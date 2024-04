Fuerteventura dice no a las tierras raras

Fuerteventura no quiere minas para extraer tierras raras. Así se puso de manifiesto este domingo en la localidad de Ajuy, municipio de Pájara, donde centenares de personas acudieron al llamamiento de los vecinos del pueblo para rechazar los permisos solicitados al Gobierno de Canarias, para realizar prospecciones mineras en la isla, en busca de carbonatitas, un material altamente preciado en la industria tecnológica. Los manifestantes realizaron una cadena humana simbólica en la costa, mientras que recogieron firmas y documentos de alegaciones a los proyectos mineros.

En la plaza del pueblo se celebró el acto de protesta donde intervenían ante los asistentes representantes políticos de casi todos los partidos. Natalia Santana (NC), Dunia Álvaro (PP), así como, Lola García presidenta del Cabildo, y Alejandro Jorge, alcalde de Pájara. Además, el improvisador y folclorista Domingo ‘El Cuco’ también dedicó unas décimas a la situación que sufre la isla con las minas de tierras raras. También asistieron una amplia representación de colectivos sociales de la isla.

Los profesores Juan Miguel Torres y Pedro Hernández, de Biología en el IES Gran Tarajal y de Recursos Territoriales de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, respectivamente, expusieron sus tesis sobre el daño ambiental y de salud que sufría la isla y sus habitantes con las prospecciones mineras, al tiempo que acusaron a la empresa solicitante y al Gobierno de Canarias de querer convertir a Fuerteventura en una zona minera.

La Isla dice no a las tierras raras | ONDA FUERTEVENTURA / LA PROVINCIA/DLP

La presidenta insular, Lola García, señaló que «no vamos a permitir que Fuerteventura se convierta en el laboratorio ni de Canarias, ni España ni Europa. Hemos dicho claramente no a la investigación y a la actividad minera en nuestra isla. Este es el posicionamiento claro del Cabildo y no hay otro». Además, añadió que «nuestro territorio es tan frágil como nuestra isla y todos hemos dicho que las extracciones mineras no coinciden con nuestro modelo de isla, contra el modelo económico porque va en contra de la economía que nosotros hemos propuesto, así como la protección del territorio, y sobre todo va contra el estado y calidad de vida de las personas. Llegaremos hasta donde haga falta».

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, apuntó que «Fuerteventura está muy relacionada a lo largo de su historia a las luchas contra las injusticias a las que ha que ha sido sometida. Ahora estamos claramente en una situación en la que los vecinos y vecinas nos han dado una lección de solidaridad, esfuerzo y trabajo para que Fuerteventura se preserve y proteja, y los políticos lo que tenemos que hacer es recoger ese testigo y llevarlo a donde haya que llevarlo».

A juicio del alcalde sureño «la movilización de hoy (por ayer) es significativa porque da mucho ánimo no solo a los que estamos aquí manifestándonos, sino a la población en general de la isla. Ahora hay que hacer un trabajo como es defendernos y si llegara el caso acudirá los Tribunales. Todos vamos a una y lo queremos hacer desde la postura más institucional posible».

Espacios protegidos

La empresa Tenáridos, perteneciente al grupo Satocan, ha solicitado a la Dirección General de Industria varios permisos para investigar el suelo majorero. Uno de ellos se localiza en Puerto del Rosario, en su costa oeste, en cuadrículas que alcanzan una superficie de 1.34 kilómetros cuadrados, y otro entre la zona de Ajuy hasta Amanay con una superficie de cerca de 19 kilómetros cuadrados. Estos dos se encuentran en información pública. También existe una tercera solicitud que se localiza en el municipio de La Oliva.

El Cabildo majorero y los seis ayuntamientos de la Isla se oponen firmemente a la actividad minera en la isla. Los informes elaborados por los distintos servicios del Cabildo alertan de que los permisos admitidos a trámite se sitúan en zonas protegidas de alto valor natural y patrimonial del territorio majorero.