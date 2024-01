Tres ausencias, 126 días sin ganar en el Estadio de Vallecas en LaLiga y menos descanso que la UD Las Palmas para preparar el pulso de mañana (13.00 horas, DAZN) en la disputa de la 21ª jornada. La angustia del Rayito. El Rayo Vallecano del técnico Francisco encadena siete pulsos de local sin saborear un triunfo –ante Villarreal CF (1-1), RCD Mallorca (2-2), Real Sociedad (2-2), Girona (1-2), FC Barcelona (1-1), Celta de Vigo (0-0) y Valencia CF (0-1)–. Además, jugó el pasado miércoles en Girona el pulso de octavos de final de la Copa del Rey y fue arrollado (3-1). Se presenta, por tanto, un escenario idílico para los de Pimienta.

Solo ha contado con dos días de preparación (ayer y hoy) para medirse a los amarillos, que fueron eliminados en los 1/16 de final por el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (2-0) –el 7 de enero–. La UD jugó además el pasado sábado ante el Villarreal (3-0) y por lo tanto ha contado con una semana para pulir todos los detalles técnico-tácticos en busca de la cuarta victoria foránea del curso.

A la sequía del Rayo de local, cabe sumar la baja por sanción de Kike Pérez, así como las de Bebé (Cabo Verde) y Pathé Ciss (Senegal), que están disputando la Copa África en Costa de Marfil. En relación al once, podría formar con Stole Dimitrievski, Balliu, el majorero Aridane Hernández, Lejeune, Espino, Óscar Valentín, Óscar Trejo, Unai López, Isi Palazón, Sergio Camello y Álvaro García. Cabe recordar que los franjirrojos se impusieron el duelo de la primera vuelta a los amarillos en el Gran Canaria gracias a un tanto de Bebé desde el punto de penalti en el 93’.

El UD-Rayo fue un duelo dramático y marcado por el error de Munir El Haddadi en el lanzamiento de penalti en la primera vuelta. Era la primera contienda sin Jonathan Viera, que en la jornada anterior (novena fecha, 8 de octubre en el Estadio de la Cerámica) protagonizó un capítulo de tensión con García Pimienta, que a la larga forzaría su marcha.

Triunfo en el Coliseum

El Rayo es el quinto mejor visitante de la competición con 15 puntos. Cuenta con cuatro triunfos, tres empates y tres empates. Gracias a la solvencia de visitante, se mantiene en la undécima posición con 23 unidades, a cinco de los grancanarios. En lo referente a su aportación de local, el cuadro franjirrojo deja bastante que desear con una victoria, cinco empates y tres derrotas. Han anotado nueve goles, pero han recibido 16. Siete de ellos fueron del Atlético de Madrid, en el (0-7) del pasado 28 de agosto. Por su parte, Las Palmas no gana en Vallecas desde 2004. Este encuentro llega en la víspera de la visita del Real Madrid, que tiene lugar el domingo 28 de este mes y a las 17.30 horas.

Raúl de Tomás es una de las grandes amenazas de los franjirrojos. El ex del Madrid y Espanyol no ha marcado en la competición doméstica. Contabiliza dos asistencias tras participar en catorce jornadas. Francisco no lo veía claro tras caer eliminado en Girona. «Tenemos muchos problemas y menos descanso...Es lo que toca». Es el ahora o nunca para la UD.