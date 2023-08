El silencio delator de Ramírez sobre Sory Kaba: "Solo hablo de jugadores con contrato en la UD"

El deseado sin nombre. Un silencio que lo dice todo. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, tras cumplir con el protocolo de una ampliación de capital de 500.080 euros en Junta General de Accionistas con un 74,5% de la representación del accionariado, repasó los frentes de actualidad en relación al mercado. Sory Kaba, Marvin Park, un central en calidad de cedido, el culebrón Sergi Cardona y la incorporación de un mediocentro.

Confirma la llegada del extremo Marvin Park -cedido con compra obligatoria por la permanencia de un millón por el 50% de los derechos del futbolista del Real Madrid, que se quedaría hasta junio de 2028- y eludió pronunciarse sobre la operación del delantero Sory Kaba. "¿Te gusta? Solo hablaré de jugadores que tienen contrato con la UD Las Palmas". En relación al extremo y lateral del Real Madrid, que la pasada temporada ya militó en el club grancanario, avanzó que "hoy entrenó en Barranco Seco y completó el reconocimiento médico. Debe recuperarse de una dolencia en el tobillo y en las próximas horas se anunciará la operación. Mañana será presentado".

Pendientes de Sergi Cardona, el Olympiacos ya encontró un recambio, en el caso del central llegará "en calidad de cedido". Por Sory Kaba insiste que llevan más de un mes detrás del que fuese ariete del Elche y que llega del FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca. "El delantero ya lo tengo cerrado, es la compra de un futbolista y llevamos un mes y pico buscando solución a esa compra y me imagino que a lo largo de mañana se cierra definitivamente la adquisición de este atacante".

El objetivo: once contrataciones

Con Marvin Park van ocho fichajes. Sory Kaba eleva la cifra a nueve. Falta el central, que vestirá de amarillo en calidad de cedido, y un mediocentro. "De aquí al viernes podríamos comunicarlo", apostilló sobre el zaguero, que luchará por minutos con Mika Mármol, Saúl Coco, Álex Suárez, Eric Curbelo y Juanma Herzog. Hay que trasladar la zona caliente de incorporaciones a la medular: "Nos queda un jugador en el centro del campo, que se ha decidido traer por la lesión de Fabio González, y estamos en esa cuestión". Cerrar el plantel en 48 horas.

Lo de Sergi Cardona sigue sin solución. Con el acuerdo cerrado entre la UD Las Palmas y Olympiacos, faltó el OK del lateral catalán. El principal mandatario no desecha que Cardona acaba vistiendo de amarillo. "El problema es el acuerdo del equipo de destino y Sergi. Si no hay una resolución favorable, se quedará". En relación a una posible ampliación contractual -concluye en junio de 2024-, queda en manos de Luis Helguera. "No sé qué ocurrirá si se queda. Si se merece la renovación, Helguera no lo dejará escapar".

Estreno de notable alto

Ramírez fue cuestionado por el estreno de la UD del pasado sábado ante el RCD Mallorca (1-1). "El equipo estuvo bien el otro día, con seis debutantes [cinco futbolistas de la cantera y Enzo Loiodice]. Lo importante es que no renunciamos a nuestro estilo, a nuestro fútbol. Estoy bastante satisfecho. Jugamos ante un equipo más potente, que el año pasado fue noveno. Le plantamos cara al Mallorca. Fueron superiores quizá, pero nosotros somos un recién ascendido. La valoración que hacemos la damos sabiendo quiénes somos y de dónde venimos".

Un plantel cerrado en 48 horas -como máximo hasta el domingo- y un nuevo eslogan. "Solo puedo hablar de jugadores que fiche por la UD Las Palmas". Silencio por Kaba y lluvia de galácticos en la grada. "El mejor fichaje que ha hecho la UD en esta temporada es la afición. Va a ser muy complicado que, con este apoyo, la UD pierda en el Gran Canaria". Además, realza en darle importancia a los empates. Punto a punto. Gloria a gloria.