cuando toque ir, si todo sale bien, intentaré dar una buena versión y aprovecharlo para volver a salir reforzado.

Han llegado ofertas, pero el club quiere que esté con ellos; por pasar, pueden pasar mil cosas»

Se ha hablado mucho de que podría salir de la UD este verano porque tiene ofertas. ¿Podemos dar por seguro que se queda?

A ver, como comentas, sí que es cierto que han llegado ofertas al club importantes, pero bueno, a partir de ahí el club lo que me ha transmitido es que quiere que esté con ellos. Estamos también mirando para ver qué podemos hacer con la situación contractual mía, si se puede ampliar. La predisposición es buena por amabas partes y al final también yo aquí estoy a gusto. A partir de ahí va a ser el club el que guíe un poco lo que pasará.

Tiene contrato hasta 2025, por lo que si el club quisiera sacar algo bueno por usted, o le renueva o se va ahora, ¿no es así?

No sé, decirte eso ahora... Al final, sabes como es el fútbol. Por pasar, pueden pasar mil cosas. A día de hoy no te sabría decir. Yo con lo que me quedo es con que estoy tranquilo porque tengo dos años más de contrato, estamos en Primera, que es lo que quería y lo dije desde el año pasado, y a partir de ahí son cosas naturales del fútbol, que haya ofertas, negociaciones, que hable yo con el club sobre qué es lo que va a pasar... Lo llevo con la naturalidad de que es algo que pasa en el fútbol y no es algo que me desconcentre del día a día ni del objetivo.

Efectivamente, dijo que quería jugar con la UD en Primera y tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Se vería en Francia jugando esta temporada, con el rol que tiene en el equipo y con todo lo que se va a vivir en la Isla por estar en la máxima categoría?

[se ríe] Es lo que te acabo de decir. El fútbol es tan incierto que te podría decir hoy 'no, ni loco', y mañana totalmente lo contrario. Yo ya lo dije: esta es mi casa, es el club del que soy desde pequeñito y tengo un sentimiento muy especial hacia la UD Las Palmas. Entonces, haber conseguido algo tan bonito como lo que conseguimos el año pasado... Evidentemente me hace mucha ilusión el poder seguir aquí.

Un jugador como usted, con lo joven que es, la proyección que tiene y las posibilidades que todos creen que va a tener en el fútbol, ¿tiene prisa por irse a un sitio mejor, o sabedor de todo lo anterior, valora positivamente quedarse un tiempo más donde asegura estar a gusto?

En ese sentido estoy tranquilo. El que me conoce sabe que soy una persona que ha ido trabajando todo y que lo que te tenga que llegar te va a llegar por un lado o por otro. Evidentemente, como en todos lados, hay que aprovechar los buenos momentos para intentar progresar, pero más allá de eso, tranquilidad.

Seguramente van a llegar refuerzos que nos van a dar un salto de calidad, pero lo importante es que la base es la misma

Hablemos del equipo. Han llegado tres fichajes, quedan otros muchos por venir, hay varios canteranos aquí en Marbella... ¿Cómo lo ve?

Las sensaciones que tengo son buenas. Lo bueno es que la base va a seguir. Está claro que el mercado todavía está ahí y seguramente van a llegar refuerzos que nos van a dar un salto de calidad, pero lo importante es que la base es la misma del año pasado, que todos nos conocemos, que sabemos a lo que jugamos y lo que queremos.

¿Ha dado alguna consigna nueva el entrenador en lo que va de pretemporada con respecto al juego por el hecho del salto de categoría?

No, que seamos nosotros. Evidentemente, sí estamos trabajando nuevos matices, diferentes formas para arreglar situaciones que el año pasado se nos complicaban, como cuando se nos atascaba un partido.

Ha llegado Albert Peris al cuerpo técnico desde la dirección de metodología del FC Barcelona. ¿Algo de esto sabrá, no?

Sí sí, por supuesto. Son dos ojos más y dos ojos de una persona que si ha trabajado en el Barça nos va a venir muy bien a la hora de tener más exigencia, de corregir esas pequeñas cosas que quizá al míster o a Álex -García, el segundo entrenador- se les pueden escapar. Seguramente nos va a ayudar a que seamos mejores. Es muy participativo, activo, intenso, le gusta estar metido en las tareas y eso al final también hace que estemos enchufados.

En cambio, el equipo pierde al coach Richi Serrés. ¿Qué supone para usted, que aseguró en su día que era muy importante?

A mí Richi me ayudó bastante, la verdad, sobre todo por el tema mental. En el fútbol se tiene muy poca conciencia del aspecto mental y a veces se toma como algo que está en un segundo plano, pero yo creo que es primordial. A la hora sobre todo de la gestión emocional, de los nervios, la tensión, por ejemplo para gente joven como yo que el año pasado estábamos viviendo algo completamente nuevo, sí que fue bastante importante para ayudarnos en esa confianza. Para mí a nivel personal es una baja importante, pero bueno, sé que el trabajo que ya he hecho con el lo puedo seguir prolongando.

En el que más he pensado es Muriqi –del Mallorca–, en cómo pelearme con el animal ese»

¿Se ve ya cuidando a Lewandowski, Griezmann y a todos esos grandes delantero? ¿Se ha imaginado ya jugada concretas y como les marcaría?

Si te digo la verdad, tampoco le he dado muchas vueltas. En el que más he pensado es en Muriqi. Es el primero que va a estar por ahí y ya estoy pensando en cómo voy a pelearme con el animal ese.

Su proyección ha sido evidente con el paso del tiempo hasta convertirse en titular indiscutible. ¿Qué cree que tiene que mejorar?

Yo creo que podría mejorar la pausa en ciertos aspectos del juego, como por ejemplo a la hora de atraer rivales para la presión. También la regularidad. Creo que el año paso di un paso adelante en ese sentido, de tener una constancia, pero sí debo corregir ciertos errores o desconexiones en el partido, porque a lo mejor un mal despeje o una falta de concentración en Primera te perjudica mucho.

En una de sus comparecencias habló de que le gusta tirar desde lejos y le encantaría marcar un gol así. Ya se estrenó en Granada, de cabeza, pero, ¿vamos a ver a Coco tirar desde lejos?

Sí, sí, sí [se ríe]. Porque además es una espinita que tengo clavada. En los dos últimos año recuerdo el primero en Ponferrada que acabó con gol de Rober y el año pasado otros con el Eibar en casa que me saco Luca. Me quedaré después de los entrenamientos un ratito para pegar par de tiros.

El dinero de la prima. ¿Para algo en especial?

Lo tengo ahorrado. No he pensado en qué hacer con él. No he hecho nada.