2024 ya está aquí y, según Esperanza Gracia, viene cargado de nuevos presagios. De acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, el año 2024 suma 8 y nos trae la energía de ese número, que simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… Si bien no hace un ranking como el que acostumbra a realizar semana a semana con los signos del zodiaco, sí que explica que "uno de los aspectos más significativos de este 2024 es el tránsito de Júpiter por los signos de Tauro y Géminis, que favorecerá especialmente a los signos de tierra y aire." Eso significa que los signos más favorecidos en 2024 van a ser Tauro, Virgo y Capricornio, como signos de tierra, y Géminis, Libra y Acuario, como signos de aire. Los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario; así como los de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis tendrán que esperar su momento en otro año.

Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, plantean para este 2024 que se trata de "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán." Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba". "También representa la conexión entre los mundos físico y espiritual, entre lo divino y lo terrenal", explica.

Según Gracia, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida".

Eclipses

Explica que en 2024 habrá cuatro eclipses: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, detalla, afectan a todos los signos del zodíaco. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones, signo a signo

Este año, Aries, tienes mucho que dar y recibir. En ocasiones, va a ser agotador intentar llegar a todo lo que te has propuesto, pero, sin lugar a dudas, la recompensa, tarde o temprano, va a llegar. Comienzas el año con los maravillosos aspectos que te hacen los planetas Marte y Venus, que te ayudan a mantenerte fuerte emocional y anímicamente, al mismo tiempo que te empujan a mostrar tu espíritu más guerrero y pasional. El segundo eclipse del año tiene lugar en tu signo el día 8 de abril y puede hacer que te sientas desorientado. A finales de la primavera y comienzos del otoño, la vida te va a exigir mucho y te va a poner a prueba con responsabilidades, cargas, cambios inesperados… En la segunda mitad del año vas a sentir que la diosa Fortuna camina a tu lado siempre que la necesitas, y los tropiezos y contratiempos que surjan los vas a resolver de forma magistral. Sin duda alguna, 2024 va a ser un año crucial para ti y para tus intereses. Vivirás momentos súbitos de entusiasmo y emoción, sobre todo con la llegada del buen tiempo. Deja brillar tu actitud para el liderazgo, pues este es un maravilloso año para ti, en el que quedará patente tu gran carisma, tu gran poder de convicción, tu energía desbordante, tu poder infinito de conquista…

El paso del afortunado Júpiter por tu signo la primera mitad del año te deja un periodo marcado por la buena suerte o, al menos, un momento en el que el Cosmos va a poner en tus manos la posibilidad de que lo sea. Con la llegada de la primavera es posible que, en ocasiones, te veas superado por algunas circunstancias que te rodean y pases por momentos de ansiedad sin un motivo aparente o te sientas atrapado por el dolor de una herida silenciosa que ni tú mismo te atreves a poner nombre. Tauro, tienes al planeta Urano en tu signo hasta finales de mayo de 2024. Se dice de Urano que es el planeta de la libertad, el cambio, la rebeldía… Por ello, debes estar preparado para recibir sorpresas repentinas que estarán asociadas a una mayor libertad y a cambios que tu vida estaba pidiendo a gritos. Aunque la dinámica de los meses de septiembre y octubre pueda estar marcada por un clima de inestabilidad e imprevistos, eso no va a poder desequilibrar a un signo de tierra como tú, pues vas a saber mantener la calma y la templanza. Este año vas a coger al vuelo cualquier oportunidad interesante que la vida te ofrezca. Vas a tener muy claro lo que quieres o lo que te viene bien, y vas a ir a por ello hasta dejarte la piel.

