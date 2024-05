Lakovic sobre el interés del Barça o Panathinaikos: "La ambición siempre es la de buscar un paso más, pero no tengo prisa por irme"

Finaliza su segunda temporada al frente del banquillo claretiano cumpliendo los objetivos mínimos de haber clasificado para la Copa, como cabeza de serie por segunda vez en la historia del club, y para el Playoff. ¿Qué nota le pone al año?

Hay que diferenciar las dos ligas. La nota en la ACB en mi opinión es positiva. Creo que el equipo ha ido creciendo desde el principio. Teníamos dudas y las hemos sobrepasado con implicación y compromiso de los jugadores nuevos. Tenían que ajustarse a la nueva filosofía. Fuimos de menos a más cogiendo fuerza y forma hasta llegar a ser cabeza de serie en la Copa. También estuvimos en posición de disputar al final de la temporada regular con un resultado histórico siendo tercero en la liga, algo que nunca se había conseguido. Por esto en la ACB es algo positivo, pero tenemos que hacer el análisis para la autocrítica porque hemos fallado en los momentos clave y que nos han hecho pagar caro ese récord histórico. ¿Qué momentos son? Perder un saque de fondo o un rebote defensivo entre tres en Barcelona. Eso lo pagamos y nos enfada por haber estado en esa posición. Pero firmo volver a estar la próxima temporada en esta misma posición y conseguir el objetivo.

Sin embargo, en la Eurocup cayó en octavos en la temporada en la que defendía título y tras una racha negativa de siete derrotas en los últimos nueve partidos disputados

Mi valoración es contraria a la de la ACB. Fuimos a los octavos del Playoff y nuestro objetivo era mayor que este. No lo valoro negativo por el partido con el Besiktas, sino por otro partido como el del Cluj en el que si hubiéramos ganado teníamos otro camino y otro destino que hubiera sido totalmente diferente.

Aprender de los errores es el mejor camino para mejorar en el futuro. ¿Cuáles diría que son los errores que se cometieron en la temporada para poder crecer en la siguiente?

Cuando analizas los partidos, por norma, siempre aprendes de los errores como dices. Es ley de vida, no sólo en el deporte. Por decir algunos podemos decir que esos errores de recibir cuatro puntos en 30 segundos, es algo que debemos manejar mucho mejor en el futuro. Tenemos que utilizar mejor las faltas. La gestión de los partidos es mejorable y muchas veces son pequeños detalles lo que te permiten ganar o perder. Diría que esos son los errores a mejorar para el año que viene, entrenando al equipo en estas situaciones y también para mejorar que muchas veces nos han castigado por el simple hecho de incumplir puntos básicos de baloncesto. Recibimos muchos puntos fáciles o tras rebote ofensivo. Esto hay que mejorarlo.

Habla de pequeños detalles. Los números en los cuartos de final del Playoff dicen que AJ anotó 5 y 3 puntos en los dos partidos y Landesberg, 4 y no jugó en el segundo. ¿Cree que hay que reforzar al equipo en la posición de escoltas?

Todas las situaciones tienen sus matices. Durante la temporada AJ estuvo bien y Sylven tuvo partidos muy buenos, pero después se ha visto con menos minutos por decisión técnica. Sea por rendimiento o por emparejamiento o necesidad del equipo durante los momentos de partidos. Este desequilibrio provocó que AJ tuviera mucha carga de minutos y eso se ha visto al final. Hablas de cuartos de Playoff y final de temporada y no podemos olvidar que AJ se fue a América a atender los problemas de casa. Cuando un jugador de élite está todo el año entrenando y se ausenta tres semanas es algo que afecta muchísimo. Volvió y estábamos encantados por él porque hizo un esfuerzo enorme por regresar sin terminar de resolver esos problemas y vino para echar una mano al equipo. Por eso se vio el rendimiento que se le vio en estos partidos. Con los escoltas, vamos a analizarlo bien para construir la plantilla con la cabeza fría, buscando la mejora... pero ahora también, tenemos en cuenta la continuidad en un proyecto porque pienso que eso es muy importante.

Hablemos de futuro. Ya ha dicho que va a seguir. Todo el mundo le ama en la Isla y el cónclave de expertos le atribuye la condición de líder del Gran Canaria. ¿Siente esta responsabilidad por el amor y reconocimiento que le transmite la Isla?

Me siento querido por el club y la afición, claro. Este amor me llena de felicidad y orgullo, pero en mi caso, por mi personalidad, me llena de responsabilidad para hacerlo bien cada día. Incluso cuando las luces están apagadas. Quiero transmitirle a la afición que sepa que el buen baloncesto que ve es gracias al buen trabajo que hacemos día a día. La gente se puede identificar con el proyecto porque queremos ganar por Gran Canaria. Nunca han fallado y tenemos mucha responsabilidad con ellos.

La afición hasta le perdona cuándo se ha visto al Jaka más enfadado en la pista con los árbitros. Ya ha ocurrido dos veces. ¿Qué le pasa en esos momentos? ¿Ha reflexionado mentalmente? Porque como jugador nunca se le vio tan emocional...

Sí, sí. Pero mira, como jugador era rebelde muchas veces y cabezón [ríe]. Estos dos momentos me gané la expulsión. Fueron reacciones totalmente momentáneas y muy exageradas. Tampoco pensaba que el castigo iba a ser el de la primera temporada. Fue así y bueno... he tenido la oportunidad de reflexionar para afrontar estas situaciones en el futuro y mejorar. Tengo que entender las consecuencias que tiene actuar así. Siento que he crecido porque puedo tener mejor criterio. No estoy orgulloso de esos momentos, pero intento sacar el lado positivo.

