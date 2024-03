Clavijo: «El ‘modo canario’ de hacer política da mejor resultado»

Hay un modo canario de hacer las cosas. También en la gestión pública. Una fórmula singular que da más y mejores resultados. Así lo defendió este martes el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, en el discurso de apertura del Debate sobre el estado de la nacionalidad, una cita anual para la rendición de cuentas que en esta ocasión llega de forma prematura, con un Ejecutivo que apenas lleva ocho meses al frente de la Comunidad Autónoma. La legislatura todavía está en la recta de salida. Al Gobierno aún le queda un largo trecho por delante hasta los exámenes finales, y Clavijo, ya con experiencia para saber que en este tipo de debate hay mucho que perder y poco que ganar, evitó las grandes promesas y los grandes anuncios. Los objetivos son los mismos que tenía el Ejecutivo del pacto de las flores; las mismas metas que también se impuso el Gabinete que lo precedió, el primero con Clavijo en la presidencia. Y las mismas del anterior a este último. Los problemas de las Islas no han cambiado: tasas de paro y de pobreza superiores a las medias nacional y europea; bajos salarios; elevadas listas de espera sanitarias; miles de personas dependientes que aguardan a recibir ayuda; bajísima productividad... El escenario persiste mientras se suceden los Gobiernos, así que lejos de mensajes grandilocuentes, Clavijo garantizó que su Gabinete no hará las cosas como se han hecho hasta ahora. Hay que cambiar para que las cosas cambien, y el Ejecutivo será el primero en cambiar. Hay que aferrarse, argumentó el presidente, a ese «modo canario de hacer las cosas».

Una fórmula, una manera, un modo que en realidad no es algo novedoso, sino que, en cambio, es inherente al quehacer político e institucional de una región donde no ha habido ni una sola mayoría absoluta. Donde los avances -con el Estatuto o el REF como ejemplos- han sido posibles gracias al encuentro entre las distintas fuerzas políticas, y ello con independencia del papel, ya fuera en el Gobierno o en la oposición, que cada cual jugase en su momento. Ese camino, el de la unidad en las cuestiones fundamentales, es al que Clavijo aludió como el modo canario de hacer política. Un método que «da mejores y más rápidos resultados»; que se apoya en el trabajo común con el resto de instituciones -cabildos, ayuntamientos, universidades...-; y que será posible -«es posible», aseguró el nacionalista- «porque tanto oposición como Gobierno han entendido que con el diálogo ganamos todos y que con el enfrentamiento pierde Canarias», precisó.

Desde ese punto de partida, «sin bandos» y sin mención alguna de los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE y al anterior Ejecutivo, es decir, el caso Mascarillas y el caso Koldo, las dos primeras medidas anunciadas por Clavijo fueron de índole sociosanitaria. Dos medidas tal vez menores dentro del debate estrictamente político pero de notable alcance. Por un lado, los 137.000 isleños que padecen algún tipo de discapacidad contarán, «en breve», con una tarjeta digital que les permitirá acreditar su condición ante cualquier institución, organismo o entidad. Para que no tengan que pedir y tramitar un certificado cada vez que, por ejemplo, solicitan una ayuda. Por otro lado, este año comenzará la implantación de la historia clínica digital, una gran base de datos en la que constará toda la información de cada paciente -visitas, recetas, pruebas...- para que pueda ser consultada, sin demoras y sin burocracia, por cualquier médico.

El informe encargado por la Fecam avala que el decreto de la vivienda no vulnera la autonomía local

Durante su discurso, que superó por poco la hora de duración -el jefe del Ejecutivo dispone de un máximo de 120 minutos para su primera intervención, con lo que a Clavijo le bastó con la mitad del tiempo-, el presidente se mostró tan conciliador con la oposición como contundente con el Gobierno de Pedro Sánchez. Esto último se percibió con claridad al abordar la crisis migratoria, momento en el que el nacionalista puso especial esmero en dejar claro su mensaje. No miró hacia el anterior Gabinete autonómico, presidido por el hoy ministro Ángel Víctor Torres, ni quiso generar -afirmó- ningún tipo de enfrentamiento. «Pero mentiría», continuó, «si no recordara que Canarias no ha contado ni con la solidaridad del resto de comunidades ni con la acción decidida y urgente de un Gobierno central que debió tomar cartas en el asunto hace mucho tiempo».

