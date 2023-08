Joaquín Blanco Albalat consiguió ayer la plaza para España en los Juegos Olímpicos de París 2024 al concluir en la octava posición de la clase ILCA 7 antes de la disputa de la Medal Race y por lo tanto sellar uno de los primeros diez billetes olímpicos que se reparten en el Mundial de Vela que se está disputando en La Haya. De esta forma, el navegante del Real Club Náutico de Gran Canaria certifica la segunda plaza nacional para la capital gala tras la que adquirió el dúo insular Tara Pacheco y Andrés Barrio en la clase Nacra 17.

Blanco, que el viernes no pudo zarpar por falta de viento, navegó ayer con destreza para certificar la plaza para España después de sumar 14 puntos y descartar 54 definitivos para un sumatorio neto de 128 puntos que le coloca directo en la octava plaza.

Junto a Joaquín, su compañero en el RCNGC, Joel Rodríguez, también tuvo una buena regata, tanto como para concluir en la novena manga del Mundial en una segunda plaza para quedarse decimotercero en la general con un valor neto de 155 puntos.

«Lo primero era cumplir con el objetivo de clasificar el país, para eso era importante estar concentrado en la primera regata –en la que sumó solo 14 puntos– y hacer un buen puesto. Me costó un poco en el último tramo de la regata, lo podía haber hecho un poco mejor, pero con el objetivo ya cumplido me centré en hacer una segunda etapa para hacerlo mucho mejor y mañana (por hoy), intentaré hacer una buena Medal Race para darlo todo e intentar hacer lo mejor posible y acabar de la mejor manera».

Con esta valoración se expresó Joaquín Blanco ayer horas después de bajarse de su casco en la clase ILCA 7 y con ganas de poder subir puestos en la carrera por las medallas que se disputan hoy en las aguas de La Haya.

En cuanto al rendimiento de Joel Rodríguez, el regatista grancanario se tuvo que resignar a la decimotercera plaza y no poder competir en la Medal Race de hoy.

«Empezamos con buenas opciones de entrar en la carrera por las medallas pero no conseguí hacer una buena regata y fue mi descarte. Por suerte pude hacer un segundo, que es un gran resultado, pero me he perdido esa Medal. Considero que ha sido un buen campeonato, pero solo me queda pensar en que hay que seguir», expresó el insular.

En el Mundial que se disputa en La Haya se han distribuido un total de 107 plazas de país para las competiciones olímpicas de todas las modalidades de vela de los Juegos de París 2024.

En cuanto a la aportación regional, Canarias ha conseguido dos plazas de las siete que ha sellado España para la cita parisina. La primera de Tara Pacheco y Andrés Barrio y la segunda ayer de Joaquín Blanco Albalat.

España estará representada en París 2024 en las modalidades olímpica de ILCA 7; Nacra 17; 470; IQFOIL masculino y femenino, 49er y 49erFX. En los que un año más habrá competidores con acento grancanari.