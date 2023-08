Sory Kaba (Conakry, Guinea, 28 años) sonríe con su familia en el campo Manuel Betancor de Barranco Seco. Es el depredador cauto. No se marca una cifra de goles con la UD Las Palmas tras firmar por cuatro temporadas como el noveno fichaje de la reconstrucción total. La operación tiene un coste de tres millones -1,5 kilos por el traspaso, 0,5 en el concepto de variables y un millón que forma parte del salario del pistolero- por el 70% de los derechos federativos. Presentado por Deivid, asesor y adjunto a la dirección deportiva de Luis Helguera, reconoce que falta mordiente en el área tras 180 minutos de LaLiga.

"No me pongo una cifra de goles, vengo con humildad y a trabajar duro. Si tengo que correr hacia atrás, pues lo haré". Sobre su visión del juego de la UD y de la falta de gol, detalla la consigna de Pimienta -ofrecida en una charla esta mañana-. "Hay que ser más agresivos en el área".

Nuke Mfulu y Enzo Loiodice ejercieron de enlaces dialécticos. Embajadores que han participado en un fichaje capital en la estrategia de la UD hacia la permanencia. Además, el ariete confiesa que habló con Pimienta "hace siete meses". "Conozco bastante al equipo por lo que me han contado Nuke y Enzo, pero ya estoy aquí y a diposición del entrenador", valora sobre su debut ante la Real Sociedad este viernes y desde las 18.30 horas en el Gran Canaria.

Está listo para soportar la presión de ser el nueve tanque que demandó Pimienta en un cuadro que juega con Viera de falso de forma sistemática -ante Mallorca y Valencia-. "Me ha gustado mucho el equipo, lo vi presencialmente en Mestalla. Acaban de subir, pero lo hacen de una forma que me gusta. Estoy totalmente de acuerdo con el míster, tenemos que ser más agresivos en el área. Es lo más importante para meter gol. Lo que nos hace disfrutar es ganar".

Pone en valor su sacrificio y labor defensiva, así como "un enorme compromiso" en el campo. "En todos los equipos lo más importante es el grupo. Un delantero siempre desea marcar, pero si puedo asistir o sacrificarme por los tres puntos, lo haré. Debo amoldarme al grupo, pero vengo para ayudar y marcar el máximo número posible de tantos".

Estreno en la LaLiga de un trotamundos

Llega de la Superliga de Dinamarca y con paso por la Segunda de Inglaterra y Bélgica. Ahora, por fin, tras jugar en el Elche en Segunda y Segunda B, se estrena en Primera. Y lo hace sin una presión añadida. "Willian José y Prince Boateng son grandes jugadores. Solo quiero ayudar al equipo. Si hay que correr para atrás, lo hago. Si meto, lo celebraré. Si lo hace un compañero, pues también".

La charla con Viera en Ibiza resultó determinante, así como la insistencia de Deivid. "Poder charlar con una persona que es leyenda de la UD Las Palmas como Jonathan Viera siempre te impacta. Me pidió que viniese y fue importante para poder estar aquí en este gran club".

Deivid ejerció de fotógrafo y mandaba imágenes de Barranco Seco, así como de los entrenamientos a Kaba. Una manera de convencerlo, que no se olvidase de la factoría de los sueños. "Todos los días me mandaba fotos de aquí y de Gran Canaria. A todos nos gusta sentirnos queridos. Todas las personas del club lo han hecho, que me sienta importante. Capitán, entrenador, aficionados...Ese cariño me ha traído hasta aquí".

Un amigo canario llamado José

Sory Kaba, al término de las preguntas de los medios, quiso hacer una mención especial a José Rodríguez -que forma parte del equipo de analistas del Aston Villa y coincidió con Sory en el FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca-. "Gracias de forma especial a mi amigo José, que es canario, y también ha jugado un papel importante". El analista de las estrellas que fue citado por el terror del área. No es Prince, no es Willian...Es Kaba y este sueño solo 'akaba' de empezar.