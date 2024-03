García Pimienta: «Me quito el sombrero delante de estos jugadores»

Cabeza alta y orgullo a pesar de la derrota. Xavi García Pimienta no escatimaba halagos hacia sus jugadores después de la imagen ofrecida en el Estadio Olímpico de Montjuïc frente al todopoderoso Barcelona, un rival al que la UD Las Palmas tuteó en los dos encuentros ligueros de esta temporada, aunque en ambos saliera sin puntos en sus alforjas.

Si en la primera vuelta, en el Estadio de Gran Canaria, un penalti postrero daba los tres puntos al Barça, hoy la expulsión de Álvaro Valles allanó la victoria culé, aunque tuvo que sufrir de lo lindo el equipo catalán a pesar de contar con un jugador más desde el minuto 24 del duelo.

«Me quito el sombrero delante de estos jugadores. Siendo un equipo completamente diferente a lo que se ha visto hoy, han sido capaces de ponerse el mono de trabajo, defender juntitos y que el Barça tenga pocas ocasiones de gol claras; hemos estado cerca de conseguir algo positivo», señalaba el técnico amarillo.

Xavi García Pimienta se refería a la jugada que marcó el devenir del choque, la roja a Álvaro Valles: «Es una pena, vienes a un escenario con la intención de practicar buen fútbol, de tener el balón, de generar situaciones de peligro. Tuvimos alguna acción al principio de partido pero no ha sido posible porque en el minuto 24 el partido cambia completamente».

«La expulsión de Valles me parece bastante clara, llega tarde y lo arrolla. Sí es cierto que llega un jugador nuestro al lado y quizás le daba tiempo a llegar. El árbitro lo ha visto claro», comentaba el catalán con respecto a la acción.

«Está jodido, lo he visto justo antes de que acabase la primera parte ya estaba cambiado en el túnel de vestuario y está jodido porque no solamente te expulsan y te pierdes este partido, de forma sin querer dejas al equipo con un jugador menos y sabes que te enfrentas a un equipazo como el Barcelona y desde el minuto 25 con uno menos, te sientes un poco responsable, pero bueno, no voy a descubrir la temporada que está haciendo, está haciendo un año magnífico, ha pasado esta situación, él pensaba que llegaba al balón, ha llegado tarde y le ha enseñado la roja. Ha salido Aarón Escandell, que ha hecho un muy buen partido», apuntaba Xavi García Pimienta.

Opciones de empatar

El míster de la UD redundaba en las sensaciones positivas que dejaba esta derrota: «En los últimos minutos tuvimos nuestras opciones para empatar. Tiene mucho mérito lo que han hecho los jugadores. No sacamos un punto, pero la imagen ha sido muy buena. Este equipo ha demostrado personalidad, que sabe sufrir cuando no tiene el balón».

Cómo no, el preparador amarillo volvía a despejar balones fuera cuando era cuestionado por su futuro en el club y sobre si el Barça era una opción para él de cara a la próxima campaña, después de que Xavi Hernández anunciase que renuncia a continuar en el banquillo culé: «Llevo tres años maravillosos en un club que me lo ha dado todo, hemos sido capaces de jugar una promoción de ascenso, un ascenso directo la temporada pasada y estamos a 12 puntos del descenso a falta de ocho jornadas. Estoy centrado en acabar la temporada lo mejor posible».