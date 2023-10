El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, manifestó este mediodía que la Corporación insular tiene la firme voluntad y el compromiso de ejecutar durante este mandato las obras que restan para culminar el Edificio Cultural de la Institución, ubicado en la calle Buenos Aires, 23, de la capital grancanaria. Un inmueble que, como aseguró, "es un espacio totalmente necesario para la Isla y para la ciudad, y una propuesta cultural y arquitectónica singular, que habla de libertades y de democracia, porque aquí está el Gobierno de la Isla, donde debatimos los asuntos importantes para Gran Canaria".

Así, Morales explicó que ya está en marcha el proceso para adjudicar la redacción del proyecto con el que se acabará este edificio y que, una vez que se disponga de ese documento de trabajo, se iniciará el procedimiento de adjudicación de la obra. "Durante el anterior mandato, se avanzó en una parte de esta propuesta arquitectónica y se terminaron los aparcamientos y dos plantas. Ahora, nos queda el resto para culminarlo", indicó.

El presidente insular hizo estas declaraciones durante la primera jornada de puertas abiertas que se desarrollan desde hoy martes y hasta el próximo viernes, impulsadas por el Cabildo para dar conocer este inmueble, con motivo de la Semana de Arquitectura que organiza cada año la Consejería de Arquitectura y Vivienda, coordinada por Augusto Hidalgo, quien, junto a la jefa del Servicio insular de Arquitectura, Nieves González, acompañaron a Morales en su recorrido.

Asimismo, el primer mandatario de la Isla expuso que se trata de una propuesta del arquitecto Alejandro de la Sota, que da continuidad al proyecto de Miguel Martín Fernández de La Torre, y que el edificio anterior se inauguró en 1941 y, en 2011, terminó el trabajo que ha llevado a cabo De la Sota. "Se ha hecho esta primera fase para intentar terminar el proyecto y, ahora, el compromiso es culminar lo que nos queda", apostilló.

Augusto Hidalgo, por su parte, lo describió como un lugar "mágico" fruto de una visión "realmente impactante" de Alejandro de la Sota para esta zona de todo el conjunto de rehabilitación de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria. Valoró, además, la gran oportunidad que supone abrir sus puertas, aprovechando la Semana de la Arquitectura, "no solo para disfrutar de una exposición, sino para tener la experiencia de ver este lugar del cerebro o este huevo, como lo han llamado en las distintas épocas, antes incluso de estar acabado", dijo. "Creo que es fantástico para entender la creación de un arquitecto que asimiló perfectamente la obra primigenia de Miguel Martín Fernández de la Torre e ideó un edificio funcional y que, al mismo tiempo, tuviera un impacto desde el punto de vista del uso cultural y para las ideas del futuro de Gran Canaria".

Por último, el consejero alabó el trabajo realizado por el que catalogó como "un equipazo de arquitectas, dirigidas por Nieves González", que encabeza un Servicio, en el que, de ocho arquitectos, seis son mujeres, que ha elaborado esta exposición, "que va a ser uno de los momentos más dulces dentro de esta Semana de la Arquitectura", concluyó.

Un edificio coherente con el preexistente y novedoso en sus espacios

Nieves González, a su vez, incidió en que su equipo entendió que este edifico responde al lema elegido para la Semana de la Arquitectura del Cabildo, 'La huella de la arquitectura en la ciudad' y, por ello, "nos pareció necesario poner en valor este espacio que nos queda por terminar y que pretendemos acabar tal y como estaba planteado por Alejandro de la Sota", indicó.

A este respecto, la jefa del Servicio de Arquitectura del Cabildo destacó que la exposición que han diseñado para esta Semana, titulada 'De Miguel Martín de la Torre a Alejandro de la Sota', persigue hacer ver a la ciudadanía en qué consiste la arquitectura maximalista y de qué manera se hace una ampliación, siendo coherente con el edificio preexistente a la vez que novedoso en los espacios que se plantean.

Concretó que el edificio está compuesto por cinco plantas, de mil metros cuadrados cada una de ellas y de las que las dos últimas albergan las oficinas del Servicio de Arquitectura, que ya están acabadas. El aparcamiento, también culminado, se ha ubicado debajo de las salas de exposiciones y queda por resolver el espacio cultural, que es la parte más complicada, dada la existencia de mucha normativa sobrevenida que no se contempló en su día porque no existía. "Ese es el reto que proponemos a los arquitectos, para terminar este espacio, siguiendo los criterios y las directrices de Alejandro de la Sota", recalcó González, quien insistió en que "es un espacio difícil y no queremos ir con prisas", pero vaticinó que esperan tener en marcha la licitación del expediente antes de final de año, lo que implicará seis u ocho meses de redacción de proyecto, para continuar con la licitación para ejecutar las obras.