Vanesa Martín anuncia que "no ha sido agradable" y si cesa López, será alcaldesa la próxima semana

Vanesa Martín, concejal de Forum Drago y propuesta para ser la nueva alcaldesa de Ingenio, adelantó ayer que "no ha sido fácil y no ha sido agradable para nadie" la situación respecto a la dimisión del alcalde José López en el pasado pleno de enero. Avisa no obstante que la próxima semana, si se hace oficial la renuncia del actual regidor, será la nueva alcaldesa de Ingenio.

En unas breves declaraciones y dejando siempre claro que solo pretende tanto ella como Forum Drago quieren "respetar la transición", la semana que viene, y si se cumple el plazo anunciado por López el día de su renuncia, el día 5, habrá cambio en la Alcaldía antes del día 10. "Hemos tenido que enfrentar una situación que no ha sido agradable para nadie", indica la edil, que agrega que "sí puedo afirmar que los hechos acaecidos nos han reforzado y cohesionado como grupo de Gobierno, además de mantener el compromiso por mantener la estabilidad al municipio". Admitió que "tenemos que poner el contador a cero, aprender de los errores y continuar con el compromiso que adquirimos con la ciudadanía de trabajar por mejorar Ingenio". También se refirió a que "soy una persona que siempre he trabajado por el municipio desde el anonimato, con contacto directo con vecinos y vecinas. Confiero que esta situación es nueva para mí, tanto en lo profesional como en lo personal, pero no tengo miedo de afrontarla. Sé cómo funciona la administración desde dentro y conozco la labor que desempeñan los compañeros y compañeras del Ayuntamiento desde sus áreas, y eso me da seguridad y templanza".