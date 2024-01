Cáncer va a vivir un 2024 cargado de experiencias enriquecedoras. Esto es lo que auguran los presagios de la astróloga Esperanza Gracia para 2024, un año marcado por el número 8, cifra que surge de la suma de los dígitos del año. Esto simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… Los pronósticos de Gracia, que pueden seguirse en su canal de YouTube, tienen en cuenta que este 2024 es "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán."

Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba". Según la astróloga española, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida".

Hace hincapié en que en 2024 habrá cuatro eclipses: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, sostiene, afectan a todos los signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones para Cáncer

Llega un año lleno de giros inesperados para Cáncer. Aunque seguramente te desconcierten un poco, también conseguirán sacudir tu mundo interior despertando en ti las ganas de que tu vida se llene de ilusiones nuevas, de experiencias enriquecedoras.

Con la llegada de la primavera, tus emociones pueden estar algo revueltas y aflorará con frecuencia tu natural susceptibilidad. Tu inteligencia puede verse nublada cuando tus emociones estén revueltas o exaltadas y no escuchen a nadie más que a sí mismas. En ese momento, debes intentar poner tu mente en blanco para que todo ese vendaval de confusión desaparezca y recuperes la estabilidad emocional. Deberás meditar cada decisión que vayas a tomar para que cuando lleguen las situaciones inesperadas puedas decidir lo correcto con mayor celeridad y certeza, sobreponiéndote a una mente confusa.

Con el ingreso de los planetas Venus y Mercurio en tu signo a mediados del mes de junio, comienzas el verano por todo lo alto. Es un maravilloso momento para consolidar relaciones, superar decepciones, llegar a acuerdos, comprometerte, preparar tu boda, (si así lo deseas)… Todos los pasos que vas a dar a nivel personal te van a dar grandes satisfacciones.

En el terreno profesional, llegará el éxito en aquellos asuntos que vayas resolviendo con una buena dosis de paciencia, pero tendrás sonados fracasos si buscas beneficios inmediatos. No dejes que las circunstancias te presionen, porque, si actúas de manera precipitada, al final, serán mayores las pérdidas que las ganancias. Poniendo fuerza de voluntad, buscando la armonía con tu entorno y cuidando tus relaciones laborales encontrarás la satisfacción plena.

Durante los meses de septiembre y octubre, con el planeta Marte en tu signo, te mostrarás más osado que nunca y saldrás de tu caparazón con una seguridad inusitada. Solo así podrás afrontar todos los cambios y situaciones nuevas que van a surgir, y para los que un signo de agua nunca está preparado del todo.

Fechas mágicas para Cáncer

Cuando el Sol ingrese en tu signo, el día 20 de junio, sentirás que la energía cósmica es enormemente generosa contigo. Tendrán lugar acontecimientos en los que la vida te ofrecerá su mejor cara y tú te sentirás plenamente feliz. Con la entrada del otoño, es un buen momento para planear con mimo nuevos proyectos, en los que no debes dejar nada al azar, si quieres que estos lleguen a buen puerto.

Las claves

Aunque eres un signo algo inestable emocionalmente, a lo largo de estos doce meses vas a poder demostrarte a ti mismo que eres una persona que está segura de sí misma y que no está dispuesta a que nada ni nadie le arrebaten lo que es suyo. Sentirás que tienes el destino en tus manos y que puedes llegar tan lejos como tú quieras.