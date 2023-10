Suárez: titán de Tamaraceite en el reino de Bellingham

La UD de Álex Suárez. Oficio, raza, agresividad y el barrio por bandera. El titán de Tamaraceite que come en la mesa de Jude Bellingham. Con Álvaro Valles de Zamora de Primera y Kirian Rodríguez como nuevo líder espiritual, mientras Jonathan Viera trata de sepultar a sus fantasmas, emerge de forma destacada la figura del zaguero inesperado. A sus 30 años, el canterano se ha ganado la renovación –su vínculo concluye el 30 de junio y el pacto de ampliación y mejora está sellado– y el respeto de los pistoleros más despiadados de LaLiga EA Sports. Ocho partidos, ocho titularidades y un seguro de vida (solo se quedó inédito ante el Real Madrid en el Bernabéu).

A sus 703 minutos de juego, cabe sumar la heroicidad de recibir una tarjeta amarilla. Ha cometido cinco faltas y recibió trece. Con 33 recuperaciones y seis pases cortados, convierte su habilidad de ninja en un arma de destrucción masiva para García Pimienta. De los 72 duelos, en los ocho encuentros, ha salido victorioso en 49. No le quema el balón, con 396 pases, en 361 el cuero llegó a su destino (arroja un 91,16% de precisión).

Su valor de mercado se ha disparado. Vuela de los 300.000 euros al millón. En su estreno en la máxima competición, salió de forma digna del combate con el gigante Muriqi (Mallorca). Luego le tocó la potencia y habilidad de Hugo duro en Mestalla. Ante la Real Sociedad, Carlos Fernández y la pillería de Kubo. Un terror llamado Stuani le obligó a rendir al límite. Rafa Mir y Ocampos en una tarde de pesadilla en Nervión. Logró reducir a Uzuni a los centímetros de Willow –un granjero diminuto que protagonizó la película de Ron Howard en una cruzada mágica– y Bryan Zaragoza pasó de puntillas por el partenón de Siete Palmas. Larsen, Douvikas y Aspas cayeron en la desesperación.

Gen canchero de Culio

En el Estadio de La Cerámica fue ubicado en el costado derecho ante la ausencia de Julián Araujo por lesión. Octavo partido y octava matrícula de honor. Sorloth, Brereton y la perfecta sincronización con Mika Mármol y Saúl Coco en una retaguardia de Armani.

Suárez para todo. Para cortar, protestar y lucir el lado salvaje en el barro que es necesario ante el acoso enemigo. La mala leche y el ADN canchero de Juan Emmanuel Culio –51 partidos de amarillo de 2014 a 2016–. El ex del Cluj y Dépor era un agente de la ley al servicio del escudo. La adrenalina es fundamental en ciertos tramos de la contienda. En un plantel de artistas y teloneros de seda, con Viera como emperador, lo de pegar no va en el libro de estilo. Y ahí emerge la figura del titán de Tamaraceite. La gente de barrio no pregunta, primero atiza.

Incidentes con Stuani y Suso

En el césped de Montilivi, en la disputa de la cuarta jornada, el ariete uruguayo y capitán del Girona Cristhian Stuani le propinó un codazo a Suárez durante el primer tiempo. Superado el minuto treinta, el juez Mateo Busquets anuló un tanto del charrúa tras una falta previa cometida sobre el grancanario. El pique llegó al túnel de vestuarios y apareció la figura del central David López, así como el técnico asistente de Míchel. Suárez no se amilanó. Demostró que atesora la furia y el coraje de los David García Santana, Aythami Artiles o Roque Mesa.

La condición de monarca del vestuario y guardián del escudo de la UD comenzó a quedar patente en un derbi de alto voltaje en Siete Palmas. Ante el desprecio de Suso Santana, Suárez se lanzó a por el icono del CD Tenerife. El ‘¿Y tú, quién eres?’ del ‘10’ del bloque chicharrero fue reprendido por el ninja de Tamaraceite. Fue el primer fotograma de furia del central, que ahora deleita en el palacio de Bellingham. El atacante de Stourbridge suma ocho tantos.

Producto del Anexo

El defensa cumplió los cien partidos de amarillo ante la Real Sociedad. Ya suma 105 en la UD tras debutar el 27 de septiembre de 2019 de la mano de José Mel Pérez. Lo hizo en el costado derecho.

En la pasada edición liguera, la del ascenso, conquistó la confianza de García Pimienta en el lateral. Demostrando su polivalencia, acabó en el eje central de la zaga y como héroe ante el Deportivo Alavés en el éxtasis del 27-M. Fue el ascenso de Valles y Suárez. Hizo la mili en el Anexo, como Valles, Eric Curbelo, Kirian Rodríguez, Benito Ramírez, Alberto Moleiro, Fabio González o Sergi Cardona.

Esta irrupción tardía en el paraíso del balón (con 30 años) guarda un evidente paralelismo con el de David García Santana –474 partidos y recordman de Las Palmas– en la 2015-16 con Paco Herrera. El zaguero alcanzó la condición de jugador de Primera con 33 años.

Cuando todas la miradas estaban puestas en Munir o Moleiro, listo para medirse al Rayo (domingo, 22 de octubre, 13.00 horas), la estrella es Suárez. Baila en el césped ante pistoleros despiadados, con su cinturón de oro. Campeón de los pesos pesados del rigor. Desarma a francotiradores desde la anticipación y sus 1,80 metros de altura. Sin una escalera. De forma sigilosa, como un ninja. Ya saben quién es. Y Suso también.