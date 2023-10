Fabio ya está casi listo tras lesionarse contra el Almería

El domingo 23 de julio, en plena pretemporada, un contratiempo en forma de lesión no sólo frustró a Fabio González, sino que también influyó en la confección de la plantilla de la UD Las Palmas. Habían transcurrido pocos minutos del tercer amistoso, precisamente contra la UD Almería, el rival de esta tarde (13.00 horas, DAZN) en el Power Horse Stadium, cuando un chasquido provocó el silencio: el tobillo derecho del mediocentro de Ingenio se había roto. Meses después, y sin ficha porque la cedió, cuenta las horas para sumarse a la plantilla.

Fabio está bien, cada vez mejor. De hecho, la previsión inicial cuando sufrió el percance era que podría estar disponible pasado octubre, es decir, algo más de tres meses después, y si estuviera registrado en LaLiga, podría hacerlo en breve, porque cumple los plazos. En cualquier caso, Xavi García Pimienta cuenta con él en principio para enero, aunque hay una ficha libre, la del dorsal 25, que podría ocupar el canterano amarillo en un momento dado si el cuerpo técnico y la dirección deportiva lo considerasen oportuno.

Así, el recuerdo más inmediato que tiene Fabio del Almería no es el mejor. Había completado dos buenos partidos durante el stage de Marbella y afrontaba el inicio de la competición con cierto optimismo porque Nuke Mfulu, el que fue mayormente titular la temporada pasada hasta que se lesionó en el tramo final, había regresado de África con la malaria no había podido entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros. De hecho, no lo hizo hasta la semana del comienzo de LaLiga EA Sports, frente al Mallorca.

Rabia

Sin embargo, el infortunio se apoderó del grancanario, cuyo gesto de rabia, más que de dolor, fue apreciable justo cuando fue introducido en una ambulancia para ser trasladado desde el campo de La Quinta, perteneciente al Marbella Football Center, hasta un hospital con el objetivo de ser valorado. Los presagios fueron los perores: rotura y obligación de pasar por el quirófano.

Venía de antes, porque en el último partido de la campaña anterior, el del ascenso frente al Deportivo Alavés, Fabio terminó lesionado, pero pasó desapercibido por la locura generalizada que provocó el regreso a la Primera División y el inminente inicio de las vacaciones. Durante las mismas tuvo que ser tratado, pero de alguna manera no se recuperó del todo y en una acción fortuita en un encuentro sin trascendencia terminó por romperse el tobillo.

La consecuencia inmediata no sólo fue la pérdida del otro mediocentro defensivo puro con que contaba el plantel, sino también la necesidad de un refuerzo en la zona. Kirian, en cualquier caso, contaba ya desde antes para esa posición por su buen hacer en los últimos partidos del curso pasado, pero García Pimienta y Helguera concluyeron que necesitaban a un futbolista más que pudiera actuar tanto de mediocentro como de interior. Finalmente llegó cedido Maxi Perrone –propiedad del Manchester City–, que por ahora no ha dejado su sello.

Fabio, en un gesto de apoyo al club, cedió su ficha, si bien la entidad amarilla cerró el pasado mercado estival con una libre, seguramente para cuadrar números. Ahora al de Ingenio sólo le queda sumar minutos de entrenamiento junto al resto de sus compañeros para llegar lo mejor posible a enero, mes fijado para su regreso. Será entonces cuando aquel amistoso con el Almería quede en el olvido.