2024 va a ser para ti un año de los que dejan una huella imborrable. Los astros van a respaldar todo lo que tú hagas y van a hacerte guiños de complicidad para que puedas realizar muchos de tus sueños y fantasías, sobre todo a partir de la segunda mitad del año. Hasta finales de mayo puedes sentir que el cielo, en muchos momentos, se ensombrece porque algunos de tus sueños parecen esfumarse. Para ti el tránsito del planeta Júpiter por tu signo desde el día 25 de mayo al 9 de junio de 2025 significa el arranque de un nuevo ciclo, alumbrado por la diosa Fortuna en el que el cielo te colmará de bendiciones, a veces, inesperadas, pero siempre merecidas. En el verano serás capaz de romper con la monotonía y olvidarte de toda la carga que llevas sobre tus espaldas porque desde el 20 de julio hasta el día 4 de septiembre tienes al planeta Marte en tu signo. Estarás lleno de energía y no va a haber nada ni nadie que pueda minar tu autoestima. Este año vas a superar el gran reto de manejar la vida a tu antojo, sin que te importe lo más mínimo lo que piensen los demás, de tomar tus propias decisiones sin buscar el constante respaldo ajeno. Vas a disfrutar tanto de las pequeñas cosas de tu día a día que te vas a sentir realmente bien contigo mismo.

Prepárate porque llega un año lleno de giros inesperados, que conseguirán sacudir tu mundo interior despertando en ti las ganas de que tu vida se llene de ilusiones nuevas, de experiencias enriquecedoras. Con la llegada de la primavera, tus emociones pueden estar algo revueltas y aflorará con frecuencia tu natural susceptibilidad. Con el ingreso de los planetas Venus y Mercurio en tu signo a mediados del mes de junio, comienzas el verano por todo lo alto. Es un maravilloso momento para consolidar relaciones, superar decepciones, llegar a acuerdos, comprometerte, preparar tu boda, (si así lo deseas)… En el terreno profesional, llegará el éxito en aquellos asuntos que vayas resolviendo con una buena dosis de paciencia, pero tendrás sonados fracasos si buscas beneficios inmediatos. Durante los meses de septiembre y octubre, con el planeta Marte en tu signo, te mostrarás más osado que nunca y saldrás de tu caparazón con una seguridad inusitada. Aunque eres un signo algo inestable emocionalmente, a lo largo de estos doce meses vas a poder demostrarte a ti mismo que eres una persona que está segura de sí misma y que no está dispuesta a que nada ni nadie le arrebaten lo que es suyo.

Leo

Llega un año dinámico, con mucho ritmo…, en el que vas a brillar con luz propia y muchos de tus deseos y fantasías podrán hacerse realidad. Gracias a los maravillosos aspectos que te hacen los planetas Marte y Venus a comienzos del año 2024, que se encuentran en el signo de Sagitario, afrontarás con seguridad y coraje todos los retos que te presente la vida. Además, la primera Luna Llena del año tiene lugar en tu signo el día 25 de enero, un augurio de que todo lo que pidas al cielo puede serte concedido. Aunque con la llegada de la primavera puedas añorar momentos del pasado que te hicieron feliz y tus emociones se tornen ingenuas, tus ganas de innovar y de avanzar te sacudirán con fuerza y te sacarán a tiempo de la nostalgia. El segundo semestre del año es un momento maravilloso para dar un empuje a tu profesión o a tu carrera, si todavía estás estudiando. Si estás trabajando, es posible que te surjan oportunidades de ascender. Si estás preocupado o inquieto porque tu trabajo no te llena, intenta no ser impulsivo y no te precipites a la hora de tomar decisiones. Ponte las pilas en la búsqueda de un nuevo empleo, pero sin abandonar el que tienes. Este año vas a tener una necesidad imperiosa de abrir tus horizontes e ir más allá de tu realidad cotidiana. Vas a desafiar al destino soltando amarras y reinventándote.

Se presenta un año intenso y de una gran transformación interior, donde tú vas a trabajar duro para que puedan salir a la luz todos esos miedos, recuerdos y sentimientos que estaban ocultos bajo capas y capas de autocontrol. Con la llegada de la primavera, en ocasiones, no podrás evitar que tu mente te juegue malas pasadas. Cuando eso suceda, no la escuches, se calmará cuando tú no lo hagas. Te llegarán nuevas e interesantes oportunidades de forma inesperada si eres capaz de dejarte llevar por tu intuición. Un nuevo cielo despejado de nubes te acompaña en el terreno amoroso durante el mes de agosto porque el planeta Venus en tu signo hará que se disipen los momentos agridulces del pasado. Pasado el verano, uno de tus grandes retos será mantener la calma ante todo el vendaval de emociones que te envuelve, enfrentarte a situaciones que escapan completamente a tu control, saber decir no a las personas que no te aportan nada… Prepárate para dar lo mejor de ti mismo este año porque en la medida que des así recibirás. Es la ley de la atracción, que estará potenciada la primera mitad del año, gracias a los maravillosos aspectos que te hace el planeta Júpiter.

