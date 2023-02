Las Chancletas más zombies ganan el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria

Contra todo pronóstico, en una final histórica y que se mantuvo completamente abierta durante toda la noche, Los Chancletas se hicieron en la madrugada del sábado al domingo con el primer premio de interpretación del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. La cumbre murguera la completaron Los Serenquenquenes y Los Chacho tú, segundo y tercer premio respectivamente. Aunque el verdadero protagonismo de la noche se lo llevaron Los Nietos de Sary Mánchez, quienes se autodescalificaron durante su actuación en protesta con el recorte de tiempo de cada espectáculo -de los 30 habituales y a 20- y en recuerdo de su compañero fallecido Arturo García.

Así, los de La Isleta, volvieron a liderar el podio del Carnaval tras 12 años sin hacerlo y tras actuar en último lugar, justo después del ambiente caldeado por Los Nietos de Sary Mánchez. Ganaron en una noche especial para ellos, en la que Antonio Brito se estrenó como director y con el ya mítico Tito Rosales como un componente más.

El premio Tomás Pérez se lo llevó el tema 'La gala de los premios Tolete', interpretada por Los Legañosos en la segunda fase. El criticón fue a parar a 'Pasillos' de Los chacho tú -también de su pase en fases- y el Benito Falcón a la mejor presentación para Despistadas -que no obstante, quedaron fuera de la final-. Los de vestuario, además, fueron a parar precisamente a estas últimas, además de a Serenquenquenes y Legañosos. Aquí puedes revivir la noche de la final, a través de nuestro directo.

Traviesas

Crearon expectación en redes sociales en los últimos días y brindaron espectáculo. Las Traviesas, tras una presentación a lo Bitelchus, renacidas después de su ausencia de la fiesta desde 2020 por la pandemia, simularon, pantallas mediante, un hackeo informático. Alertaron a todo el público, jurado y políticos que sus móviles estaban siendo intervenidos. Las murgueras, transformadas en miembros de Anonymous, prometieron sacar a la luz trapos ocultos: una foto en bañador de Dani Calero, una de Tito Rosales con arnés en el Pride de Maspalomas y Inma Medina y Pepa Luzardo juntas de fiesta.

Las de Cruz de Piedra y sus más de 100 componentes, única murga femenina de la noche y la más numerosa, fueron divertidas y mantuvieron buen ritmo. Voces entendibles y con armonía. Las chicas alertaron de los peligros de la red e invitaron a guardar "el derecho a la intimidad, entre todos podemos lograrlo". La directora, Alicia Benítez, desatada en su papel, puntualizó, "no nos hackearon a nosotras, era todo parte del show".

Los Chacho tú

La cosa iba de tecnología, de ladrones y espectáculo. Si ya las chicas de Cruz de Piedra se metieron en el papel de Anonymous, los de Schamann revolucionaron el concepto de murga con un espectáculo interactivo y que mantuvo al público mirando para todos lados. Tras una presentación con un disfraz de los más disco -la más propia con la temática de la noche- con la alegoría '¡Chacho tú, dame dos euros más!', los de Javier Guerra montaron la Casa de papel sobre el Santa Catalina.

Convertidos en ladrones, donde el popular personaje de la serie El Profesor pasaba a ser el humorista Kike Pérez, "nada es lo que parece", señala; y el de Tokio era Schamann. El parque se revolucionó. Aparecieron murgueros de mono naranja por todas partes. Apuntaron al jurado con sus trompetas, también dentro de la cabina de las emisoras de radio y se acercaron a varios asistentes del público. La letra era lo de menos, aunque tuvieron crítica al alcalde, a Ángel Víctor y a Aurah y Jesé, a Inma. Y de traca final, miradas puestas en el hotel AC Gran Canaria, uno de los edificios más altos de la ciudad, desde donde desplegaron una gran pancarta y lanzaron billetes al parque.

Legañosos

Los de Carrizal nada más empezar se marcaron un homenaje a Manolo Vieira, que aunque no pudo ser en vida bien valió una presentación de Los Legañosos que levantó al parque. También hubo palabras para el escritor Alexis Ravelo; y es que su fantasía, premiada con un tercer puesto, está inspirada en los poetas del siglo de Oro. Pinito del Oro, todo un clásico ya en la murga del Carrizal, hizo las veces de Shakira y Bizarrap -timple en mano-. Para dar paso así al tema de la noche: "Menudas piezas, los puzzles encajan con nosotros".

Los de David Zurita se marcaron un tema interactivo con el público en el que invitaron a unir piezas de puzzle. Pedro Sánchez, el rey Emérito y un campo de fútbol que terminó con un gran no a la guerra, "en Rusia y Ucrania no hay un vencedor". Con buenas voces y bien armonizados, hicieron varios juegos con las piezas con las que pidieron apoyo a los niños con TEA, "que nuestros niños encajen".