El también líder de Coalición Canaria (CC) recordó que hay más de 5.500 niños y chiquillos migrantes a los que el Archipiélago está atendiendo, y seguirá haciéndolo cuanto sea necesario, con sus propios recursos, es decir, sin contar con la «solidaridad» de las demás autonomías. «La solidaridad ha fracasado», subrayó el presidente, que de algún modo respondió así a su inmediato antecesor en el cargo, al ministro Torres, quien siempre apostó por una suerte de solidaridad obligatoria. Por el contrario, Clavijo insistió en que los servicios jurídicos de Canarias elevaron una propuesta de reforma normativa para que el Ejecutivo de Sánchez solo tenga que ponerla negro sobre blanco en un decreto ley que regule los traslados de estos menores a otras regiones. «Aquí no hay grises: o se quiere o no se quiere», enfatizó el nacionalista.

En materia de vivienda, o más bien en lo relacionado con la crisis de la vivienda, Clavijo pidió paciencia hasta que puedan verse los resultados -«no será de un día para otro»- del decreto de medidas urgentes que está a punto de aprobarse, un texto que ya cuenta con el visto bueno del Consultivo y que, según un informe encargado por la Fecam, «no lesiona o vulnera» la autonomía local, que estaba en entredicho. El jefe del Ejecutivo puso énfasis en que el ritmo de construcción de nuevas casas -son 2.000 las previstas en el actual plan- está muy lejos del necesario para levantar las 10.000 que hacen falta para atajar el problema. De ahí la urgencia de un «plan de choque» con medidas de todo tipo: construcción, rehabilitación, promoción del alquiler...

La grave situación que atraviesa La Palma tras la erupción del Tajogaite -ya se han aprobado tres decretos para la reconstrucción urbanística, inmobiliaria y agrícola-, los retos que impone el cambio climático -Clavijo cree necesario ampliar la campaña de prevención de incendios a todo el año- y el llamado reto demográfico -el Gobierno convocará por primera vez la Conferencia de Presidentes que establece el Estatuto para abordar este asunto desde la distinta realidad de las distintas islas, unas superpobladas y otras vaciadas- fueron otras de las cuestiones que tocó el nacionalista. No obstante, el líder de CC se detuvo en especial en eso que él mismo ha identificado con el gran problema del Archipiélago: la baja, bajísima, productividad.

De entrada, Clavijo fue claro al pedirles a las empresas turísticas, ahora cuando baten récords de facturación, una subida de salarios que haga partícipe de su bonanza «a toda la sociedad». Pero esto es algo puntual. El problema estructural son, refrescó, los cada vez más bajos niveles de productividad de la economía insular, que con más trabajadores que nunca aún está por alcanzar la renta, el PIB, de 2019, el último año antes de la doble crisis de la covid y la inflación. Se produce menos con más. En este sentido, Clavijo valoró la propuesta del PSOE para un pacto por la productividad, un ejemplo de ese peculiar modo canario de hacer política, pero avisó que no serán ni el Ejecutivo ni el Parlamento, sino toda la sociedad, la que produzca los cambios necesarios para elevar la renta, lo que es tanto como decir para elevar el bienestar de los canarios. Y esto pasa inexorablemente, remató, por la innovación y la competitividad. De su mano vendrán mayores sueldos, mayor PIB, menos desempleo y menos pobreza.

Propuestas del presidente Tarjeta discapacidad 1 El Gobierno de Canarias pondrá en práctica, «en breve», una tarjeta digital donde constará el grado de discapacidad de su titular. Una novedad que les facilitará a 137.000 isleños la en ocasiones molesta tarea de acreditar su condición, su grado de discapacidad, ante las instituciones. En adelante ya no tendrán que tramitar un nuevo certificado cada vez que quieran pedir una ayuda, por ejemplo. Historia clínica digital 2 A lo largo de 2024 comenzará la instauración de la historia clínica única digital, una base de datos abierta a todos los médicos, tanto en la atención primaria como en los hospitales, que contendrá la información sanitaria íntegra -consultas, recetas...- de cada paciente. Crisis migratoria 3 El presidente recordó que la Comunidad Autónoma ya elevó una propuesta de reforma normativa para que el Gobierno central solo tenga que sacarla adelante vía decreto ley y regular así los traslados de los niños y chiquillos migrantes a las otras regiones. Canarias atiende a más de 5.500 menores. Vivienda 4 Clavijo pidió tiempo para valorar los efectos positivos que, a su juicio, tendrá el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que está a punto de aprobarse. Las 2.000 nuevas casas previstas en el plan aprobado la anterior legislatura son a todas luces «insuficientes» para solucionar un problema, o más bien una crisis, estructural. Medio ambiente 5 El presidente regional cree necesario, vistos los efectos del cambio climático, que la campaña de prevención de incendios se mantenga en las Islas durante todo el año.