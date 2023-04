El nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón ha llegado cargado de alegría, felicidad y... polémica. Mucha polémica. La hija/nieta de Ana Obregón ha protagonizado con algo más de un mes de vida todas las portadas nacionales e internacionales debido a la sorpresa que supuso su nacimiento.

A golpe de exclusiva, su madre, Ana Obregón, le contó al mundo cómo fue la llegada al mundo de la hija de su hijo y reveló también que este fue el último deseo de su hijo Aless Lequio: ser padre pese a que él ya no estuviera.

"Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija , mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir , ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija. Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré , nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos , de tus 11 tíos , de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte , feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir. Gracias mi Anita , por devolverme la vida" escribía la intérprete de 68 años en una publicación de Instagram junto a la pequeña.

Sin embargo, el otro protagonista de esta historia ha sido Alessandro Lequio. El italiano ha preferido dar la callada por respuesta y solo ha roto su silencio para no tensionar más la relación con Ana Obregón de quien señalan que está más alejado que nunca.

Pero toda esta calma tensa podría saltar por os aires después de la exclusiva que ha dado la revista Lecturas. La citada publicación asegura que el italiano no quiere conocer a su nieta y desvela los motivos de esta tajante y definitoria decisión.

Intención clara y firme

Según informa la revista, "las intenciones de Alessandro Lequio son claras y firmes. Alessandro mantiene una postura delante de las cámaras y otra muy distinta fuera del foco. Además, de momento, no tiene intención de conocer a su nieta" apuntan desde la revista.