A lo largo de este año, las relaciones van a marcar muchos momentos importantes de tu vida, tanto a nivel personal como profesional. En general, será un año propicio para desarrollar tus ambiciones y conseguir tus objetivos. Los buenos aspectos astrales que te hará el benefactor Júpiter, el planeta de la suerte, a partir del 25 de mayo atraerán la suerte a tu vida y las circunstancias se pondrán a tu favor. Dos eclipses tendrán lugar en tu signo: uno penumbral de Luna, el día 25 de marzo, y otro anular de Sol, el día 2 de octubre. En esos períodos, la energía astral que vas a recibir será tan transformadora que puede marcar el final o el inicio de una etapa. Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, transitará por tu signo a comienzos del otoño y te hará muy buenos aspectos los meses de febrero y junio, marcando un buen momento para progresar en el trabajo, entablar relaciones con personas que pueden ayudarte y hacer viajes con resultados muy favorables para tus intereses. Aprovecha la arrolladora energía que te transmite Marte, muy bien aspectado del 13 de febrero al 22 de marzo y del 20 de julio al 4 de septiembre, para activar tu voluntad y tus energías. Este año puedes ver cómo se hacen realidad proyectos. La única consigna que debes seguir es dejar que fluyan las cosas.

Este año va a aflorar esa generosidad que llevas dentro y la vida te devolverá con creces todas las cosas buenas que hagas por los que te rodean. Te manejarás con gran habilidad en el trato con los demás y puedes hacer contactos que te favorezcan mucho, especialmente durante el mes de octubre, momento en el que el planeta Mercurio transitará por tu signo y te brindará un periodo fabuloso para comunicarte, llegar acuerdos y destacar por tu inteligencia y buenas ideas. En invierno y comienzos del verano puedes obtener triunfos profesionales y se pueden consolidar proyectos que estaban en el aire. En primavera y otoño vas a recibir los buenos aspectos del guerrero planeta Marte, que sitúan en lo más alto tus ambiciones. El tránsito del Sol por tu signo del 22 de octubre al 21 de noviembre te augura días muy afortunados. A comienzos de otoño, con el tránsito de Venus por tu signo, la vida te va a mostrar su mejor cara. El final de año será un buen momento para viajar, recibir noticias agradables y ver cómo tu economía resurge. Este 2024 te trae nuevos caminos que darán un giro a tu vida, y tu poderosa intuición va a jugar un papel clave. Confía en ella porque te va a llevar a tomar decisiones acertadas que te harán feliz.

Comienzas y finalizas el año con Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, transitando por tu signo, y bajo su influjo tu creatividad estará muy potenciada, pensarás en positivo y tendrás intuiciones que si las sigues te conducirán al éxito, sobre todo en el ámbito profesional y de estudios. El planeta del amor, Venus, transitará dos veces por tu signo en 2024: una desde comienzos de año hasta el 23 de enero, y otra del 17 de octubre al 11 de noviembre, brindándote unos periodos fabulosos para tu vida sentimental. La posibilidad de conquistar el corazón de los que tengas cerca se multiplicará por cien porque vas a tener un carisma muy especial. Con la llegada del otoño, habrá muchos momentos de cambios y novedades que supondrán un aliciente para ti. Será muy fuerte la tentación de llevar tus ansias de libertad hasta sus últimas consecuencias y romper con situaciones y circunstancias que a veces te agobian. El primer paso es el más difícil, pero piensa que tienes derecho a ser feliz. Tendrás suerte en todo lo que signifique un comienzo y habrá gente dispuesta a ayudarte, pero esfuérzate en ser perseverante y no abandonar cuando las cosas no salgan a la primera. Se trata de vencer tus miedos y apostar fuerte por ti.

