Las flores adornan la Navidad de Santa Brígida

Licenciada en derecho y amante de las flores. Una pasión que le viene desde muy joven, cuando Clara Rosario descubrió su pasión por las manualidades y las habilidades que tenía al realizar todo lo que veía y le gustaba. "Soy florista de vocación y de profesión", dice mientras cuelga el teléfono, después de recibir un encargo de flores desde Bilbao. Lleva trabajando en el mundo de las flores nada más y nada menos que 36 años, y en su rinconcito de Santa Brígida desde el año 2008, cuando dio vida a la que ahora es su hogar y su refugio, la floristería Rojo Amapola. "Las flores son mi mundo, he dejado la carrera por esto y no quiero jubilarme nunca", explica emocionada.

Bajo el nombre Navidad de las flores, el ayuntamiento de Santa Brígida ha impulsado una iniciativa en la que el objetivo es reactivar el comercio del municipio y fomentar las compras navideñas entre los residentes y visitantes de la zona, a través de las Zonas Comerciales Abiertas. Para ello, las calles del centro han acogido desde este jueves y hasta hoy una serie de talleres y actividades diseñadas tanto para los más pequeños de la casa, como para el público adulto.

Según Clara Rosario, este año las ventas han sido "extrañas", debido a que "todo el mundo se mete en terrenos que no le corresponden", y es que hoy en día, tal y como explica Rosario, en cualquier lado te venden flores, da igual si es un supermercado o un centro comercial. "El otro día vi a un chico con una bicicleta vendiendo rosas, y a eso me refiero, a que se está desvirtuando el bien hacer del florista", comenta. Clara, sin embargo, pone mucha atención a la formación que debe tener todas aquellas personas que se dediquen al mundo de las flores, y ella es un claro ejemplo de constancia, sacrificio y pasión. "Cada año intento hacer un mínimo de tres cursos, y uno de ellos es siempre a nivel internacional".

Clara Rosario: "A veces no somos capaces de expresarnos, y las flores son sentimientos y cada una de ellas quiere decir algo"

Según explica Clara Rosario, uno de los motivos principales por el cual la gente compra flores en todas las épocas del año es porque se trata de una vía de comunicación. "A veces no somos capaces de dar gracias ni de pedir perdón, y las flores siempre son sentimientos y cada una de ellas quiere decir algo, por ejemplo las rosas son pasión, mientras que los girasoles son alegría y energía". Pero sin duda alguna, lo más demandado por los amantes de las flores en Navidad es el color rojo, el algodón, los tintes dorados y plateados y por supuesto el ilex y el muérdago. "En Reyes, lo que más se vende son ramos para el cementerio. Es ese regalo para los que ya no están y aún son recordados", dice.

Navidad en verano

Por otro lado, Mercedes Ventura, de la boutique Ezquerra, asegura que a pesar de haber sido un año raro en cuanto a las ventas, no se puede quejar. "El tiempo no ha ayudado, y las altas temperaturas hacen creer que no estamos en Navidad, pero aun así todo ha ido muy bien", explica. Aunque los clientes habituales son los que destacan a la hora de hacer un balance de compras, Mercedes explica que hay quienes hacen alguna compra al ver la tienda. Sin embargo, echa en falta las visitas de turistas y personas de otros municipios. Después de toda una vida ubicados en el mismo lugar, la boutique Ezquerra tiene una gran importancia para los Ventura por la historia que esconde detrás. "Esta tienda tiene algo mágico para mi familia, porque aquí estaba la consulta de Isidro Ezquerra, el primer médico que tuvo Santa Brígida", explica Mercedes.

A una semana para que lleguen los Reyes Magos de Oriente a repartir ilusión, Mercedes asegura que durante esta semana, las compras aumentarán un poco, sobre todo el día cinco de enero, cuando se llevan a cabo las compras de última hora. "Siempre me suele llegar algún marido que otro despistado en busca de un último detalle", asegura. Y es que Ventura, que está tan enamorada de su pueblo como de su tienda, comenta que las calles de Santa Brígida suelen animarse mucho con la cabalgata infantil, que no solo trae al municipio a los residentes, sino también a gente de fuera.

Entre comercios y compras de última hora, la Navidad de las flores ha incluido en su programa actividades infantiles, en las que los pintacaras, las manualidades y la música ha estado presente. Entre dibujo y dibujo, Paula García se arma de ilusión a la hora de maquillar a los pequeños, que con una eterna sonrisa le preguntan que de qué se pueden pintar. "Yo he venido preparada para hacer dibujos navideños, pero al final los niños suelen pedir ser superhéroes, y las niñas princesas", explica con las pinturas en mano. Catorce años dedicándose a este sector de animaciones infantiles han hecho a Paula saberse de memoria cada dibujo que hace, aunque asegura que a veces, cuando hay muchos niños, lo mejor es ayudarse de plantillas.