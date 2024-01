Géminis apunta a un 2024 de cine. Al menos eso es lo que dicen los presagios de la astróloga Esperanza Gracia para 2024, un año marcado por el número 8, cifra que surge de la suma de los dígitos del año. Esto simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba".

Según la astróloga española, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida". Los pronósticos de Gracia, que pueden seguirse en su canal de YouTube, tienen en cuenta que este 2024 es "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán."

Detalla también que en 2024 habrá cuatro eclipses: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, sostiene, afectan a todos los signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones para Géminis

2024 va a ser para Géminis un año de los que dejan una huella imborrable. Los astros van a respaldar todo lo que tú hagas y van a hacerte guiños de complicidad para que puedas realizar muchos de tus sueños y fantasías, sobre todo a partir de la segunda mitad del año. Lo que antes parecía inalcanzable, en 2024 puedes tenerlo casi al alcance de tu mano. Y es que vas a contar con un olfato especial para vislumbrar cualquier oportunidad interesante y una rapidez de reflejos increíble para aprovecharla al máximo.

Hasta finales de mayo puedes sentir que el cielo, en muchos momentos, se ensombrece porque algunos de tus sueños parecen esfumarse. A pesar del poderoso talento innato que posees, que te distingue del resto de los mortales, puede invadirte un sentimiento de inseguridad que te hará dudar de tu capacidad para cumplir al mismo tiempo con tus responsabilidades y con todos los objetivos que te has marcado. Tu gran inteligencia no servirá de nada si te dejas arrastrar por sentimientos irracionales que no van a llevarte a ninguna parte.

El tránsito del planeta Júpiter por tu signo desde el día 25 de mayo al 9 de junio de 2025 significa el arranque de un nuevo ciclo, alumbrado por la diosa Fortuna en el que el cielo te colmará de bendiciones, a veces, inesperadas, pero siempre merecidas.

En el verano vas a ser capaz de romper con la monotonía y olvidarte de toda la carga que llevas sobre tus espaldas porque desde el 20 de julio hasta el día 4 de septiembre tienes al planeta Marte en tu signo. Estarás lleno de energía y no va a haber nada ni nadie que pueda minar tu autoestima.

Fechas mágicas para Géminis

En torno al día 20 de mayo hay en el signo de Géminis un maravilloso baile cósmico, que hará que te sientas dueño de tu destino y protegido frente a todos los avatares de la vida. El Sol y los planetas Júpiter y Venus transitarán por tu signo, potenciando tu suerte y ayudándote a conectar con tu niño interior, con tu corazón y tus sentimientos, con todo aquello que, a menudo, queda eclipsado por la intensa actividad mental propia de tu signo. Será una magnífica oportunidad para aparcar por un tiempo los dictados de la mente y de la razón para disfrutar a lo grande de la vida, para enamorarte y para expresar todo lo que llevas dentro…

Las claves

Este año vas a superar el gran reto de manejar la vida a tu antojo, sin que te importe lo más mínimo lo que piensen los demás, de tomar tus propias decisiones sin buscar el constante respaldo ajeno. Vas a disfrutar tanto de las pequeñas cosas de tu día a día que te vas a sentir realmente bien contigo mismo y, por fin, encontrarás lo que realmente te hace feliz viendo la vida a través del filtro de la ilusión y la fantasía.