UD Las Palmas-Espanyol: Primeros goles en contra, primera derrota (1-2)

Cuarto partido, primera derrota, tercer gol a favor y los dos primeros en contra, algo que no había pasado hasta ahora y que costó la caída al cuadro amarillo. La UD menos reconocible de la pretemporada, que empieza a hacer mella y quedó patente, perdió con el Espanyol de Segunda prácticamente en el último minuto después de haber estado por debajo anteriormente por el gol de Pol Lozano tras un mal pase de Valles, demasiado nervioso. Javi Muñoz, el pichichi del periodo de preparación, empató gracias a un buen tiro con la zurda, pero la contra final fue mortal. Las Palmas recibió dos pero pudieron ser tres si Edu Expósito no hubiese fallado un penalti al comienzo de la segunda parte, cuando pasó todo en el partido, sin historia en la primera mitad.

La misma sólo dejó el debut de Aarón Escandell, el buen estreno del valenciano, que se mostró muy seguro e integrado. Habló, dio órdenes, jugó bien con los pies y también paro, porque si no se hubiese lanzado hacia la derecha pasada la media hora de juego para detener un buen disparo de Jofre la UD habría recibido otro tanto. El rechace también lo detuvo con una acción felina, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego. Conclusiones no hay, pero sí sensaciones, y la que dejó el equipo isleño, una vez más, es que le falta gol. Normal: aún deben llegar dos delanteros. Y que cuando no deja la portería a cero suele sufrir. Aarón fue la novedad del nuevo once de García Pimienta, el cuarto en otros tantos partidos de pretemporada. Junto a él, el equipo de la primera parte lo formaron Álex Suárez, Juanma, Curbelo y Sergi Cardona en la defensa; Kirian, Loiodice y Jonathan Viera en el centro del campo; y Cristian Herrera, Sandro y Moleiro en la delantera, aunque el tinerfeño apareció mucho por el centro, casi por inercia. Por nombres, el partido pintaba bien. El Espanyol de Luis García, pese a ser el único equipo de toda la Primera y la Segunda División sin un sólo fichaje, ni siquiera en el banquillo, presentó una alineación muy reconocible de cuando militaba en la máxima categoría; un pequeño aliciente más para un encuentro sin trascendencia. Sin embargo, el tedio, primero, y la dureza, después, gobernaron el acto inicial, en el que apenas pasaron cosas. Los dos únicos disparos de cierto peligro de la UD los protagonizó Cristian Herrera, ubicado por primera vez en los cuatro choques de preparación en el extremo derecho. Uno fue casi al comienzo, demasiado inocente, a las manos del portero, cuando Moleiro le había dejado prácticamente solo tras una buena combinación con Jonathan Viera; el otro, casi al final, desviado, en una acción individual que concluyó con un golpeo de rosca que buscaba la escuadra más alejada. Mal. En medio, el cuadro amarillo trató de llegar arriba con el peso de la posesión del balón, pero se mostró espeso, casi sin ideas, seguramente por la pesadumbre de la carga de trabajo y de tanto tiempo fuera de casa. Viera y Moleiro, siempre activos, no estuvieron finos, Loiodice apenas apareció y Sandro estaba bien vigilado por Simo y Calero, los centrales 'pericos'. Así las cosas, donde mejor estuvo Las Palmas fue en la defensa y en la portería, donde Aarón tuvo que intervenir para evitar el tanto rival con una parada felina, de las clásicas suyas. La línea de zagueros también destacó, y por encima de todos, Juanma, recién salido del juvenil pero con el aplomo de una profesional. Su agresividad bien entendida, dentro del campo, volvió a tener consecuencias en un rival, porque Puado tuvo que pedir el cambio antes de la media hora por una fuerte entrada del tinerfeño. El domingo pasado fue Marciano, extremo del Almería, el que tuvo que marcharse. Por primera vez en el 'stage' el técnico