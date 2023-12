Pimienta: «En el día que no estás bien es importante no perder»

El día de la autocrítica llegó. García Pimienta reconoció que el empate de ayer contra el Cádiz fue producto de la endeblez de su equipo, un razonamiento que de alguna forma saca una conclusión positiva, pues como valoró el entrenador amarillo: «En el día que no estás bien es importante perder». Por tanto, punto bueno el de ayer contra un equipo que estaba en zona descenso antes del comienzo del choque.

«Puede parecer que has perdido dos puntos. Quizás no ha sido nuestro mejor partido. Hemos empezado bien con el gol de Peji y esto nos dio opción de salir bien con el balón desde atrás. En la segunda parte perdimos el control porque no hemos estado bien. Pudimos correr a su espalda y no lo hicimos. Ellos son muy fuertes en este aspecto y nos han generado peligro por ese lado. Aun así, es importante que cuando no estás bien no pierdas», generalizó el entrenador de la UD sobre su visión de cómo se desarrollaron los 90 minutos del encuentro.

Continuó Pimienta haciendo una reflexión sobre por qué el equipo se vino abajo en la segunda parte. «Tengo ganas de ver por qué hemos sufrido tanto. Sabíamos que tenían fortalezas con Chris Ramos al contraataque. Nos ha costado muchísimo. Quizás no es tanto demérito nuestro y más mérito de ellos. Teníamos la consigna de robar el balón para que no nos lo metiera a la espalda nuestra», subrayó el míster.

Además, continuó con un resumen amplio de los segundos 45 minutos. «Empiezas ganando y el equipo estaba dando buena sensación, nos estaba saliendo todo de cara. Hay situaciones en las que les digo a los jugadores que si llegamos a zona de riesgo terminemos la jugada. No paraban de llegar los nuestros. Tenemos que ser más agresivos. Porque si pierdes el balón el Cádiz dejaba a dos descolgados. Pero no le puedo decir a los chicos que no ataquen», expuso sobre la evolución del equipo.

Cuestionado sobre una serie de individuos de su plantilla, comenzó destacando a Pejiño como goleador del partido. «Me ha gustado. Son de esas cosas que me aparecen. Pienso en la alineación y se me ilumina Peji. No ha sido su mejor partido. Cualquier equipo de Primera necesita chut desde fuera del área. Podía haber tenido más confianza en la segunda parte para finalizar mejor», expresó.

Siguió con la visión sobre Perrone. «Con Maxi esto muy contento por el partido suyo. Al final llegó cansado, pero nos dio equilibrio y pausa. Está en proceso de aprendizaje y seguro que nos va a dar mucho en el futuro», añadió.

En cuanto al cuarto partido sin que Kaba juegue, Pimienta optó por no entrar de lleno en la cuestión. «Con Sory no pasa nada. Por el perfil del equipo, por el campo por situación y perfil del equipo contrario, son decisiones mías por las que no tiene que jugar. Marc Cardona tampoco ha participado. Tenemos a muchos jugadores que no participan. Me imagino un partido y otros jugadores no salen.

Finalmente, una vez llegado el último partido del año en el Gran Canaria. La valoración de Pimienta del 2023 es más que positiva. «Me quedo con el día del ascenso y que hemos perdido dos partidos en casa en todo el año. Si queremos conseguir la salvación no nos pueden pasar las cosas del día del Rayo Vallecano», sentenció.