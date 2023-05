El Gobierno de España decidió aprobar una subida de las pensiones contributivas del 8,5%, una revaloración que va ligada al IPC y que se aplica desde principios de 2023. El objetivo de esta reforma es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a una subida de precios que ya se ha convertido en la máxima preocupación de los hogares españoles. La cesta de la compra se ha situado en máximos históricos y la capacidad de ahorro en la economía familiar se hace cada vez más difícil.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta para conocer la realidad de los pensionistas en España de cara a su futuro. Los resultados indican que muchos de ellos tienen preocupación de cara a su jubilación y que menos de la mitad piensa que la pensión que recibirán será suficiente para llegar a fin de mes.

La reforma de las pensiones abordada por el ejecutivo, y que cuenta con el visto bueno de Bruselas y los sindicatos, tiene la intención de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años, aunque también se espera que la cuantía que cobran los jubilados aumente. Tal y como se indica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), las pensiones no contributivas experimentan una subida del 15%, una de las mayores subidas de la historia.

Preocupación entre los pensionistas

Según la encuesta de la OCU, 7 de cada 10 pensionistas tienen previsiones económicas de cara al futuro y se están preparando para la jubilación. Los expertos indican que no hacerlo supone un grave error, aunque con el aumento de precios actual y la inflación que se vive en los países miembros de la Unión Europea, los márgenes de ahorro se reducen considerablemente. El 40% de los encuestados afirma que no dispone de los ingresos suficientes para ahorrar de cara a su jubilación.

Por otra parte, los resultados indican que el 35% de los encuestados creen que su pensión no será suficiente para llegar a fin de mes y el 12% piensa que su cuantía será inferior a su salario actual. Solo el 7% de los encuestados creen que podrán vivir sobradamente con la pensión al final de su vida laboral. La OCU señala que la mejor forma de complementar los gastos durante la jubilación es a través del ahorro, aunque como indicamos no siempre depende de la voluntad de los jubilados y la situación económica actual no favorece a ello.

Entre las personas ya jubiladas, el 90% de los encuestados por la OCU tiene como su única fuente de ingresos las pensiones públicas. Según la normativa de la Seguridad Social, un trabajador puede cobrar el 100% de la cuantía cuando tenga 65 años y haya cotizado al menos 37 años y nueve meses. Para adquirir una pensión contributiva es necesario tener cotizados al menos 15 años a la Seguridad social, siendo imprescindible que como mínimo dos de ellos estén dentro de los 15 años anteriores a la solicitud de la jubilación.