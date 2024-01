Pasar página del derbi y mirar al futuro. La caída con estrépito el pasado domingo en el Heliodoro (2-0) ya es cosa del pasado y toca poner el foco en la Liga, donde la UD Las Palmas va mucho mejor de lo que esperaba (25 puntos en 19 partidos) a principios de curso y donde sí ha demostrado saber competir por mucho que sume ya tres jornadas sin ganar, con un empate (Cádiz) y dos derrotas (Athletic Club y Barcelona). En la previa del duelo frente al Villarreal, el que abre la segunda vuelta, Xavi García Pimienta reconoció que la presente ha sido una de las semanas más complicadas desde que llegó hace dos años, pero al mismo tiempo recordó el buen hacer de los suyos hasta ahora.

"El equipo está haciendo una temporada inmaculada. Es cierto que el otro día no estuvimos bien, nos faltó igualar la intensidad que puso el Tenerife en la primera parte. Ha sido una semana dura porque la gente quería ver ganar a su equipo o como mínimo competir y eso no lo hicimos, y no es normal porque siempre lo hemos hecho. Entiendo el disgusto de la afición", aseguró el técnico amarillo, que añadió en el mismo sentido: "Después de un partido en el que las cosas no salen bien tienes ganas de que llegue inmediatamente el siguiente pero con el tiempo suficiente para descansar. El partido fue el domingo, así que seis días de recuperación es perfecto. El equipo está más que motivado para ganar los tres puntos. Llevamos tres partidos sin ganar. Sabíamos que íbamos a pasar momentos difíciles y va a seguir pasando, somos Las Palmas.

El entrenador de la UD también se refirió al castigo de cuatro partidos a Julián Araujo por propinar un leve cabezazo a Nacho durante el derbi. "Me parece una sanción desorbitada para lo que hizo. La tarjeta roja era justa, se equivocó el chico, pero en ningún caso era para cuatro partidos", señaló.

Reforzar el ataque

Cuestionado un par de veces por la posibilidad de reforzar el ataque, García Pimienta se plantó en su discurso de que "si viene algo que mejore lo que hay", bienvenido sea, aunque sí deslizó que si hay algo en lo que la plantilla puede mejorar es en las posiciones de arriba. "Si miramos quiénes somos estamos más cerca de defender bien que de atacar bien porque no somos capaces de marcar tantos goles, y en cambio a nivel defensivo estamos bastante bien. Lo que vale dinero es el delantero, el que mete goles, para cualquier equipo", explicó.

Para tener éxito frente al Villarreal "todo pasa como siempre, por tener personalidad y competir todos los partidos". "Si estamos a nuestro nivel tendremos nuestras opciones", dijo, si bien advirtió de los peligros de un rival herido también por su eliminación copera (en los penaltis frente al Unionistas de Salamanca) y por su mala situación clasificatoria (decimotercero, con 19 puntos) con respecto a su objetivo: "Es un equipo que todavía está en construcción por el poco tiempo que lleva Marcelino. Va a salir de esa situación. Es un equipo que está jugando en Europa y que tiene unos futbolistas increíbles".

"Todo pasa por llegar a tres cuartos de campo y generar situaciones, y que cuando la pelota está en la banda la metamos dentro del área para que sucedan cosas"

Cuestionado por cómo trabaja para que la UD genere más ocasiones de gol, quizá la mayor carencia del equipo hasta ahora, García Pimienta explicó: "Muchas veces el equipo contrario no digo que se deje dominar, pero nosotros somos capaces de dominarles, están más estáticos en posiciones defensivas y cuesta más generar ocasiones de gol, pero todo pasa por llegar a tres cuartos de campo y generar situaciones, y que cuando la pelota está en la banda la metamos dentro del área para que sucedan cosas".

Además, el técnico quiso dejar claro que los bajones que ha experimentado el equipo en muchas segundas partes no se deben en ningún caso a una cuestión física. "Los datos de GPS nos lo dicen así. Somos de los equipos que más corre cuando no tenemos el balón, entonces eso no me preocupa. Lo que sí es cierto es que cuando no tenemos el balón nos toca correr mucho más, pero en ningún caso es un tema de bajón físico. El día del Athletic de Bilbao el equipo compitió hasta el minuto 93 y medio al 100%. Pero naturalmente, cuando vas ganando, tienes que controlar más el juego", argumentó.

Todos cuentan

Por último, cuestionado por si la plantilla de 24 jugadores se le hace larga con una sola competición, el técnico fue rotundo: "No, ni mucho menos. Para empezar, hay lesiones y dos chicos que están con la selección (Coco y Mfulu) que los podemos perder tres o cuatro semanas, y también la sanción de Araujo. Todos deben estar preparados. Nos quedan 19 partidos y necesitamos a todos".