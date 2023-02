Un edificio en ruinas aparece en la videollamada: el periodista Nicolás Castellano está en la ciudad de Dnipró, en el centro de Ucrania, como enviado especial. Permanece conectado en directo a la rueda de prensa y muestra las consecuencias de uno de los ataques a civiles más cruentos en lo que lleva la contienda del país. Al menos 30 fallecidos, describe, muchos de ellos menores, como atestiguan los peluches y las velas que están en los aledaños que describe. Esta imagen, y tantas más, son la realidad que subyace a la brutalidad y al abuso del poder que prende el corazón de Europa. Esa dinámica, tan perversa como inevitable, es con la que trabaja el nuevo montaje del Laboratorio Galdós Internacional: Protocolo del quebranto.

La obra del director Mario Vega entreteje tres voces que conviven en Osel, un paraje inventado. Luján, un periodista, Crezk, un trapichero, y Nadie, una mujer que observa y atraganta la convivencia. Los dos hermanos encuentran al reportero y lo auxilian, aunque desconozcan cómo les afectará a sus propias vidas. Esta es la sinopsis sobre la que trabajará el guion abierto del montaje, inspirada en la narración del griego Tucídides sobre la Historia de la Guerra del Peloponeso donde se enfrentan las polis de Atenas y Esparta, que contará con las interpretaciones canarias de Marta Viera, Mingo Ruano y Luifer Rodríguez. Una historia que convive con una realidad que ha llevado a más de 7 millones de desplazados a huir de su país ante la invasión rusa y otros 6 millones de desplazados internos cuando ya se cumple un año del conflicto, y que se estrenará en el Teatro Pérez Galdós los días 5, 6 y 7 de octubre.

"Hablamos de la guerra y del abuso de poder sin ser un discurso moralista", refirió durante la presentación del proyecto el dramaturgo. "Como director, no soy una persona autorizada ya que no he vivito estos hechos ni como víctima ni como agresor, y sí mostramos la mirada del otro, como el periodista que se empotra en la guerra y convive en ella, sin vivirla. En el fondo, cuando vemos la guerra de Ucrania observamos una escenificación donde, por desgracia, los actores mueren, pero, en realidad, todo esto está sucediendo en un despacho en el que están determinados mandatarios, comerciantes de armas o determinados poderes fácticos que deciden por dónde, cómo y cuándo se produce", afirmó. La premisa ya estaba planteada antes de que estallara el enfrentamiento, por lo que ya no había vuelta atrás.

Viaje a Ucrania

En esta ocasión, la entrega tiene un presupuesto que ronda los 100.000 euros con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -patronos de la Fundación Auditorio y Teatro-, el Gobierno de Canarias y la colaboración ex profeso del Ayuntamiento de Agüimes y la ONG Reporteros Sin Fronteras. La alianza incorpora varios puntos innovadores, como que la productora Unahoramenos viaje a Ucrania en las próximas semanas para conocer de primera mano los hechos y hablar tanto con supervivientes, familiares de fallecidos, personas que participan en la extracción de los cadáveres de las fosas comunes o un cura de las iglesias más importantes de la zona, detalló Nico Castellano.

"Me preguntaban por qué íbamos a Ucrania y creo que sería una temeridad ponernos a hablar de una cosa cuando la realidad está en frente, entonces, sin haberla vivido y entenderla sería un ejercicio absolutamente inocuo por parte nuestra", explicó Mario Vega, recordando que con la producción de Moria les había ocurrido algo similar cuando teatralizaron las vivencias de los refugiados y luego compartieron su día a día.

La intención es desarrollar un espacio de crítica e incomodidad que haga estallar la burbuja del espectador. Esa y no otra es la responsabilidad de estos agentes culturales, justificó el hacedor de Patriotas o Tamora, "hay otra parte que tienen que ver con cómo una ciudadanía activa puede activar toros procesos, pero nosotros no somos una ONG, así que nuestra responsabilidad tiene que ver única y exclusivamente con la comunicación y la sensibilización que resulta en el trabajo de la cultura". La experiencia vuelve a contar con los seis pasos de un proceso abierto y creativo: formulación, hipótesis, estado de la cuestión, contraste, ensayo y error, y validación.

Mesas en pro de la sensibilización ciudadana

La estela del Laboratorio Galdós Internacional se amplía y, tal y como adelantó el director, ya hay acuerdos en firme para que Protocolo del quebranto gire en 2024 por Madrid, Colombia y Uruguay. Además, Rubén Castellano, director general de Cultura, mantuvo el compromiso del Gobierno de Canarias por hacerlo girar en el resto del Archipiélago. El fundador de Unahoramenos añadió que los teatros no solo se interesan por el espectáculo, sino por el proceso en sí que cuenta con los ensayos abiertos a la ciudadanía. A su vez, la presente edición trae varias mesas con expertos para contar desde otra perspectiva la guerra de Ucrania, cuyo director y asesor de contenidos es también el periodista Nicolás Castellano.

El 21 de marzo comienza la tanda con la Mesa periodistas, en la que conversarán varios profesionales con amplia experiencia en zonas de combate, como Montse Domínguez, Mikel Ayesterán, Alfonso Armada, Rosa María Calaf y Ebbaba Hameida. Luego, el 28 de marzo se celebrará la Mesa de juristas, esta vez con Baltasar Garzón, Almudena Bernabéu, Manuel Ollé, Dolores Delgado y Manuela Carmena. Y, por último, el 11 de abril habrá Mesa humanidad frente a la guerra, en el que filósofos y miembros de ONG intercambiarán sus parecidos, entre los que estarán Fernando Gómez Aguilera, Paula Farias, Judith Sunderland y Esteban Beltrán.

Detalles que contribuyen a ampliar la influencia de este proyecto, Mario Vega afirmó que «la confianza en este proyecto nos ha permitido abordar temas como nunca antes». La segunda parte del Laboratorio Galdós, que a partir de 2021 alcanzó la estela internacional con producciones como Clara y el abismo o Patriotas, implica a una ciudadanía participativa con el fin de "crear agentes valedores y analizadores de un proceso más interesante, por tanto, el Laboratorio no solo se ha convertido en un agente de creación sino de generación de un público crítico".