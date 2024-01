Acuario experimentará una transformación profunda este 2024. Así lo indican los presagios de la astróloga Esperanza Gracia para 2024, un año marcado por el número 8, cifra que surge de la suma de los dígitos del año. Esto simboliza armonía cósmica, espíritu conciliador… Los pronósticos de Gracia, que pueden seguirse en su canal de YouTube, tienen en cuenta que este 2024 es "un año bisiesto en el que tenemos que activar al máximo nuestra fuerza de voluntad para sembrar ideas nuevas, proyectos nuevos, ilusiones nuevas…, que, tarde o temprano, florecerán."

De acuerdo con la astróloga española, "las energías cósmicas que se van a mover durante el año 2024 nos recuerdan que la felicidad que tanto ansiamos no es el destino final, sino un viaje continuo, un viaje en el que tenemos que buscar motivos para celebrar la vida". Ahonda en la numerología, destacando que "el 8 acostado -representado por dos serpientes entrelazadas- es el infinito, que representa el ciclo continuo entre el principio y el fin, el nacimiento y la muerte, y todo lo que no tiene límites, es decir, el infinito absoluto y el tiempo que no acaba".

Asimismo, cuatro eclipses trae 2024: dos lunares (el 25 de marzo y el 18 de septiembre) y dos solares (el 8 de abril y el 2 de octubre). Estos eclipses, asegura, afectan a todos los signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. "Su poderosa energía puede remover nuestras emociones y traer cambios radicales, empujándonos a seguir nuevos caminos y a explorar nuevas posibilidades en nuestra vida", comenta y emplaza a seguir sus predicciones mensuales y semanales.

Las predicciones para Acuario

Lo que más llama la atención en Acuario en este nuevo año que comienza es su cambio de actitud a la hora de enfrentarse a la vida. Creer cada día más en sí mismo y disfrutar de lo esencial serán las consignas a seguir, y con esa actitud acabará por encontrar lo que busca.

El mes de febrero, con Mercurio transitando por Acuario, así como el final de la primavera y el comienzo del otoño son periodos propicios para tomar iniciativas de todo tipo porque tu inteligencia va a estar muy potenciada, y tu mente abierta, innovadora y rebelde te hará destacar por tu creatividad y originales ideas. Puede haber desplazamientos por motivos profesionales en los que podrás hacer cosas muy interesantes, aunque, al principio, impliquen dar sin recibir demasiado. Es cuestión de plantar para recoger los frutos más tarde.

Desde el 25 de mayo hasta finalizar 2024, vas a recibir aspectos muy favorables del planeta Júpiter, el gran benefactor, y bajo su influjo pueden llegar oportunidades nuevas, buenas noticias y giros inesperados del destino que te favorezcan. A partir del 9 de octubre Júpiter se pone retrógrado y tienes que ser cauto porque la suerte puede mostrarse juguetona contigo. Sin embargo, a pesar de que lo que ocurra pueda parecerte desconcertante, sin duda la mano de la diosa Fortuna estará detrás de ello. En estos meses es conveniente que no hagas planes cerrados y que aprendas a improvisar sobre la marcha, ya que pueden presentarte acontecimientos imprevistos que te obliguen a cambiar tus proyectos y a elaborar nuevas estrategias.

Venus, el planeta del amor, que transitará por tu signo del 16 de febrero al 11 de marzo y a partir de 7 de diciembre, intensifica la fuerza de tus sentimientos y emociones, ayudándote a olvidar los sinsabores del pasado. Son buenos períodos para reconciliaciones y reencuentros, para hacer las paces y olvidar cualquier resentimiento. La energía del planeta del amor favorecerá la consolidación de afectos y la unión con las personas a las que amas y a las que, probablemente, te ha resultado difícil decírselo.

Fechas mágicas para Acuario

Bajo el influjo del Sol en Acuario, del 20 de enero al 19 de febrero, disfrutarás de una poderosa energía, y te sentirás con nuevos bríos para encarar tus asuntos y librarte de ataduras que no soportas.

Del 13 de febrero al 22 de marzo, el planeta Marte transitará por tu signo, y en verano también recibirás sus buenos aspectos. Su energía te activará y lucharás por lo que quieres con valentía y determinación, sin que nada pueda apartarte de tus objetivos.

El 19 de agosto tendrá lugar en tu signo una de las cuatro Superlunas que hay este año. Este mágico plenilunio coincide con un trígono a Júpiter que puede traer a tu vida dinero y mucha prosperidad.

Las claves

Sabrás sacar provecho a las circunstancias, olvidando el pasado y quedándote con lo positivo de todo cuanto ocurra. Vienen a tu vida nuevas ilusiones que se convertirán en victorias, éxitos y deseos cumplidos.