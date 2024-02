El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 3 al 9 de febrero, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Libra seguido de Aries, Cáncer, Escorpio, Piscis, Leo, Acuario, Tauro, Virgo, Sagitario, Géminis y cierra el círculo Capricornio. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el final del invierno. El día 5 el planeta Mercurio ingresa en Acuario y los signos de aire -Géminis, Libra, Acuario- tienen un momento fabuloso para exámenes y entrevistas de trabajo. Vamos camino de la Luna Nueva, el día 9 en Acuario, que despierta nuestra creatividad y capacidad para conectar con los demás en este segundo mes del año 2024.

El éxito te acompaña, y atraviesas un momento fantástico para iniciar nuevos proyectos, relaciones, estudios… La Luna Nueva favorece todo lo que implique un comienzo, y sabrás aprovecharte de las circunstancias favorables que vas a encontrar. Puedes vivir nuevas experiencias que enciendan tu corazón y te llenen de ilusiones.

Tu pasión amorosa y las ganas de vivir y divertirte están por las nubes… Serás más consciente de lo que buscas en la vida, de lo que quieres conseguir y de los pasos que es preciso dar para lograrlo. La Luna Nueva activa tu vida social y favorece especialmente el ámbito de las amistades. A través de algún amigo puede llegar algo que esperas hace tiempo.

La regeneradora energía de la Luna Nueva del día 9 te predispone al cambio, y no te vas a conformar con vivir como lo has hecho hasta ahora. Es el momento de pensar en ti y de liberarte de cargas que no te dejan avanzar. Tienes excelentes perspectivas. Tu economía va a resurgir gracias a tus buenas decisiones y a algún que otro golpe de buena suerte.

La energía de la Luna Nueva te ayuda a liberarte de inconveniente que te alejan de tus planes y despierta tu creatividad para que encuentres la manera de retomar algún sueño que habías abandonado. Si quieres, puedes. Alguien está despertando tu interés y activará toda la inmensa pasión de tu signo. El 3 es tu día mágico; pídele un deseo a la Luna, que está en tu signo.

Por fin te quitas una carga que llevas tiempo soportando, y eso va a hacer que te sientas renovado y con buen ánimo. Esta Luna Nueva potencia tu intuición. Sigue tus corazonadas porque van a ser certeras, aunque tengas que ir contracorriente. Te sentirás atractivo y con ganas de abrir tu corazón. Aprovecha el 10 y 11, que son tus días mágicos y lo que hagas te saldrá bien.

Leo

La Luna Nueva del día 9 enfrente de tu signo suaviza las tensiones que puede haber en tu vida y te ayuda a verlo todo desde otra perspectiva, empujándote a dar ese salto que tanto necesitas y que vienes postergando. Te esperan cambios repentinos y sorpresas agradables que te harán feliz. Puedes conseguir algo que ya creías fuera de tu alcance. No te rindas.

Muchas felicidades. Con el Sol en tu signo, y también con Mercurio hasta el día 5, tu buena estrella brilla con fuerza, y puedes conocer a gente nueva que te va a venir de maravilla. Es el momento de cambiar las reglas del juego y empezar a desarrollar tu vida desde una base distinta. La Luna Nueva del día 9, también en tu signo, potencia tus recursos para que triunfes.

A pesar de que las cosas no estén saliendo como tú deseas, encontrarás soluciones a lo que te preocupa gracias a la exitosa energía que te transmite la Luna Nueva. Te conviene buscar la armonía en las relaciones con las personas de tu entorno, sobre todo si tienes intereses en común. Estarás más espontáneo y enamoradizo, y corren aires de cambio en tu forma de amar y de sentir.

Estás sensible y hay personas que te están haciendo daño, pero tienes al guerrero Marte muy bien aspectado que te transmite energía y determinación para que pongas fin a lo que te agobia. Algún cambio que está fuera de tu control te inquietará, pero pronto te darás cuenta de que es positivo para ti. La Luna Nueva te revitaliza y puede traerte una oportunidad de trabajo.

La Luna en tu signo los días 4 y 5 te protege para que la melancolía y la desmotivación que puedes estar sintiendo no te ganen la batalla. También vas a contar con el apoyo de la Luna Nueva del día 9 para tender puentes, llegar a acuerdos y aclarar malentendidos. Haz un esfuerzo por acercarte a los que te rodean. A poco que hagas, los resultados serán fabulosos.

Llevas un ritmo frenético y tanta responsabilidad te está pasando factura. Necesitas darte un respiro y buscar momentos de relax para poder afrontar con éxito los nuevos caminos que van a surgir. Con Mercurio muy bien aspectado, desde el día 5, vas a romper moldes y destacarás por tu inteligencia y originalidad. La Luna Nueva puede traerte un viajecito que te ilusione.

El guerrero Marte en tu signo te marca un ritmo trepidante, y tú necesitas parar para recuperar fuerzas y recobrar el ánimo. Escucha las opiniones de los que te quieren porque van a ser de gran ayuda y gracias a ellas puedes descubrir nuevos horizontes y perspectivas. La Luna Nueva puede traerte la solución a un problema de dinero. El 6 y 7 son tus días mágicos.