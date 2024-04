Pimienta no aclara su futuro: «No sé si voy a continuar»

«Es que no lo sé. Si lo supiera, lo diría, pero no lo sé». Xavi García Pimienta, tal y como ha hecho en los últimos meses, insistió anoche en que todavía no tiene tomada la decisión de si va a continuar la próxima temporada en el banquillo de la UD Las Palmas o no. Cabe recordar que la intención del entrenador amarillo, tal y como él mismo ha revelado en alguna ocasión, es decantarse cuando acabe la campaña a finales de mayo.

El técnico barcelonés se pronunció en el programa El Partidazo de Cope, emitido de cara al público en Arucas. García Pimienta respondió así a la cuestión de si podía asegurar que continuaría en la UD en el curso 2024-25, tras lo que varias decenas de aficionados amarillos presentes en el recinto entonaron el Pimienta quédate.

Kirian, presente también, sentado a la izquierda del entrenador, comentó en el mismo sentido: «Yo el año pasado cuando el ascenso fui el que entoné el Pimienta quédate». El diálogo continuó con una pregunta directa del presentador del programa, Juanma Castaño: «Pimienta, ¿te vas a quedar?», a lo que el catalán respondió: «No lo sé, eso no se sabe».

A continuación, cuestionado por si la UD Las Palmas podía tener la próxima temporada el mismo éxito que la presente, García Pimienta comentó: «Bueno, yo sí que he notado una diferencia muy grande entre el inicio de la temporada y ahora. En el inicio de la temporada Las Palmas jugaba muy bien pero nos ganaban. En los primeros cinco partidos sólo fuimos capaces de sacar dos puntos. Siempre hemos estado en todos los partidos excepto el día del Atlético, pero sí que es cierto que a medida que han ido pasando las jornadas Las Palmas ya no ha sido ninguna sorpresa, ya todo el mundo ha tenido que esforzarse al máximo. En estos últimos cinco partidos todo el mundo nos ha tenido mucho más en cuenta».

Y añadió: «Los chicos se lo están dejando todo. Yo estoy muy contento porque siempre estamos muy cerca de ganar, de empatar o de perder y ese es nuestro camino: competir todos los partidos como lo estamos haciendo. Espero que en estos ocho partidos mantengamos la racha que hemos tenido hasta el momento.

Sin respuesta

Cabe recordar que la UD trasladó hace ya meses una oferta al técnico que aumentaba considerablemente los emolumentos de García Pimienta, que de momento se ha pronunciado y ha emplazado a la entidad a negociar en cuanto acabe la temporada. Será entonces, en los días siguientes al partido final frente al Alavés en el Gran Canaria, cuando el barcelonés deberá comunicar su decisión.

En cualquier caso, tanto el presidente Ramírez como el director deportivo Helguera contemplan que el estratega actual no continúe y desde hace tiempo buscan un entrenador como alternativa. El club tiene cerrados ya cuatro fichajes de cara al curso que viene.