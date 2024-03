Sinkgraven no juega y se lesiona: tiene un edema óseo

Si había algo que podía acrecentar la depresión de Daley Sinkgraven, que no cuenta para nada en los planes de Xavi García Pimienta, era una lesión que le impidiera ni siquiera estar disponible por si Sergi Cardona sufría algún percance. Tal circunstancia sucedió durante el entrenamiento de la UD Las Palmas el miércoles en Barranco Seco, cuando el lateral izquierdo neerlandés sufrió un edema óseo en la rodilla derecha que le tendrá fuera de los terrenos de juego unas cuantas semanas.

Así, Sinkgraven, que apenas ha tenido protagonismo en todo el curso, causará baja en el partido de mañana (15.15 horas) frente al Almería, por lo que se suma a las ausencias de Saúl Coco por sanción y de Cristian Herrera por indisposición después de haber sido operado de apendicitis hace ya unas cuantas semanas. Por otra parte, la falta de tres jugadores significa que el entrenador de la UD no tendrá que descartar a nadie por decisión técnica, ya que la plantilla cuanta con 26 miembros.

La mala suerte vino a visitar otra vez a Sinkgraven en un momento en el que apenas ha participado en los distintos partidos del cuadro amarillo. La última vez que apareció fue en el Cívitas Metropolitano cuando Las Palmas no tenía ya nada que hacer en el partido, pues el Atlético de Madrid había encarrilado el encuentro en la primera parte con dos goles y otro más en el inicio de la segunda. Aquel día García Pimienta, con el duelo ya perdido, decidió dar descanso a Sergi Cardona para que el neerlandés pudiera al menos participar.

Antes de ese encuentro en Madrid Sinkgraven se había quedado fuera de la convocatoria para el partido de Vallecas a finales de enero por unas molestias, justo una semana después de haber causado baja para el choque en casa ante el Villarreal por sanción, la que acarreó la tarjeta roja que vio en el duelo frente al Barcelona en el Gran Canaria por un penalti sobre Gundogan.

El técnico catalán había dado entrada al jugador en el tiempo añadido para situarlo como lateral derecho con el objetivo de defender el empate que sólo se deshizo cuando el centrocampista alemán transformó la pena máxima que neerlandés había cometido, si bien el empujón en el aire al jugador azulgrana no fue tan claro como pareció e un primer momento. En cualquier caso, el colegiado castigó la acción y resultó ser fatal para la UD.

Mal año

El año 2024, por tanto, no ha sido bueno para Sinkgraven por ahora, aunque tampoco 2023, si bien sus comienzos en el equipo aventuraban tiempos mejores para él. Porque comenzó como titular porque Sergi Cardona, a quien el club pretendía traspasar el verano pasado porque no quería renovar y terminaba contrato a final de curso –se marchará sin dejar un sólo euros en las arcas de la entidad amarilla–, finalmente no se marchó.

Tampoco ayudó al centroeuropeo una lesión muscular que sufrió en Mestalla en la segunda jornada y que le obligó a estar fuera durante tres jornadas. Así, entre que Sergi no se fue y el infortunio, Sinkgraven se vio relegado a la suplencia pese a que desde el club instaron a García Pimienta a ponerle en el lugar de un jugador que acabaría por irse gratis, aunque al final imperó la lógica: el rendimiento de Sergi era mejor, como ha quedado demostrado.