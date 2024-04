¡Atentos, que Jonathan Viera no cierra la puerta a un cuarto regreso a Las Palmas!

Han pasado 110 días desde que Jonathan Viera dio su última rueda de prensa en las instalaciones de Barranco Seco. Hace tres meses el sexto máximo goleador de la historia de la Unión Deportiva intentó dar las explicaciones sobre el por qué de su adiós del club. Sus palabras, aunque no concisas del todo, apuntaron a un responsable y este era Xavi García Pimienta. Su divorcio con el técnico se resolvió con la rescición de su contrato a cambio de 10 millones, los equivalentes a las dos próximas temporadas. Un adiós que era la cuarta vez que se producía y al que ahora el de La Feria no descarta que haya un cuarto reencuentro.

«Mi sueño era retirarme en mi casa y con mi gente, el club y todo el mundo lo sabe», expresó Jony en una entrevista concedida al diario Marca el viernes. Una declaración sobre sus planes en el pasado y que corroboró con una intención futura: «Es verdad que el presi me dijo que a ver si en mis últimos seis meses volvía para retirarme allí, para mí sería ideal hacerlo allí», acompañó el mediapunta con una sonrisa cómplice.

Después de haberse marchado al Valencia, militar en el Rayo Vallecano, pasar por el Standard de Lieja, viajar hasta China después de tomar la decisión de forma «rapidísima» para firmar con el Beijing Guoan, y ahora recalar en el Almería, Jony no ve por qué no podría dar sus últimos pelotazos de profesiona vestido de amarillo al igual que hizo Juan Carlos Valerón al dejar el Deportivo de la Coruña y regresar a su Isla.

Prudencia futura

Aun así, también Viera es consciente de que el futuro puede dar mil giros y todo dependerá de las circunstancias tanto del club como las personales cuando este momento llegue.

«Sé perfectamente lo difícil que es y va a depender mucho de la situación en la que esté el equipo allá y de cómo esté yo mentalmente y físicamente porque siempre he dicho que no querría jugar en ningún lado cuando yo físicamente no le pueda dar al equipo lo que éste necesita y en mi casa muchísimo menos», explicó el jugador en este sentido.

Cuestionado sobre cómo se sintió al volver a Gran Canaria el pasado 17 de marzo, Viera pudo trasladar sus impresiones después de que en el Estadio le impidieran hablar para los medios regionales presentes.

«Yo sabía que la gente me iba a recibir bien por todo lo que hemos vivido juntos, más allá de cómo haya sido el final, que no fue bueno ni para ellos ni sobre todo para mí. El primero que querría haber salido de otra manera era yo porque creo que me lo merecía y merecíamos una despedida juntos, pero el fútbol es así, como la vida. Se portaron muy bien y la verdad que después del partido me fui muy contento a casa porque me quité un peso de encima», remarcó el ex capitán.

«La nostalgia que tuve al entrar al campo, ver a mis compañeros, gente que me lleva cuidando desde que era un niño, todo eso me emocionó mucho. También ver a mi gente, mi afición con quienes hemos compartido tantas cosas juntos tanto buenas como malas, fue súper emotivo para mí», insistió Viera sobre lo que sintió en el paso de Siete Palmas en el único partido que ha conseguido ganar el Almería en las 30 jornadas disputadas por 0-1 con gol de Leo Baptistao.