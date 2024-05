Recientemente, Pedro Buerbaum, un influencer conocido por su presencia en las redes sociales, ha desatado una ola de comentarios y críticas tras publicar un vídeo en el que expresa su frustración por la cantidad de impuestos que le exige pagar la Agencia Tributaria española. En el video, Buerbaum manifiesta su enfado diciendo: “Esto es una puta vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar. ¿Voy a estar trabajando para que un ente externo que no me aporta nada me quite más de la mitad de lo que genero? ¿Estamos locos?”. Estas declaraciones no solo han viralizado en redes sino también han provocado un amplio debate sobre la fiscalidad y la percepción de la carga tributaria en España.