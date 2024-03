No tapes más tus canas con este tinte : descubre el por qué

Con el paso de los años el cuerpo va cambiando más y más, entonces es el momento en el que empiezan aparecer las arrugas y las canas. La aparición de canas es más conocida como canicie, es un factor que puede crear inseguridades y no estar bien consigo mismo a algunas personas, por lo que acuden a las peluquerías para taparlas o al menos conseguir disimularlas un poco. Pero hoy en día, se están volviendo una de las mejores tendencias y esto provoca que sea mayor la cantidad de personas que confían en ellas mismas y están seguras con su cabello.

Existen distintos tipos de canicie, por ejemplo:

Canicie fisiológica: se relaciona con el proceso del envejecimiento, las canas aparecen principalmente en las sienes y más tarde se van extendiendo hasta el resto de la cabeza.

se relaciona con el proceso del envejecimiento, las canas aparecen principalmente en las sienes y más tarde se van extendiendo hasta el resto de la cabeza. Canicie prematura: aparecen antes de los 20 e incluso durante la infancia.

aparecen antes de los 20 e incluso durante la infancia. Pollosis : aparición de canas en zonas muy localizadas que forman una mancha blanca, puede ser en la cabeza, las cejas o las pestañas.

: aparición de canas en zonas muy localizadas que forman una mancha blanca, puede ser en la cabeza, las cejas o las pestañas. Canicie anular: las canas aparecen de forma dispersas y aisladas por toda la cabeza, aunque pueden crearse mechones de pelo blanco.

Las canas surgen debido a carecer de la célula melanina que es la encargada de proporcionar color al cabello. Sin embargo, cuando el pelo está más oscuro, significa que tiene mayor cantidad de melanina.

Últimamente, están teniendo un papel bastante importante en las redes sociales, están repletas desde consejos y productos hasta maneras para poder tapar y quitar tus canas. Pero de lo que no te avisan es que no todos los tintes son buenos a la hora de tapar tus canas.

Entonces, ¿cuáles son los tintes que no son buenos aplicar?

No utilices el tinte negro si quieres tapar tus canas

Con mucha frecuencia las personas hacen uso de los tintes para conseguir ocultar las canas. Pero es bastante importante diferenciar cuáles son los tintes que debes utilizar dependiendo el tono y que haga mejor función.

Los expertos indican que no es recomendable pintar un cabello que es de color blanco con un tono negro porque no ayudan a que puedan desaparecer al completo. Según los informes, si se cubren durante días posteriores a la aplicación de tintes, no van a poder conseguir que se absorba todo el color, por el hecho de que están debilitadas. A parte de ello, se dice que una vez está empezando a aclararse el pigmento, el cabello podría adquirir una apariencia verde o rojiza y podría ser mucho menos agradable de ver que las canas.