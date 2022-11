El PP canario se “quita el sombrero” ante Ayuso en su ofensiva por quedarse la 'Nasa española'

El PP de Canarias no considera que la ofensiva de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por quedarse con la sede de la Agencia Espacial Española (AEE) en la región constituya un ataque a ninguna de las otras 20 candidaturas en liza, entre ellas las canarias de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, y defiende el derecho de su compañera de partido a plantear la puja en los términos en que lo hizo en su comentario en redes sociales el pasado domingo. Es más, el presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez, asegura que se “quitael sombrero” ante la estrategia y la “contundencia” con que la dirigente madrileña estaba defendiendo los intereses de su comunidad para que la llamada ‘nasa española’ se instalara en Tres Cantos, la localidad con la que esa comunidad autónoma puja por la sede del nuevo organismo estatal.

Los populares canarios se posicionan así junto a la lideresa madrileña frente al presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en la polémica surgida por la batalla para hacerse con la AEE y en la que éste había reprochado a Ayuso lo que consideraba una descalificación por su parte del resto de candidaturas, entre ellas la presentada por la corporación insular grancanaria. Ayuso había realizado un comentario en su cuenta de twitter el pasado domingo en el que, además de pedir la agencia para Madrid, consideraba que la posibilidad de que esa sede fuera asignada a cualquier otra comunidad era consecuencia del “interés político” del Gobierno central “por perjudicar a Madrid”. De esta forma, implícitamente estaba deslegitimando el derecho de otros territorios a acoger la AEE en el marco del proceso de descentralización de organismos estatales emprendido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al comentario de la lideresa madrileña respondió Morales asegurando que “Ayuso quiere frenar el desarrollo de Gran Canaria. Quiere aumentar el centralismo y concentrarlo todo en Madrid”, al tiempo que instaba al PP canario a que “se pronunciara” al respecto. La respuesta de los populares canarios está lejos de ser solidaria con la posición de Morales. Aunque defienden las candidaturas canarias, las tres en el caso del presidente regional del partido sin inclinarse por ninguna de ellas, y específicamente la de Gran Canaria en el caso de otros dirigentes populares de la isla, no censuran en absoluto los términos en que Ayuso se pronunció a favor de Tres Cantos. Manuel Domínguez asegura que le “parece bien que cada uno defienda sus intereses” y que lo que hace Ayuso es “presumir de lo que tiene Madrid y de lo que ha conseguido”. “Lo que está haciendo es reivindicar sus derechos y lo que entiende que es bueno para su tierra y yo me quito el sombrero. Si yo tuviese ese mismo presidente en Canarias también me quitaba el sombrero aunque fuera del PSOE”, resalta el líder de los populares canarios.

Manuel Domínguez: "Lo que hace Ayuso es reivindicar lo que entiende que es bueno para su tierra. Si yo tuviese ese mismo presidente en Canarias también me quitaba el sombrero aunque fuera del PSOE”

Según él, el hecho de que en su defensa de la candidatura madrileña Ayuso señale que llevar la sede fuera de Madrid es por “interés político” del Gobierno central por “perjudicar a Madrid” es una reacción “ante lo que ha padecido de ataques directos” por parte del Ejecutivo estatal y del propio presidente, Pedro Sánchez. “Que lo meta en el mismo saco me parece lícito”, asegura Domínguez. Preguntado sobre si le parece bien que Ayuso quiera para Madrid todos los organismos de nueva creación, contesta: “¿A alguien le puede parecer mal eso? La realidad es que yo veo a una presidenta luchando por su tierra. Es lícito y plausible que Ayuso defienda a ultranza su comunidad autónoma, pero no porque vaya en perjuicio de otras, sino porque va en beneficio propio”. Y contrapone esa actitud con la “cobardía” con la que, según él, actúa el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. “A mí me gustaría escuchar al presidente de Canarias con la misma contundencia que lo hace Ayuso, porque lo que pasa es lo contrario, que el presidente de Canarias no emplea ninguna contundencia por miedo a represalias por parte de Sánchez”, afirma.

Domínguez deja claro en todo caso dos cosas: que el PP canarias defiende las candidatura canarias a la AEE, y que está a favor de la descentralización de nuevos organismos. “Creo que las condiciones que brinda Canarias por su cercanía a otras instalaciones relacionadas con el estudio del cielo ofrece unas candidaturas excelentes para llegar a obtener la sede de la AEE, otra cosa es el debate sobre la ubicación concreta, pero Canarias necesita ser impulsada por el Gobierno central en asuntos que nos permitan estar en el desarrollo que merecemos”, afirma el líder popular. Y añade: “Si no defendiera la descentralización no estaríamos apoyando sedes para las Islas como la del Centro Nacional de Vulcanología o la propia Agencia Espacial. El PP cree que la descentralización viene bien y en especial a Canarias”.

Blanco: “Envidia sana”

El presidente del PP de Gran Canaria y candidato al cabildo insular en las próximas elecciones insulares de mayo, Miguel Jorge Blanco, destaca por su lado que “si creyéramos que organismos como la AEE no tuvieran que estar en la capital del Estado no hubiéramos apoyado la candidatura de Gran Canaria. Nos hemos adherido a esta propuesta del cabildo porque creemos que Gran Canaria reúne las condiciones técnicas necesarias para albergar esa sede”. Pero también defiende a Ayuso en estrategia de atacar al Gobierno central para justificar que la ‘nasa española’ se quede en Tres Cantos. “Debemos defender nuestra tierra como mejor entendemos que debemos hacerlo. Ver a una presidenta luchar para que su comunidad tenga lo mejor y sea la capital de Europa y un polo de atracción de inversiones y ver como otros son capaces de poner el grito en el cielo ante situaciones que consideran injustas, a mi me da envidia sana, porque aquí hablamos con la boca chica cada vez que hay una exigencia ante el Gobierno central”.

Miguel Jorge Blanco: "¿Por qué no dice que Tenerife siempre quiere llevarse las cosas?”

Blanco cree que se trata de una “falsa polémica” y considera que el presidente del cabildo, Antonio Morales, no tenía razones para su contestación a la presidenta madrileña. “¿Por qué esa polémica de con Ayuso cuando también otros más cerquita de aquí, también lo han pedido y no he visto reacción por parte del señor Morales?, ¿por qué no dice que Tenerife siempre quiere llevarse las cosas?”, se pregunta el dirigente popular, quien insiste en que “no me parece mal que instituciones del Estado puedan estar en otros territorios que no sean Madrid, pero entiendo que Ayuso como presidenta defienda que tienen que estar en esa comunidad”.

El senador popular por Gran Canaria Sergio Ramos, se pronuncia en términos parecidos: “Ayuso tiene derecho a pedir lo que quiera para Madrid y nosotros estamos en nuestro derecho de pedir la agencia para Gran Canaria y que vaya a Gran Canaria. Aquí hay una candidatura que nosotros hemos apoyado y yo como senador por esta isla lo respaldo”. “Es lógico que quiera defender que las infraestructuras estén en Madrid, no se comprendería que hiciera otra cosa”, afirma el senador grancanario, quien reconoce que no hay una posición oficial del PP a nivel estatal sobre la descentralización de nuevos organismos estatales.