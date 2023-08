El Yumbo es ahora el modelo de éxito de los centros comerciales turísticos

El Yumbo es actualmente el modelo de éxito entre los centros comerciales de las zonas turísticas de Gran Canaria, mientras que la galería de tiendas que se proyecta en el solar de la antigua sede de Viajes Insular se ve como el revulsivo que necesita Playa del Inglés para mejorar su imagen y recuperar clientes, tanto turistas como residentes en la isla.

El informe encargado por el Cabildo de Gran Canaria para conocer la situación de los centros comerciales de San Bartolomé de Tirajana no se limita a analizar y proponer soluciones para los ocho recintos que son ejemplo de deterioro y decadencia -Kasbah, Metro, Plaza, Anexo II, Cita, Oasis, Parque Europa-Águila Roja y Faro 2-, sino que evalúa también los restantes establecimientos, con el resultado de que unos tienen actividades rentables, otros funcionan a medio gas y algunos arrastran los mismos problemas que los que han cerrado y están pendientes de demolición.

Yumbo. El informe elaborado por Antonio Garzón recuerda que el centro comercial Yumbo abrió en octubre de 1982 y dispone de 400 módulos y 76 terrazas, con un reparto de 210 negocios abiertos y 230 propietarios. Apenas tiene locales cerrados, pues «la demanda es tan alta que según cierra uno enseguida entra otro inquilino». Dispone de 20.000 metros cuadrados de superficie comercial en cuatro plantas y una plaza pública de otros 9.000 metros. No siempre fue el lugar concurrido que es ahora. Los primeros diez años, desde 1982 hasta 1992, el Yumbo tuvo poca actividad, pues los dueños de locales en otros centros comerciales en auge en aquellos momentos, como el Cita, compraron módulos para especular con ellos ante el incierto desarrollo que tomaría la demanda comercial.

«La clientela LGTB, que actualmente es la orientación casi exclusiva del centro, se fue instalando progresivamente durante esos años, viniendo inicialmente derivados del Nilo, centro que ya tenía entonces locales de ambiente», resalta el informe, que subraya que «a partir de entonces el Yumbo se fue especializando en el segmento LGTB y a día de hoy es un referente mundial, albergando tres eventos anuales muy importantes: la Gay Pride, la Winter Pride y los Carnavales de Maspalomas».

En el ejercicio 2011-2012 aprobó un presupuesto extraordinario de seis millones de euros para reformas (ascensores, impermeabilización, contraincendios) y ejecuta permanentes acciones de conservación, por lo que «no está considerado en absoluto un centro obsoleto». Según Garzón, «actualmente es el que más demanda registra y es el mejor ejemplo en el Sur de Gran Canaria para demostrar que una oferta segmentada de un centro puede tener éxito».

San Agustín

El centro comercial San Agustín abrió en 1980 y dispone de unos 350 locales, con poco más de 250 propietarios. Sus negocios tienen una orientación principal a restaurantes, bares y cafeterías, a los que acompañan comercio y supermercados. Como muchos otros centros sufrió un retroceso de demanda al inicio de este siglo, por quedarse anticuada su oferta. Al estar sobredimensionada la capacidad comercial, hace una década se elaboró un proyecto que contemplaba el acondicionamiento del sótano y de la planta baja como aparcamientos, sin tocar la estructura del edificio y traspasando los locales a ubicaciones más altas, que en teoría serían más atractivas, pero por diversas razones no salió adelante. No está incluido entre los denominados «centros obsoletos», pues el edificio tiene un buen estado de conservación. En la actualidad no proyecta ninguna reforma integral, pero sí prevé mejoras importantes como ascensores y la instalación de paneles solares.

Playa del Inglés

En el derribado edificio de Viajes Insular, en la carretera principal que divide Playa del Inglés de San Fernando, se proyecta el centro comercial Playa del Inglés, con 28.000 metros cuadrados de superficie comercial. En 2010 se concedió la primera licencia, que contemplaba un centro aterrazado y abierto. Los propietarios e impulsores lo son también del Biosfera, en la localidad lanzaroteña de Puerto del Carmen, construido hace poco más de dos décadas y uno de los centros más destacados de Canarias por su diseño arquitectónico y su mix de oferta comercial de textiles y gastronomía. A los promotores les avala la experiencia en la gestión de centros modernos y la confianza de marcas de prestigio. Se contempló la peatonalización parcial de la GC-500, por lo que quedaría en un boulevard.

Atlantic Beach Club

Activo desde los comienzos de siglo, es un pequeño centro comercial en los bajos del hotel de mismo nombre, en primera línea del mar de Playa del Inglés. Tiene cinco propietarios para los 13 locales, donde predominan los restaurantes y pubs. Su peculiariedad es que la comunidad dispone de dos ascensores privados hasta la playa y son los únicos para que suban y bajen las personas mayores. La actuación sería garantizar desde el sector público que los turistas tengan acceso a la playa a todas horas, por ascensor o escaleras mecánicas, y también los aseos.

Sunset Beach Meloneras

Se inauguró en el año 2003 con cuatro plantas y 110 locales. Desde un principio mantuvo muy bajos índices de ocupación porque el centro está sobredimensionado para la demanda comercial existente. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un auge por el ocio nocturno, con el público de la Kasbah y el Plaza. Ahora están abiertos 50 de los 110 locales, la ocupación más alta de su historia y se ha impuesto un nuevo concepto de ocio por la tarde, a partir de las 17:00 horas, en vez de por la madrugada. «El Sunset Meloneras es otro ejemplo de éxito, de revitalización de la mano de un concepto específico como el ocio nocturno para un público joven. La oferta va adquiriendo tal variedad que posiblemente el Plaza, cuando resuelva sus problemas, ya no pueda competir con esta oferta renovada y abierta al aire libre en primera línea de mar», añade.

La Rotondita

Es un centro muy pequeño, de cinco locales en círculo y un solo propietario. Fue uno de los pioneros junto a La Rotonda, primera construcción turística que data de 1963, un año después del inicio oficial del Turismo en Gran Canaria en octubre de 1962. La parcela está vallada desde el 2004, tiene una clasificación comercial y permite un área comercial con un bajo y una planta. Como polo de atracción a esta zona, que no es de mucho tránsito, se podría proyectar como complemento un pequeño museo, pues se trata de la «zona cero» del turismo en la isla.