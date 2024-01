Virgo disfrutará de un 2024 intenso. Es lo que señalan los presagios de la astróloga Esperanza Gracia para 2024, un año marcado por el número 8, cifra que surge de la suma de los dígitos del año. Esto simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba".

Según la astróloga española, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida". Los pronósticos de Gracia, que pueden seguirse en su canal de YouTube, tienen en cuenta que este 2024 es "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán."

Resalta que en 2024 habrá cuatro eclipses: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, sostiene, afectan a todos los signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones para Virgo

Se presenta un año intenso y de una gran transformación interior, donde Virgo va a trabajar duro para que puedan salir a la luz todos esos miedos, recuerdos y sentimientos que estaban ocultos bajo capas y capas de autocontrol. Tú, mejor que nadie, sabes que, normalmente, tienes tu energía controlada, pero ha llegado el momento de apreciar todo ese torrente de emociones que guardas en tu interior y dejar que salga a la luz.

Pese a todo, con la llegada de la primavera, en ocasiones, no podrás evitar que tu mente te juegue malas pasadas. Cuando eso suceda, no la escuches, se calmará cuando tú no lo hagas, cuando tú enfoques todo tu pensamiento en aquello que te hace feliz, que te saca una sonrisa. Te llegarán nuevas e interesantes oportunidades de forma inesperada si eres capaz de dejarte llevar por tu intuición y, lejos de ocultar tus sentimientos, te permites dar rienda suelta a las intensas emociones que están deseando salir.

Un nuevo cielo despejado de nubes te acompaña en el terreno amoroso durante el mes de agosto porque el planeta Venus en tu signo hará que se disipen los momentos agridulces del pasado y que se despierten en ti unos deseos irrefrenables de sumergirte en un mundo menos organizado que el tuyo, donde sólo haya espacio para la improvisación y la pasión.

Pasado el verano, uno de tus grandes retos será mantener la calma ante todo el vendaval de emociones que te envuelve, enfrentarte a situaciones que escapan completamente a tu control, saber decir no a las personas que no te aportan nada… A veces, no te quedará más remedio que tener que reconocer que tu poderosa intuición se ve mercada por una mente inquieta que no va a dejar de darle vueltas a cualquier cosa y que va a querer racionalizarlo todo.

Fechas mágicas para Virgo

Son varios los aspectos planetarios de los que te vas a beneficiar a lo largo de estos doce meses, pero el más significativo es el que te hace Júpiter desde el signo de Tauro la primera mitad del año. Dejarás de sentirte manipulado por el destino y recuperarás el control de tu vida. Apuesta alto y sintoniza con tu buena estrella, repitiéndote a ti mismo que todo lo bueno que te va a pasar te lo mereces. Inmerso en una etapa en la que está entrando aire nuevo a tu vida, con el ingreso del Sol en tu signo el 22 de agosto, verás la vida como una aventura maravillosa que deseas disfrutar al máximo. Virgo, no va a haber quién te pare…

Las claves

Prepárate para dar lo mejor de ti mismo este año porque en la medida que des así recibirás. Es la ley de la atracción, que estará potenciada la primera mitad del año, gracias a los maravillosos aspectos que te hace el planeta Júpiter. Virgo, este año reinvéntate, ríe con ganas, llora, besa, quiérete mucho, brinda por ti…, y sobre todo vive porque nunca sabes si lo mejor de tu vida comienza cuando menos te lo esperes.