amarillo no cambió el equipo por completo, si bien realizó dos cambios: Lemos por Juanma, por lo que Álex Suárez pasó al centro, y Valles por Aarón, que dejó una buena impresión en su debut. En apenas seis minutos del segundo acto pasaron más cosas que en el primero. A los dos minutos Sergi Cardona se comió un recorte de Jofre y tocó el balón con la mano dentro del área en su deslizamiento sobre el césped. El penalti lo tiró Edu Expósito, al lado que el portero sevillano no eligió, pero al palo. El rechace fue a Nabil, que en vez de marcar entregó la pelota al meta, que ni se lo creyó. Otro inocente. La UD se había salvado y bien pudo adelantarse en la siguiente jugada si Cristian Herrera hubiera rematado bien, pero volvió a hacerlo mal, demasiado alto cuando estaba solo en el punto de penalti. La jugada había transcurrido por la izquierda y había pasado luego por Moleiro y Sandro. Igual el grancanrio no esperaba el balón, pero el caso es que desperdició la mejor ocasión amarilla en todo el partido. Pasada la hora de juego llegaron los cambios justo cuando Viera y Sandro, al menos, no querían salir. El capitán hizo un gesto de negación con la cabeza y el delantero apostillo: 'hermano, ahora es cuando está bueno para jugar'. El caso es que tuvieron que irse como otros seis amarillos y la nueva cara de la UD sufrió un golpe a las primeras de cambio: Valles, que ya había hecho un mal pase poco antes, dio uno peor a Iñaki y Pol Lozano no desaprovechó el regalo (63'). Los demonios en la cabeza del sevillano. Comenzó entonces un periodo de dominio del Espanyol, fortalecido por el gol y porque apenas sufría. Con Sinkgraven en el interior izquierdo como novedad principal, la UD trató de llegar arriba más a base de ímpetu que de juego, y así no suelen salir las cosas bien a un equipo acostumbrado a todo lo contrario. Aún así, a 10 minutos para el final la lucha de Javi Muñoz por un balón que se perdía reactivó al equipo. El centro que puso tras apoderarse de la pelota lo remató Pau Ferrer arriba, pero en la siguiente acción llegó el empate gracias a un gran tiro del madrileño con la zurda desde la frontal del área. Otro gol suyo. El pichichi de la pretemporada. La jugada pasó de la izquierda a la derecha para la carrera de Pejiño, que en cu camino hacia el centro en busca del disparo clásico suyo encontró al interior, que definió como un buen delantero, colocado, abajo, con clase. La igualada, al fin y al cabo, era lo más justo, sin embargo, habría de romperse otra vez en contra de la UD con un gol de Rubén Sánchez a la contra. Ganó los dos duelos que tuvo, uno en carrera con Enrique Clemente, que causará baja, y otro en el mano a mano con Valles, que se mantuvo bien arriba, pero el remate fue mejor: picadita por arriba y balón a la red. Benito pudo haber empatado con un chutazo fortísimo desde fuera del área, pero Pacheco hizo un paradón. La derrota estaba dicha. Ficha técnica.- (1) UD Las Palmas: Aarón (Valles, 46'); Álex Suárez (Coco, 61'), Juanma (Lemos, 46'), Curbelo (Clemente, 61'), Sergi Cardona (Benito, 61'); Kirian (Iñaki, 61'), Loiodice (Javi Muñoz, 61'), Jonathan Viera (Sinkgraven, 61'); Cristian Herrera (Pejiño, 61'), Sandro (Marc Cardona, 61') y Moleiro (Pau Ferrer, 61'). (2) RCD Espanyol: Pacheco; Óscar Gil, Simo, Calero, Bria; Pol Lozano, Edu Expósito, Darde; Jofre, Puado y Nabil. También jugaron Javi Hernández, Cabrera, Joan Puig, Gori, Rubén Sánchez, Keidi, Lazo, Dimata, Omar y Sergi Gómez. Goles: 0-1.- (63'): Pol Lozano; 1-1.- (81'): Javi Muñoz; 1-2.- (90'): Rubén Sánchez. Árbitro: Guzmán Mansilla. Amonestó a Pol Lozano, Brian y Javi Hernández, del Espanyol. Incidencias: cuarto partido amistoso de la UD Las Palmas durante el 'stage' de Marbella, disputado en el 'Banús Football Center' ante unos 200 espectadores.