Sandro pone luz a la UD Las Palmas (1-0)

Sandro puso la luz a la UD, gris como su equipación, que estrenaba, en la despedida de Marbella después de 12 días de concentración que ya por último fueron demasiado pesados para todos, hasta para los propios futbolistas, cansados de una pretemporada agotadora bajo el calor de la costa andaluza y deseosos de volver a sus casas. La pesadumbre quedó patente durante buena parte del coque, pero en la otra, el cuadro amarillo dejó una acción de calidad que le valió para finalizar el stage con una victoria, la segunda en su periplo, que le dejó un buen sabor de boca. El '9', que revolucionó al equipo con su entrada a media hora para el final, cogió el balón en el borde del área, se perfiló para golpearlo como más le gusta y lo puso en la escuadra (67'). Un golazo que tapó todas las ocasiones falladas por el Cádiz. Decidió la calidad.

Porque el rival, fiel a su estilo, distinto al de Las Palmas, perdonó sobre todo en la primera parte, aunque en la segunda también gozó de alguna oportunidad. Pero el talento de Sandro, que jugó en la banda izquierda, marcó la diferencia al final. La UD regresa a Gran Canaria con dos triunfos y dos empates sin recibir goles. Cuando lo hizo, frente al Espanyol, perdió, lo que confirma una vez más que si este equipo es sólido detrás, en cualquier momento puede marcar y ganar. Las sensaciones generales con las que se va la expedición son buenas, si bien faltan cosas que arreglar, como la falta de pegada arriba -Pau Ferrer, un filial, jugó los 90 minutos para evidenciar que faltan nueves- o los errores individuales en la salida del balón. Hay tiempo para corregir las deficiencias.

La apuesta de García Pimienta esta vez fue por Valles en la portería; Lemos, Coco, Juanma y Sinkgraven en la defensa; Iñaki, Javi Muñoz y Jonathan Viera en el centro del campo; y Pejiño, Pau Ferrer y Marc Cardona en la delantera. Estuvo bien la UD con el balón, sin embargo, no tuvo pegada, ni siquiera ocasiones claras de gol frente a un Cádiz mucho más letal y vertiginoso, y que si no se fue al descanso por delante en el marcador fue porque Chris Ramos no estuvo acertado.

La primera que tuvo fue pronto, a los siete minutos, después de una gran acción de Darwin Machís por la izquierda. El venezolano regateó a Lemos, entró en el área y puso la pelota al centro con la zurda, misma pierna con la que Ramos remató desviado cuando tenía todo a favor para marcar. El gallego, superado en la acción anterior pero luego uno de los mejores de la UD en el primer acto, respondió con un tiro desde fuera del área que sirvió para probar a David Gil.

Pese a que Las Palmas dominaba la posesión, con circulación mayormente lenta al mando de Jonathan Viera, el Cádiz creaba peligro casi cada que se asomaba por el área de Valles. Así, otra acción de Darwin por el costado acabó en un nuevo centro que no alcanzó a rematar Sobrino porque pegó una patada al aire. De milagro no perdía la UD, que evidenció incluso un punto de desesperación cuando el capitán, omnipresente, gritó a Pejiño: '¡Vete carajo, mira todo el campo que tienes para correr!'.

Precisamente el capitán fue el protagonista del segundo disparo amarillo, en una falta muy lejana que se marchó a la izquierda del meta gaditano. Sucedió poco antes de la media hora. La UD, en ningún caso, se escondió, sino que trató siempre de combinar y de llegar arriba, sólo que con una cierta lentitud y con mucha imprecisión en los metros finales.

Chris Ramos pudo adelantar nuevamente al Cádiz antes de la pausa de hidratación con un cabezazo tras una jugada embarullada dentro del área amarilla que se fue alto. Tras la reanudación, después de que Viera dijera a los del Cádiz 'vamos, niños', quizá por sus ganas de seguir jugando y de poner fin a la concentración cuanto antes, el delantero cadista gozó de la ocasión más clara del partido, retrato de lo que fue la primera parte: balón largo a Darwin, pase al centro del venezolano sin mirar y llegada del exjugador del Lugo para picar el balón por encima de Valles, que vio como salía rozando su poste derecho. Otro milagro.

El gol, en la segunda parte

Sin el bochorno del miércoles de la semana pasada, cuando la UD debutó en la concentración frente al Orlando Pirates, pero con mucho calor, el descanso dio paso a la segunda parte, en la que Aarón, Curbelo y Loiodice sustituyeron a Valles, Juanma y Jonathan Viera, respectivamente.

El cuarto de hora inicial dejó dos errores de Curbelo en la salida de balón que propiciaron dos ocasiones claras del Cádiz finalmente resueltas por el cuadro amarillo y la reprobación de García Pimienta, que le llamó cuando ya no había peligro y le dijo: 'Curbe, dos'. La UD, superada sin Viera, gozó sin embargo de una contra en la que Pejiño dejó solo a Javi Muñoz, pero con mucho terreno por delante, tanto que dio tiempo a los defensas del Cádiz a agobiar al pichichi amarillo, que tiró fuerte desde muy lejos y demasiado alto.

Sucedió justo antes de que los cambios a la hora de juego dieran otra cara al equipo, al tiempo que los del rival disminuyeran su poder ofensivo y defensivo demostrado hasta entonces. Kirian dio pausa al centro del campo y Moleiro vertiginosidad. Y Sandro, peligro. Ya había entrado en contacto con el balón antes para combinar, pero a la primera que tuvo, instado por el banquillo -'acábala'-, fue letal. El grancanario, ubicado en la izquierda, llego al borde del área, se perfiló para golpear y con un derechazo lleno de fuerza y elegancia puso el balón en la escuadra izquierda de Conan Ledesma, el portero titular que acaba de entrar. Un señor golazo (67').

La superioridad de la UD con los cambios de uno y otro era ya más que evidente, tanto que una combinación poco después del gol entre Moleiro, Sandro -hiperactivo- y Cristian Herrera terminó en un tiro del extremo que detuvo el meta argentino. Pero la segunda tarjeta amarilla a Loiodice por una fuerte entrada sobre Lucas dejó a la UD con unos menos a 10 minutos del final y el Cádiz se fue arriba. Negredo remató de cabeza un centro del propio Lucas desde la izquierda, a las manos de Aarón. Pero Sandro ya había decidido.

Ficha técnica.-

(1) UD Las Palmas: Valles (Aarón, 46'), Lemos (Palanca, 60'), Coco (Álex Suárez, 60'), Juanma (Curbelo, 46'), Sinkgraven (Sergi Cardona, 60'); Iñaki (Kirian, 60'), Javi Muñoz (Moleiro, 60'), Jonathan Viera (Loiodice, 46'); Pejiño (Cristian Herrera, 60'), Pau Ferrer y Marc Cardona (Sandro, 60').

(0) Cádiz CF: David Gil; Zaldua, Carlos, Fali, Javi Hernández; Escalante, Alcaraz; Sobrino, Chris Ramos, Darwin; y Roger. También jugaron San Emeterio, Raúl Parra, Mwepu, Diarra, Lucas, Iza, Alejo, Mabye, Conan, Álex Fernández y Negredo.

Goles: 1-0.- (67): Sandro.

Árbitro: Domínguez Cervantes. Expulsó a Loiodice por doble amarilla (82'). Además, amonestó a Escalante, del Cádiz, y a Curbelo, de la UD.

Incidencias: quinto y último partido amistoso de pretemporada de la UD Las Palmas en el 'stage' de Marbella (Málaga), disputado en el campo principal del 'Marbella Football Center' ante unos 250 espectadores.