Como jugador fue el referente en el Panathinaikos y el Barcelona. ¿Echa de menos jugar? ¿Alguna vez siente: si tuviera el último triple para ganar al Real Madrid ojalá fuera yo?

No, no [carcajada]. Mi transición de jugador a entrenador fue bastante fluida y natural. Tuve tiempo para sacar este sentimiento de jugador fuera de mí. Hace tiempo que me limito a no pensar como jugador. Muchas veces esto es un obstáculo para poder crecer como entrenador. No puede quedarte en la piel del jugador. A mayor rapidez haces esta transición, más positivo es para tu carrera como técnico. Termino mi quinta temporada como entrenador principal y ya he cambiado totalmente el chip. Incluso diría que hacía años atrás que hablaba como entrenador [ríe]. Pero mira, sí te digo que mi experiencia como jugador es algo que ayuda a ver lo que ellos pueden sentir y eso me facilita la comunicación con el vestuario.

Le hice el bloqueo preguntándole por su paso como jugador en estos dos clubes y ahora le hago la continuación. Como se le ha relacionado alguna vez con estos clubes y usted, que es de hablar con claridad, dijo que solo saldría del Granca si era para dar un paso considerable en su carrera como entrenador. Imagino que si le llamasen dos clubes como estos sería muy complicado decir que no. Es normal tener esta ambición...

A ver, siempre la ambición personal es la de buscar un paso más. ¿Cuándo llegará? Tienes que ser consciente y saber dónde y cómo quieres estar. Hay que escoger bien los momentos y aquí estoy muy bien. No tengo ninguna prisa personal por irme. Pero soy consciente de que si llega el caso de una gran oportunidad deberé saber ponerlo en la balanza. No significa que si llega una oferta de estos sitios tenga que decir sí. Hay que estar preparado para pensarlo porque nuestro trabajo es muy inestable y puede pasar cualquier cosa. Me siento afortunado de haber tenido un camino estable en los tres años en Alemania y ahora parece que va a ser mi tercer año en Gran Canaria. Como ante te decía, hay que valorar la continuidad para hacer un proyecto y eso es algo que yo quiero también transmitir. Si he podido hacerlo aquí es que algo bueno estoy haciendo.

Hablando de jugadores. Mantienen contrato Brussino, que confirmó que sigue, Salvó, Shurna, Jovan y el club tiene la opción de ampliar un año más a Albicy. ¿Cómo va a ser el trabajo con Willy Villar durante el verano? ¿La elección de los cupos va a determinar el resto de la plantilla?

Ya estamos pensando en esta situación antes de acabar la temporada. Tenemos que ponernos manos a la obra y centrarnos la mayor parte del tiempo en planear el próximo curso. Como estructura de equipo y también la planificación de la parte de los técnicos. Cuándo se empieza, cómo, qué contenidos vamos a trabajar... Por la plantilla, lo primero va a ser igual que el año pasado cuando se fue Khalifa [Diop] y Olek [Balcerowski]. Tenemos que procurar cubrir primero los cupos porque ya sabemos que la situación del mercado es muy difícil. Es nuestra preocupación número uno. A partir de ahí todo se planificará. Has comentado los jugadores que tienen contrato. Nos gusta que Nico se vaya a quedar, aunque cualquier día puede pasar alguna cosa. Creo que él aquí siente apoyo, amor y respeto por todos y eso le hace sentirse bien. John, Miqui y Andrew tienen contrato y van a seguir. Después miraremos las posiciones que faltan pensando en qué podemos fichar y atendiendo a la continuidad del plan que te decía antes.

Si le digo un cupo nacional como el compatriota suyo Ziga Samar, ¿qué le viene a la cabeza?

[Ríe antes de contestar]. Lo conocemos. Tiene una lesión en el Aquiles y en principio no es súper grave, pero tampoco simple. Tiene contrato con el Alba de Berlín, entonces habrá que esperar por su situación. No estoy muy seguro de si vamos a poder tener el lujo de esperar por él. Tenemos que ser conscientes de que quizás tengamos que mirar a otros cupos en diferentes posiciones y eso hará que la plantilla sea de una manera u otra. Hay que valorar mucho porque una decisión afecta al resto del equipo.

Los dos pívots terminan contrato. ¿Si tuviera que fichar, qué le gusta más, que tenga tiro exterior como Lammers desde la frontal, o un dominador de la pintura como Happ?

Primero de todo tenemos que ver qué va a pasar con ellos. Sabemos del interés y que todos hablan de que Ethan está hecho en Valencia... A ver, yo respeto todo esto, pero veremos después. En la posición de cinco los dos casos jugaron como americanos. En cualquier caso a mí me gustaría tener el lujo de aún jugador con estas plazas extracomunitarias. Vamos a valorar lo que teníamos y lo que podemos tener y siento insistir, pero valoraremos la continuidad de la plantilla. Es difícil hablar de cada caso, pero primero van los cupos para guiarnos qué hacer con ellos. Sé que es algo genérico pero el mercado es así. Sabemos los caminos que existen pero todavía no hemos llegado a una curva en la que tengamos que decidir y tener más claro esa planificación.

Por último, aunque no le concierne en su parcela. ¿Le inquieta que el proceso judicial en el que está implicado Dreamland pueda influir en la capacidad económica del club y por tanto se debilite para la próxima campaña?

Lo he escuchado porque alguno aquí en la cancha ha comentado algo. Pero no sé muy bien con detalle que está pasando, te soy sincero. No sé si hay algo resuelto y qué va a pasar. Es algo que puede ocurrir, pero no lo sé. Tengo muchas otras cosas sobre el mantel con las que preocuparme.