Sergio Oliva: "Los señalamientos a jueces solo provocan desconfianza en la ciudadanía"

Usted ha asumido la portavocía de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y se define como un "defensor de la independencia judicial". ¿Qué opina de la ley de amnistía?

Desde un punto de vista técnico jurídico, entendemos que la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. Aunque se vulnere ese artículo, hay una doctrina del Tribunal Constitucional que dice que estaría justificada siempre que el fin fuera constitucionalmente legítimo, pero pensamos que la justificación que hay en la disposición de motivos no lo es. Por eso creemos que vulnera el artículo 14 y que podría ser inconstitucional si así lo decide el propio Tribunal Constitucional.

Uno de los órganos más críticos con esta ley ha sido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a que acumula cinco años en funciones. ¿Qué supone para la jurisdicción española esa falta de renovación?

Estamos ante una anomalía democrática sin parangón. No existe ningún caso similar en la Unión Europea y lo que demuestra es que el sistema actual de designación de vocales del CGPJ está fracasado. Es urgente despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y eso solo puede pasar porque la carrera judicial elija de una vez por todas a los 12 vocales, como exigen y recomiendan las instituciones europeas. El hecho de que el CGPJ no se haya renovado no solamente deslegitima cualquier actuación de los jueces y tribunales, aunque no forme parte en sí del poder judicial, sino que deslegitima al propio país a ojos de las instituciones europeas, como se ha visto en las manifestaciones del comisario de Justicia, Didier Reynders.

¿Quién es el responsable?

Desde el punto de vista jurídico, son los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado porque son los únicos con competencias para iniciar el proceso de renovación del CGPJ. Tristemente, en España nos hemos acostumbrado en los últimos 40 años a que las designaciones de vocales se produzcan en un intercambio de cromos entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pero este sistema es claramente inconstitucional. Por eso la culpabilidad, si hay algún culpable, recae en los presidentes de estas instituciones que llevan cinco años omitiendo sus funciones de convocar los plenos para dar inicio al proceso de renovación.