Serenquenquenes

Nada menos y nada más que 40 carnavales y 42 años de historia, Serenquenquenes abrieron con una presentación impecable. Javier Santana comenzó a preguntarse, "¿Qué fue de esos personajes? ¿Valió la pena lo cantado?". Comenzaron Los Teresitos una murga muy particular que vuelve a caer en el pleito insular, "la salsa del carnaval, que el chicha me cante para contestarle". Defendieron, eso sí, el "pique sano". Buenas voces. Críticas al campamento de migrantes de Arguineguín, "el Gobierno al Sáhara vuelve a traicionar".

Homenaje bien traído a las murgas femeninas, "las murgueras, al carnaval le dan gran solera, y sin ellas, este concurso no vale la pena", con todas las mujeres que dirigen alguna formación en el concurso del carnaval capitalino. La cabra por Mesa y López y la vaca por Triana o eso cantaron en un arca hasta quedarse en calzoncillos tras criticar la gestión de la pandemia. Dieron espectáculo. "Soy lagartero y canto con esmero".

Los Twitty's

En un año de reencuentros, Los Twitty's volvieron al Carnaval en su 25 aniversario. Cantaron la presentación con buenas voces aunque una vez más sujetándose el aparatoso tocado. Ni dudaron en quitárselo nada más acabar. Los de Cinco Continentes vuelven a hacer uso de la pantalla en esta final con Juan Carlos Andrade, Juanqui, pidiéndole "a la viejita", Lolita Pluma, que no dijera nada en Twitter. Y empezó a llover en el parque antes de empezar a cantar 'La sagrada familia'.

Los murgueros se montaron una familia en pleno escenario, con buen uso de los pitos y buen ritmo. "De aquí palla, no necesito ensayos", un Juanqui muy animado pidió al público que levantaran los brazos al unísono, aunque costara entenderles por momentos. Faltó algo "En una murga te olvidas de los problemas", los pollos convertidos en gallos dedicaron su tema a las familias que aguantan a los familiares. Fueron de menos a más.

Melindrosos

Los Melindrosos, desde Copherfam, volvieron a pisar el escenario de mexicanos en el día de muertos. Voces descompasadas. Regresaron con chistes mexicanos e invitaron a Inma Medina "que no se deje pisotear por los vecinos como la última concejala del PP". En su tema Mundos virtuales tiraron de intento de humor. Bajo la lluvia, pidieron liberar el wifi, hablaron de aplicaciones de ligoteo y de afendiditos en Twitter. Los problemas de los mayores con la tecnología sobre la mesa, "hoy la dictadura son las brechas digitales". Los Melin, desde 1995 sobre los escenarios, mejoran en esta parte del tema. Se vienen arriba con la actuación folclórica en la arrancadilla.

Los nietos de Sary Mánchez

Rubén Santana, Pitu, sobre el escenario en una nueva final después de tres años. Los nietos de Sary Mánchez, últimos ganadores antes de la pandemia, de astronautas, denunciaron que les "robaron tiempo" al interpretar solo una canción. Con su ya inconfundible carismas, recordaron a su compañero fallecido Arturo García, presente en la pantalla toda la actuación, "esta no es una nuestra final", van a "arriesgarse", apuntan, se barrunta el momento histórico que estaba por llegar. El parque en peso a cantar, como con pocos a pesar de ser más de la una de la mañana, llegaron los nietos "para emocionarte". Tiraron de humor usando las pantallas y desmintiendo el rumor de que usarían drones.

Y entonces, susto, amenaza de Dani Calero de posible expulsión -nuevo guiño a lo que pasaría-. Los 80 componentes desaparecieron y subieron de pronto convertidos en 'Conejillos de carnaval', título de su tema. Se nota el toque de Josito al frente de la armonización. Con ritmo y juegos de voces apelaron a un Santa Catalina repleto hasta la bandera. Divertidos le cantaron a la fiesta, "como no te voy a querer, si me pongo a cantar y se pone a llover". Críticas a Carnaval por no llevar a las murgas a Fitur y el tiempo se les pasó. Los Nietos quedaron autodescalificados a conciencia e hicieron historia. Por Arturo y por los cambios en la mecánica. Todo un desafío. Memorables.

Los Chancletas

Con el parque revolucionado y todavía a rebosar pese a la hora, los isleteros entraron cual vikingos a mover al Santa Catalina. Los Chancletas llegaron a la final con la alegoría 'Con su permiso nos quitamos los cuernos'. Suenan bonito. Nuevo vídeo, las pantallas como protagonistas, los de Antonio Brito, que se estrenaba esta semana, anunciaron una epidemia de zombies y dieron paso a su tema 'Voy caminando por la vida', "con un flow reguetonero", aseguraban.

De zombies, Brito los movió de un lado para otro "aunque pierdas un brazo o un pie". Currado maquillaje, aunque se les iban las voces por momentos. Los de La Isleta tenían una buena idea inicial, entretenida, aunque podría haber ido a más. En un batiburrillo, por allí pasó una discoteca y hasta Inma Medina -omnipresente ella-. El director nobel, discípulo del ya legendario Tito Rosales, invitó a todos a vivir la calle en Carnaval.