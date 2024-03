De Viera a Kirian: el vuelo de la corona del liderazgo de la UD Las Palmas

En la contienda del morbo infinito, UD Las Palmas-UD Almería de mañana (15.15 horas, Movistar LaLiga), duelo al sol de estandartes: Viera versus Kirian. Motivadores de serie. El creador de ‘veo mucha fiesta aquí’ y ‘nos vienen a robar la comida de nuestras familias’ contra el creador del ‘nos duele que se caguen en nuestra puta madre’. El del antiguo régimen pío pío, Jonathan Viera Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 34 años), y que luce la elástica indálica, ante Kirian Rodríguez Concepción(Candelaria, Tenerife, 28 años).

El tinerfeño, 133 duelos de amarillo, heredó el brazalete tras la marcha del Mesías (265 partidos). Un adiós con formato de telenovela, que escenificó el cambio de guardia un 14 de diciembre. Ahora gobierna en la caseta Kirian Koraje, que suma seis dianas y se quedó a las puertas de la lista de 26 de De la Fuente –de cara al doble amistoso ante Colombia y Brasil, que vale de preparación para la Eurocopa de Alemania–.

Viera pisa por primera ocasión el Gran Canaria como rival, 167 días después de su última aparición con la UD ante el Celta (2-1). Dejó un gol de penalti y una asistencia a Marc Cardona (94’). Entró desde el banquillo y ganó un partido imposible. Seis días después de la hazaña, que disparó el crédito de un señalado Pimienta, firmó su última aparición de amarillo en La Cerámica. El epitafio de un jugador irrepetible, que jugó un rol clave en dos ascensos a Primera (2015 y 2023), el segundo con Kirian de telonero –que regresaba a los terrenos de juego tras superar un linfoma de Hodgkin–.

Ya sin el mediapunta internacional (un duelo en 2017 y a las órdenes de Lopetegui por una lesión de Iniesta), el ‘20’ asumió la condición de líder de forma inmediata. Incluso ya ofrecía charlas motivacionales durante la fase crítica del conflicto Viera-Pimienta. Con seis dianas, en su primera temporada en la máxima categoría, deleita por su inteligencia.

Conversación con los ultras

El tinerfeño se estrenó como realizador ante el Granada (24 de septiembre) con el Kirianazo en el 93’ en el primer triunfo del ciclo pimientista en el reino del caviar. Sobre la bocina y en Siete Palmas para sepultar las dudas. Luego anotó ante el Atlético (1), Alavés (1), Villarreal (2) y Osasuna (1). Su doblete ante el Submarino Amarillo le valió la condición de Mejor Jugador de enero para LaLiga.

«Estoy en el mejor momento de mi carrera», aseveró. Discursos motivacionales, arengas y el mismo ritual que Viera –salta el primero al calentamiento junto a Sergi Cardona y toca el esférico que está colocado al borde del área de la portería de Naciente bajo la melodía del Eye Of The Tiger–. Kirian se hizo viral por su conversación con el sector más radical de Ultra Naciente. Un reproche a los fieles por la bronca recibida en el Heliodoro por la eliminación copera (2-0). Los jugadores de la UD fueron increpados el 4 de enero por su falta de mordiente. Tras batir al Villarreal (3-0), con recital del tinerfeño, tomó el micrófono.

‘Tenemos un vínculo de puta madre (...) Sufrimos todos, nos vamos todos jodidos. Lo del otro día está bien recriminar, pero los chavales no se merecían los insultos, porque les duele (...) No se piensen que llego al vestuario y están con una sonrisa. Todos lloran, nos duele que se caguen en nuestra puta madre.Vamos a mantener la unión (...) Cuando sufrimos es cuando más les necesitamos. Era el momento de levantarnos’.

La apisonadora

El 27 de mayo, antes de medirse al Alavés, en la fecha del último ascenso, Viera encendió la caseta. ‘¡Nos vienen a robar la comida de nuestras familias, carajo! Los vamos a matar’. El 26 de noviembre, antes de triturar al Tenerife (3-1), el mítico ‘21’ tiró de su oratoria. ‘Va a ser un partidazo de la hostia. Viéndoles las caras, no tienen nada que hacer. El resultado va a ser una apisonadora’.

A Viera se le preguntó el pasado jueves si esperaba más de Kirian, en esa fase de divorcio total con Pimienta. «Kiri, a su manera, hizo lo que pudo. No le iba a exigir que hiciese más (...) No le hicieron ni caso. No tengo nada que achacarle». Por su parte, Benito se rindió a la capacidad de liderazgo del capitán. «Tiene una personalidad especial. El que lo conoce sabe de lo que hablo. El vestuario está con él. Se le da súper bien llevar el liderato», detalló el cohete de La Aldea.

Marqueses de la adrenalina. Líderes de dos ciclos exitosos. Viera, coronado por la historia, y Kirian como sucesor. El vuelo de la corona del liderazgo. Igual que el genio de La Feria heredó el brazalete de Valerón (2016), el tinerfeño lo hizo del ‘21’. Se ven las caras mañana en la contienda del morbo eterno. Inflados por la presión y la responsabilidad, se guardan la arenga más armónica para las 15.15 horas.