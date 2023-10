Viera, Setién y el rincón de pensar

No es la primera vez que Jonathan Viera protagoniza algún incidente con alguno de sus entrenadores como el que ahora vive con Xavi García Pimienta. En 2017, con Quique Setién en el banquillo, discutió una decisión táctica al técnico en el descanso del partido en el Camp Nou y la semana siguiente se quedó fuera de la convocatoria. Pese a ello, el grancanario y el cántabro siempre mantuvieron una gran relación.

Jonathan Viera, ejemplo para la gran mayoría de sus compañeros a lo largo de toda su carrera por muchas cosas buenas, ha protagonizado también algún episodio de discrepancia con alguno de sus entrenadores como el que ahora vive con Xavi García Pimienta, con el que no tiene relación después de dos suplencias consecutivas. Uno de ellos, quizá el más sonado hasta el actual, fue el que tuvo con Quique Setién en enero de 2017, después de que el equipo completara una primera vuelta espectacular y dos meses antes de que el técnico cántabro anunciara su adiós a final de esa temporada e iniciara con ello un declive integral que llevó a la UD Las Palmas a Segunda División al año siguiente.

El punto de partida está en una fiesta de la plantilla en Madrid después de un triunfo frente al Atlético (2-3), en la Copa del Rey, competición de la que la UD quedó eliminada por haber perdido por una mayor diferencia en la ida (0-2). La expedición amarilla se había quedado en la Península porque el fin de semana que viene debían jugar en el Camp Nou. La salida nocturna, que tuvo como consecuencia una lesión de Javi Castellano por una caída, salió a la luz con ese mar de fondo se presentó el cuadro isleño ante Messi y Luis Suárez.

En el descanso del encuentro, con el marcador 1-0 en contra, una discusión táctica entre Viera y Setién acabó en bronca. Según informaron varios medios los días siguientes, el entrenador instó al jugador a que jugara más pegado a la banda, a lo que el de La Feria respondió: «Pues juega tú». El centrocampista completaría el partido que Las Palmas finalmente perdió por 5-0, pero el jefe le tenía preparado un castigo.

«Pues juega tú», espetó el de La Feria al entrenador cuando en el descanso de la cita en el campo del Barça

La semana siguiente, en el choque en casa frente al Deportivo de la Coruña, Setién adelantó el día antes que tres jugadores, uno de ellos Jonathan Viera, iban a quedarse fuera de la citación por actos de indisciplina.

«Va a haber una serie de consecuencias por lo que ha ocurrido esta semana. Como el caso de Jonathan, que le he tenido que mandar al rincón de pensar unos días. Hay jugadores que han tenido un comportamiento que no corresponde. He tenido que tomar medidas que creo que son las mejores para el club y para mí», comentó el técnico en su día.

El cántabro continuó en su desahogo: «Desde que estoy en el club ha sido la semana más difícil. Siempre que salimos de la Isla muchos días pasan cosas extrañas. El presidente me ha dado el respaldo en estas decisiones». Viera, el motor de aquella UD que para mucho fue la mejor que han visto en su vida, no participó en aquel partido y el equipo empató en casa (1-1).

Esa semana Sergio Araujo dio positivo por alcoholemia por segunda vez en un año mientras iba a entrenar

Surrealismo

Aquella semana a la que se refería Setién, además de la fiesta con lesión incluida de un miembro del plantel y del desplante de Viera, sucedieron otros tres incidentes, como una discusión entre David Simón y Prince Boateng por una patada del primero al segundo en un entrenamiento, una charla subida de tono entre Aythami y Eder Sarabia –el segundo de Setién– al término de una sesión y, sobre todo, el segundo positivo por alcoholemia de Sergio Araujo en menos de un año, esta vez cuando acudía a entrenar a Barranco Seco y llevaba más de un mes lesionado.

Más allá del altercado puntual entre Viera y Setién, la relación entre ambos siempre fue buena. De hecho, Viera reconoció hace un mes y medio en una entrevista con LaLiga que el cántabro fue el le enseñó a jugar al fútbol de verdad. Ambos fueron los estandarte de aquella UD de ensueño.