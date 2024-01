Leo va a tener un 2024 trepidante y lleno de brillo. Así lo afirman los presagios de la astróloga Esperanza Gracia para 2024, un año marcado por el número 8, cifra que surge de la suma de los dígitos del año. Esto simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… Según la astróloga española, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida".

Los pronósticos de Gracia, que pueden seguirse en su canal de YouTube, tienen en cuenta que este 2024 es "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán." Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba".

Resalta que en 2024 habrá cuatro eclipses: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, sostiene, afectan a todos los signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones para Leo

Llega un año dinámico, con mucho ritmo…, en el que vas a brillar con luz propia y muchos de tus deseos y fantasías podrán hacerse realidad. Gracias a los maravillosos aspectos que te hacen los planetas Marte y Venus a comienzos del año 2024, que se encuentran en el signo de Sagitario, afrontarás con seguridad y coraje todos los retos que te presente la vida, lucharás por lo que quieres, sin esperar a que las circunstancias te sean favorables, y tus pasiones y deseos más íntimos se desatarán. Además, la primera Luna Llena del año tiene lugar en tu signo el día 25 de enero, un augurio de que todo lo que pidas al cielo puede serte concedido.

Aunque con la llegada de la primavera puedas añorar momentos del pasado que te hicieron feliz y tus emociones se tornen ingenuas, tus ganas de innovar y de avanzar te sacudirán con fuerza y te sacarán a tiempo de la nostalgia. Muchas de las circunstancias que sucedan te ayudarán a darte cuenta de que invertir energía y esfuerzo en aquello que sientes que va a darte grandes satisfacciones es tu mayor talismán para atraer la buena fortuna a tu vida.

Leo, tú eres vivaz, intrépido, pasional…, y has nacido para saborear el éxito. Te gusta que te admiren y ser siempre el centro de atención. Tienes un gran magnetismo y poder para alejar las energías negativas de tu vida, y este año te has propuesto rodearte solamente de aquellas personas que te aporten, que te saquen una sonrisa, que te hagan vibrar…

El segundo semestre del año es un momento maravilloso para dar un empuje a tu profesión o a tu carrera, si todavía estás estudiando. Si estás trabajando, es posible que te surjan oportunidades de ascender. Si estás preocupado o inquieto porque tu trabajo no te llena, intenta no ser impulsivo y no te precipites a la hora de tomar decisiones. Ponte las pilas en la búsqueda de un nuevo empleo, pero sin abandonar el que tienes.

Fechas mágicas para Leo

Con el ingreso del Sol en tu signo el día 22 de julio, llega tu momento dorado en el que el destino va a empujarte a derribar todos esos muros que frenan tus ansias de libertad… Leo, permanece muy atento porque la vida te va a ofrecer oportunidades únicas para que puedas alcanzar tus sueños más anhelados. Tu gran vitalidad y esa fuerza de voluntad tan grande que tienes quedarán más que patentes con el ingreso de Marte en tu signo a principios de noviembre y con el que despedirás el año.

Las claves

Este año vas a tener una necesidad imperiosa de abrir tus horizontes e ir más allá de tu realidad cotidiana. Vas a desafiar al destino soltando amarras y reinventándote. Te mostrarás tal y como eres, sin estrategias ni artificios. Derrocharás tal encanto que todo el mundo caerá rendido a tus pies y hasta puede que te veas envuelto en un triángulo amoroso muy perturbador, pero tú sabrás decidir lo que es mejor para ti.