El año se estrena con sorpresas y giros inesperados del destino en los que la suerte no te soltará de la mano, ya que hasta finales de mayo el benefactor planeta Júpiter, que transita por Tauro, signo de tierra como el tuyo, se convierte en tu talismán para que las circunstancias te favorezcan y el éxito te sonría. Desde comienzos de 2024 hasta mediados de febrero vas a contar con la presencia del guerrero planeta Marte en tu signo, y en verano también disfrutarás de sus buenos aspectos, lo que se traducirá en un aporte extra de energía para embarcarte en nuevas aventuras personales y profesionales. En primavera, verano y comienzos del otoño, los buenos aspectos de Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, van a contribuir a que estés muy comunicativo y abierto, con una habilidad especial para relacionarte y conocer gente nueva que tendrá una influencia muy positiva en tu vida. El amor te sonreirá especialmente al comienzo y final del año, ya que el planeta Venus transitará por tu signo del 23 de enero al 16 de febrero, y del 11 de noviembre al 7 de diciembre. La clave de tu éxito estará en mantenerte firme en tus convicciones, demostrando que, con tu perseverancia y fuerza de voluntad, eres capaz de ganar cualquier batalla.

Lo que más llama la atención en este nuevo año que comienza es tu cambio de actitud a la hora de enfrentarte a la vida. Creer cada día más en ti mismo y disfrutar de lo esencial serán tus consignas a seguir. El mes de febrero, con Mercurio transitando por tu signo, así como el final de la primavera y el comienzo del otoño, que recibes sus buenos aspectos, son periodos propicios para tomar iniciativas de todo tipo porque tu inteligencia va a estar muy potenciada. Desde el 25 de mayo hasta finalizar 2024, vas a recibir aspectos muy favorables del planeta Júpiter, el gran benefactor, y bajo su influjo pueden llegar oportunidades nuevas, buenas noticias y giros inesperados del destino que te favorezcan. A partir del 9 de octubre Júpiter se pone retrógrado y tienes que ser cauto porque la suerte puede mostrarse juguetona contigo. Venus, el planeta del amor, que transitará por tu signo del 16 de febrero al 11 de marzo y a partir de 7 de diciembre, intensifica la fuerza de tus sentimientos y emociones, ayudándote a olvidar los sinsabores del pasado. Sabrás sacarles provecho a las circunstancias, olvidando el pasado y quedándote con lo positivo de todo cuanto ocurra. Vienen a tu vida nuevas ilusiones que se convertirán en victorias, éxitos y deseos cumplidos.

El planeta Saturno en tu signo durante todo el año seguirá poniendo límites a tu idealismo, animándote a dar pasos firmes y seguros, sin escatimar esfuerzos y con una buena dosis de sentido práctico. Del 29 de junio al 15 de noviembre estará retrógrado, y en este periodo puedes tener limitaciones y sentir con más intensidad la presión y la exigencia. Con el tránsito del planeta Mercurio por tu signo del 23 de febrero al 10 de marzo, y también en verano y otoño, que recibirás sus buenos aspectos, vas a estar muy creativo y comunicativo, con ganas de hacer realidad tus planes y proyectos, poniendo en ellos tu sello más personal. Son periodos muy favorables para destacar y emprender algo en lo que has puesto mucho interés. Es posible que vivas circunstancias y situaciones imprevistas en tus relaciones amorosas. Desde el 22 de marzo al 30 de abril el planeta Marte transitará por tu signo, y en septiembre y octubre recibirás sus buenos aspectos, y vas a notar que tienes mucha energía e iniciativa. Aprovecha esos periodos para dar un impulso a lo que quieres y encaminar tus pasos en la dirección que deseas. Se abren nuevos caminos en tu vida y es posible que todo lo que te resultaba complicado se simplifique. Es cuestión de que no cierres los ojos a la realidad ni huyas de tus circunstancias.