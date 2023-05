La ventaja de un robot de cocina es que prepara los platos de manera automatizada y son una buena ayuda para cocinar. Facilita el proceso de cortar, picar, amasar, mezclar, batir, rallar y picar, entre otras funciones.

Si no sabes elaborar las recetas o no tienes mucho tiempo ya no tienes excusa para ponerte delante de los fogones porque el robot de cocina es un electrodoméstico que dará un giro a tus elaboraciones. Es un pinche en la cocina y si te descuidas, se convertirá en el mejor chef que tienes en casa.

Además, si no sabes qué cocinar cada día, esta tecnología viene con un amplio recetario en el que podrás elegir las opciones para tus menús con los pasos detallados que necesita cada propuesta.

Otro de los atractivos de los robots de cocina es que traen programa de limpieza y así no tienes que centrarte en limpiar tanto menaje.

El robot de cocina inteligente de Lidl

El elevado precio de algunos robots de cocina, como el de una conocida marca, que ronda ya los 1.300 euros, no está al alcance de todo el mundo, cuando en realidad podemos gastarnos la tercera parte de ese dinero y conseguir uno que goza de buenas críticas en el mercado y atiende nuestras necesidades.

Se trata de la Monsieur Cuisine Smart de Lidl que ha regresado a las tiendas en una nueva versión más avanzada. La cadena de alimentación alemana lo ha puesto a la venta desde el pasado 29 de abril.

Viene con nada y nada menos que doce funciones de cocinado, tiene conexión wifi, control por voz, 600 recetas preinstaladas (Cooking Pilot) de entrantes, primeros, segundos y postres y muchas más funcionalidades, como una báscula para pesar de hasta cinco kilos y un reciente con capacidad hasta tres litros.

El Cooking Pilot es el programa de recetas de cocina guiadas. Cuando lo pongas en marcha, la Monsieur Cuisine Smart describirá en tu pantalla cada uno de los pasos de trabajo de una receta. Se puede emplear tanto para las recetas del aparato como para las recetas que se han descargado en él.

¿Qué puedo hacer con la Monsieur Cuisine Smart?

El electrodoméstico tiene 10 programas automáticos preinstalados y dos adicionales mediante actualización. Con ellos puedes hacer lo siguiente:

Amasar

Cocer al vapor

Sofreir

Slow Cook

Fermentar

Cocción de huevos

Programa de limpieza

Batir mediante actualización

Calentar agua

Cocer arroz

Hacer puré

Sin embargo, eso no es todo. También puedes crear listas de la compra, hacer un planificador semanal de tus menús, puntuar recetas y personalizar tus recomendaciones además de buscar cómo se hacen las elaboraciones de una forma más eficaz que en el anterior modelo.

Con un precio rebajado

La Monsieur Cuisine Smart de Lidl trae, además de todo lo descrito anteriormente, los siguientes utensilios:

Tapa con abertura de llenado y vaso medidor

Recipiente mezclador de acero de 4,5 l

Cuchilla

Accesorio mezclador

Vaporera con tapa y accesorio plano

Accesorio cocedor

Espátula con punta de silicona desmontable

Lo mejor de todo es su premio. Lidl ha sacado a la venta su robot por 449,99 euros, con una rebaja de su precio inicial, que era 479,99 euros. Se puede comprar tanto en tienda como en Internet, aunque no hacen envíos a Canarias si se compra online, informa la cadena. No te lo pienses más porque ¡vuelan!