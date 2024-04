La rehabilitación de 50 viviendas en Sardina del Sur incluye la mejora de aceras y jardines

Regeneración de las fachadas y las cubiertas de los edificios, pero también de todo el entorno urbano que lo rodea. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha dado un nuevo impulso a la rehabilitación de 50 viviendas sociales ubicadas en Sardina del Sur, en las calles Néstor de la Torre, Santiago Marcial y Lepanto, una intervención que persigue mejorar la estética de hasta siete bloques resienciales de tres y cuatro plantas de altura construidos en 1967, hace ya 57 años, debido a su mal estado de conservación consecuencia de la falta de mantenimiento. Los trabajos no solo posibilitarán la renovación exterior de estos inmuebles, sino que también incorporan la mejora de las aceras, las zonas ajardinadas, los aparcamientos y hasta las paradas de guagua de la zona. Con la rehabilitación de este medio centenar de viviendas, el Ayuntamiento finalizará la mejora de alrededor de las 300 viviendas sociales del municipio.

Por la izquierda, Francisco García, Conchi Monzón y Antonia Álvarez, durante la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Vivienda en 2022. / David Delfour

Para llegar hasta ahí, el Consistorio santaluceño, a través de Alcaldía, ha sacado a concurso las obras por un importe de 454.353 euros, una financiación procedente de una subvención otorgada por el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, cuyo convenio rubricó con la Corporación municipal en diciembre de 2022. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 16 de abril y, una vez adjudicado el contrato, el período de ejecución de los trabajos será de 10 meses.

Las principales actuaciones se centrarán en las fachadas de los edificios a fin de revertir su degradación. Así, no solo se actuará para corregir las humedades, sino que se eliminarán elementos constructivos que puedan caer a la vía pública, se retirarán los aparatos de aire acondicionado -que se colocarán en las cubiertas- y también los tendederos; y sobre todo se actuará sobre la carbonatación del hormigón para evitar daños estructurales más severos con el paso del tiempo, según recoge el proyecto. Además, se aprovechará la modernización exterior de los inmuebles para ocultar las redes del tendido eléctrico mediante la instalación de canaletas.

Por otro lado se intervendrá en las cubiertas de todos los bloques para impermeabilizarlas y mejorar la eficiencia energética de los edificios, así como para pasarlas a no transitables, pues hasta ahora la construcción de elementos no originales en el edificio como trasteros provoca afecciones a la estructura derivadas de la sobrecarga no prevista. Éstos se demolerán, se sustituirán los depósitos de fibrocemento por otros adaptados a las normas actuales y se mejorará el pavimento de la cubierta.

El proyecto recoge la reubicación de dos paradas de guaguas para mejorar la accesibilidad

En cuanto al espacio urbano circundante de los edificios, el proyecto contempla la modificación del diseño de los jardines y la mejora de éstos, se adecuarán las plazas de aparcamiento y se dotará de plazas para personas con movilidad reducida, se rehabilitarán las aceras para hacerlas más accesibles o se construirán en los espacios donde éstas no existen -sobre todo para conectar el interior de la urbanización-, se colocará mobiliario urbano y señalización vial, y se reubicarán las dos paradas de guaguas que se encuentran en la zona para dotarlas de mejores condiciones de accesibilidad.

Urbanizaciones

La construcción de estos siete bloques se enmarca en la promoción de viviendas sociales puesta en marcha por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura y el Instituto Nacional de la Vivienda para mitigar el problema de acceso a la vivienda entre los años 1939 y 1977, en plena dictadura. En Santa Lucía de Tirajana no solo se edificaron estos inmuebles, sino también otras cuatro urbanizaciones que ya han sido renovadas, por lo que las 50 viviendas de Sardina del Sur serán las últimas casas sociales del municipio en ser rehabilitadas. Las primeras en modernizarse fueron las 24 casas de la calle San isidro, también en Sardina, hace una década. Después llegaron las 100 viviendas ubicadas en el cruce de Sardina, a mediados de 2019; le siguieron en 2020 las 50 viviendas de La Era del Cardón, y las últimas fueron las 73 casas del Residdencial Las Rosas, ubicado en La Orilla, a finales de 2022.

