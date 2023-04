Un niño rubio descansa en la arena de Las Canteras. A su lado, un zorro observa a los chiquillos meter sus cabezas bajo el agua y trepar por la barra mientras la calima y el viento, embravecidos, difuminan el Auditorio. Ellos permanecen en calma sentados en la orilla, dejando que sus pies toquen la espuma de las olas. En vez del desierto, la estampa de El Principito en Gran Canaria fue lo que inspiró a una de las participantes del concurso de sellos que convocó el colectivo Andersen con motivo de la celebración del 80 aniversario de su publicación. Ahora, el dibujo está expuesto en la Biblioteca Pública, donde la exposición El Principito y El Aviador acerca a los visitantes un legado imperecedero.

El silencio de la sala solo lo enturbia el aire acondicionado cuando sopla más fuerte desde las alturas. Pero, esta vez, un grupo de adolescentes escuchan, otros viran sus ojos hacia las vitrinas, comparten comentarios por lo bajo y responden y participan y chapurrean francés con una las dinamizadoras de la organización. Les cuenta que Antoine de Saint-Exupéry, autor del relato, tuvo varios accidentes aéreos durante su vida y, a pesar del peligro, uno de ellos le inspiró para la historia que lo hizo mundialmente conocido tras permanecer varios días sin agua ni comida en el desierto.

Señala las ciudades que visitó en el mapa, explica su vida y lo vívida que era su imaginación, pese a lo mal estudiante que era, les pregunta dónde está Saigón, alguien acierta, y les cuestiona si tanto aterrizaje forzoso hace del escritor un mal piloto, a lo que la chiquillería contesta que "sí, claro", "¿sería inmortal?", deduce uno entre risas, "si estaba dentro y nunca moría, ¡tantos accidentes y nada!".

Las ocurrencias todavía no están vetadas por la vergüenza de la etapa adulta, y llevan algo de razón. ¿Era inmortal el aviador? ¿Lo es al rememorarlo? Alejado del pupitre, el alumnado de 1º de la ESO del colegio San José Dominicas Fesd estimula su curiosidad y, de repente, la actividad se convierte en la caza del libro: una especie de búsqueda del tesoro en la que revolotean alrededor de las mesas en las que reposa la colección del profesor y activista cultural canario Joaquín Nieto Reguera.

Tienen que encontrar las respuestas a varias preguntas entre los 80 tomos en diferentes idiomas que hay bajo una gruesa capa de plástico para conservarlos, en las láminas que muestran los dibujos originales del texto o en las estanterías que recopilan otras obras del galo. "Me gustaría ser un poco El Principito, tiene una historia muy interesante y aventurera, y creo que le puede interesar a todos los jóvenes del mundo", dice Clara Campo. El viaje espacial lo ha hecho con 12 años alrededor de las constelaciones que trazó Saint-Exupéry y que han traspasado tantas fronteras como traducciones ha tenido para que llegue su magia al confín del mundo.

Los grupos se mueven de un lado a otro bajo la atenta mirada de Mónica López, la profesora de francés: "Lo que destacamos de la obra, principalmente, es la amistad y cómo la vida es una aventura en la que ir acompañados es muchísimo mejor. Tanto por esto como por todos los valores que tiene, es un libro que puede estar tanto en la vida de jóvenes y niños", comenta acerca de este proceso en el que han ido juntos leyéndolo. Clase a clase, página a página, las líneas iban descubriendo las aventuras del personaje, llegando a la parte favorita de Clara: el momento en el que la rosa y el protagonista se reencuentran. El afán por proteger y cuidar el vínculo entre los personajes es uno de los motivos principales que guarda el escrito, y cuenta de ello son los ejemplares que consultan.

La amistad hecha colección

El afán de Joaquín Nieto es que el amor por la literatura florezca desde las etapas más tempranas y dejen volar su fantasía. El inspector de educación y profesor jubilado, además de escritor, divulgador e investigador isleteño, contempla la colección como un regalo. Todo empezó al releer El Principito y contextualizarlo para sus pupilos. Más tarde, movido por el mensaje tan original, quiso ver cómo se trasladaría a otras geografías y comenzó a comprar ediciones singulares, en otras lenguas, dialectos. Un afán que compartió tanto en su página como en Facebook, con el que de pronto tejió una comunidad agasajadora.

Tanto amistades, familiares y compañeros de profesión, viendo su interés, decidieron participar y, cada vez que iban a un lugar nuevo, se acordaban de él y venían con un nuevo Principito entre sus manos. "No salgo de mi asombro porque te encuentras con cosas que no esperas, por ejemplo, un libro que me llegó de Paraguay había sido traducido por una monjita misionera al guaraní —idioma nativo sudamericano—, otro al arameo, también, al vietnamita, o un dialecto que se habla en la Selva Negra alemana; por eso, yo más que propietario de esta colección, creo que soy un simple destinatario de agradecimientos por todos aquellos movimientos que hacen por el mundo mis amigos, que encuentran un ratito al acordarse de mí, así que esto es un alarde de cariño", sostiene. Esperanto, holandés, portugués, checo, turco, valenciano, eusquera, catalán, árabe, rumano, flamenco... ¿Cuántas veces se escribirá "lo esencial es invisible a los ojos" para nunca olvidarlo?

Te puede interesar: Cultura El galán de las sienes plateadas

Esta es la primera vez que el patrimonio bibliográfico que posee sale a la luz gracias a la asociación Andersen y, a partir del 28 de abril, continuará su periplo por Santa Cruz de Tenerife y otros municipios canarios. Una suerte con la que no contaba y que le hace especial ilusión, "es una lectura que, a pesar de que dicen que es para niños, tiene una dimensión filosófica aprovechable para los mayores puesto que, al mismo tiempo, es una crítica a los mayores que deben refrescar su memoria para tratar a los niños y hacerles ver la simplicidad con la que ellos encuentran soluciones a los problemas. No tengo una parte favorita en especial: lo más importante es que El Principito está ahí, y es un baúl de valores".