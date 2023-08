Un Pimienta de Primera. El bautizo ante un veterano ilustre como el Vasco Aguirre. Xavi García Pimienta rechaza rotar en portería y lanza un nuevo guiño de afecto a Jonathan Viera, que rechazó una propuesta de 14 millones de la Liga de Arabia Saudí. Cuenta con Mika Mármol y Sergi Cardona. "Hablé con Jony en Marbella y me lo dijo [lo de las ofertas multimillonarias]. Que siga aquí es otra muestra de su compromiso increíble por el club. Tiene derecho a decidir y lo que hablamos queda entre nosotros".

Incide que "es nuestro capitán, nuestro referente. Naturalmente se ha ganado el derecho a decidir lo que él estime oportuno, pero si aquella gente no sigue subiendo ofertas, esperamos disfrutarlo esta temporada con la UD Las Palmas».

De la admiración a Aguirre al peligro de Muniqi. Todo es más fácil en el partenón de los sueños. "Vamos a competir ante un rival muy duro que cuenta con un gran entrenador. El Mallorca es un conjunto férreo, sólido y solidario defensivamente. Tenemos que estar concentrados en las transiciones y a balón parado. Pero sobre todo, ser nosotros en el partido", valora el preparador barcelonés. Las comparaciones con Javier Aguirre las establece desde el máximo respeto.

"Es mi primer pulso en Primera frente al decimotercero con más encuentros en Primera. Tengo que aprender mucho de Aguirre, que es un ejemplo a seguir. Seguro que se lo pondremos muy difícil (...) Es meritorio estar donde estoy; tengo la fortuna de estar en Primera. Nadie me regaló nada. Solo jugué cinco partidos en la máxima categoría, cuatro con el Extremadura y uno con el Barcelona. Una lesión me cortó esa trayectoria, pero como entrenador estaré muchos más".

Coherencia al cuadrado con el mercado

Se le cuestionó por el fichaje de Mika Mármol. Está listo para ser citado. "Llega en forma, si está inscrito será convocado". En relación a las cinco altas que faltan, no quiere pretextos. "Somos los que estamos aquí, además de Mika. No hay excusas. Tenemos claro lo que queremos. Si no cerramos las cinco operaciones con el perfil que necesitamos, tiraremos del filial. Y si no es así, iremos al mercado de invierno (...) En ningún caso firmaremos cuatro jugadores para rellenar la plantilla".

De igual manera, cuenta con Sergi -"nadie me ha dicho que no pueda jugar"-. Pide coherencia al estamento del fútbol español. "Soy partidario de que hoy se cierre el mercado. Pero no es posible, tendrá lugar el 31 de agosto. De aquí hasta ese día la plantilla tendrá modificaciones (...) Pero no es un problema exclusivo, le pasas a todos. El Mallorca cerró ayer dos fichajes [Samu Costa y Sergi Darder]".

La contienda Valles-Escandell

Teme al Mallorca como conjunto. Muriqi cuenta con escuderos diabólicos. "Ojalá el Mallorca solo fuera Muriqi. Tienen muchos más argumentos. Ojalá tengamos un jugador que meta tantos goles como él, aunque tenemos futbolistas que lo pueden hacer. Me preocupa el Mallorca como bloque".

No da pistas en la guerra de los guantes. Todo apunta a que jugará Valles. "No haré rotaciones. Pero si creo que tiene que empezar uno y debo cambiarlo, por el bien del equipo, lo voy a hacer. Si el mismo portero juega 38 jornadas será una gran señal. Tenemos la gran fortuna de tener dos excelentes porteros".