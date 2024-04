El alcalde compara a San Mateo con La Laguna y Barcelona para defender su gobierno en minoría

El alcalde de San Mateo, Alexis Ramos, comparó su gobierno local con los de grandes ciudades como La Laguna o Barcelona para defender su nuevo ejecutivo en minoría, con apenas cinco concejales (tres de su partido, Unión Veguera, y dos de Alternativa por San Mateo) frente a los siete ediles necesarios para ostentar la mayoría en este municipio. «Soy consciente de que el camino va a ser un poco más lento, pero estoy convencido de que va a ser una gestión segura y progresiva», destacó este lunes el regidor veguero en una comparecencia solicitada por los grupos de la oposición, Avesan y PSOE, para que explicase cuál será la hoja de ruta de su gestión en lo que resta de mandato.

La comparecencia de Ramos llega 27 días después de quedarse en minoría tras cesar al socialista José Déniz y dimitir la compañera de partido de éste, Auxi Ojeda, dos ediles que el pasado mes de agosto se sumaron al pacto inicialmente suscrito por UVEy Alternativa por San Mateo. Aquella decisión permitió a Ramos mantener una mayoría de gobierno menos de siete meses; a partir de ahora, ha dicho públicamente, buscará apoyos puntuales. Ahora, con solo cinco concejales, el regidor tiene el reto de sacar adelante un municipio manteniendo en frente a una oposición que lo acusa de «vivir en un mundo paralelo y ajeno a la realidad de los vegueros», en palabras de la portavoz de Avesan, Davinia Falcón, y que pide su dimisión, como insistió el socialista José Déniz al ser, a su juicio, el alcalde «que más inestabilidad ha generado al municipio en 40 años de democracia».

En una intervención que apenas duró 11 minutos y 23 segundos en un Pleno Extraordinario de solo 25 minutos, el alcalde enumeró toda una serie de actuaciones que quiere poner en marcha en la localidad en los próximos tres años y medio, desde el desarrollo económico con la dinamización de la zona comercial abierta reordenando el tráfico y dotándola de infraestructuras hasta el incremento del personal municipal, pasando por la aprobación del Plan General, el despliegue el plan de alcantarillado, la actualización del callejero, la puesta en marcha de los planes de rehabilitación de viviendas, sacar adelante el proyecto de renovación del mercado municipal, la conversión del museo Cho Zacarías en un hotel rural, la licitación del nuevo servicio de limpieza.

El alcalde de San Mateo, Alexis Ramos, preside el Pleno Extraordinario este lunes en las Casas Consistoriales. / LP/DLP

Sus objetivos, dijo el alcalde, son los mismos que se había marcado al inicio del mandato. «Seguimos defendiéndolos y trabajamos con la idea de un municipio que se desarrolle en su conjunto», señaló Alexis Ramos, en alusión a otros asuntos como procedimientos judiciales como el del restaurante del mercado o la ayuda técnica que está ofreciendo el Ayuntamiento a los empresarios que impulsan el parque empresarial en la finca de Las Chozas. «Pretendemos un municipio de progreso donde se defienda al sector primario y se trabaje de la mano de los empresarios para desarrollar nuestra zona comercial abierta».

Ramos quiere sacar adelante el mercado, la rehabilitación del museo Cho Zacarias y el Plan General

Tras su intervención, Alexis Ramos pretendió dar carpetazo al Pleno, lo que provocó las quejas de la oposición y las acusaciones de desconocer el reglamento de la sala, que en una sesión extraordinaria permite cinco minutos a los portavoces y dos minutos y medio más de réplica. Tuvo que recordárselo la secretaria del Pleno.

Oposición

Tras las explicaciones del alcalde, la portavoz de Avesan, Davinia Falcón, acusó a Ramos de «vivir en un mundo paralelo», de ahí la «parálisis» en la que, en su opinión, está sumido el municipio. Falcón criticó el «matrimonio fallido» en el pacto en la Vega «con el único fin de destruir a Avesan». «Pero han conseguido el efecto contrario: que se nos eche de menos», señaló la edil, quien recordó que su partido fue quien ganó las elecciones en la localidad y que Ramos «no podrá» gobernar con tan solo cinco concejales «sin experiencia». Falcón criticó que hable de acuerdos puntuales pero el sea «el primero que no los cumplirá». No obstante, dijo, «los concejales de Avesan le tenderemos nuestras manos; San Mateo no se merece esto».

Sesión plenaria de este lunes en San Mateo. / LP/DLP

Por su parte, el edil del PSOEJosé Déniz, lamentó que Ramos se comparase con La Laguna y Barcelona, municipios «que tienen más personal que este ayuntamiento, lo que hace que esas minorías tengan más capacidad para sacar al Consistorio adelante». «Además, esos alcaldes no insultan ni injurian a la oposición».

Déniz señaló a Ramos como «el alcalde que más situación de inestabilidad ha generado en toda la democracia en San Mateo, el único en romper un pacto sin agotar las vías mínimas y ni siquiera ha contestado por qué no convocó la mesa de seguimiento del pacto». «A pocos nos cabe duda de que usted no será alcalde para finales de este año», prosiguió el edil «y no tiene por qué ser una moción de censura; puede ser que nadie de la oposición esté dispuesto a embarcarse en una nave que usted dirija».

Con todo, Déniz invitó a Ramos a «reflexionar, a tener una honrosa salida a tiempo, una dimisión que le permita irse bien y dejar avanzar al municipio; porque nadie tiene dudas de que el problema es usted, quien no ha logrado conformar una mayoría es usted. No va a poder sacar muchas cosas adelante y va a paralizar mucho más el municipio; no alargue esta agonía».

El alcalde no afrontó ninguna de las críticas vertidas por la oposición, evitó responder y anunció que respondería a sus cuestiones por escrito.