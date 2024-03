Descubre los cortes de cabello que están a la moda para hombres con canas

Cada vez son más los hombres que se interesan más por la moda, y tener una buena imagen ya sea con la ropa de vestir o sus cabellos. Cabe destacar que son muchos jóvenes los que tienen la aparición de canas a una temprana edad, para algunos puede ser un complejo mientras que a otros no les importa convivir con ellas. Comienzan siempre con la aparición de unas pocas que incluso pueden llegar a no verse o notarse, y ya empieza el cabello a llenarse de ellas. Muchos de ellos no saben como peinarse con la aparición de sus canas, algunas van a querer taparlas y a otros no les van a importar, pero se les hace complicado la manera de peinarse para verse bien a ellos mismos.

Las canas aparecen principalmente por el paso de los años, o como factor genérico y consecuencia del estrés. Su aparición es más conocida como canicie y esto surge debido a unas células que son conocidas como melaninas y son las encargadas de proporcionar pigmento al color. El cabello oscuro se debe a la gran cantidad de melanina que tiene esa persona.

Ahora centrándonos en los peinados, muchos de ellos optan por dejarse barba para parecer que tienen un rostro más arreglado. El color blanco a veces puede mostrar elegancia, en la mayoría de los peinados con canas, se deciden por un tupé o un pequeño tupé.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para el pelo con canas?

Existen diferentes tipos de corte para los hombres con canas, a continuación vamos a poner ejemplo de los mejores cortes: