Los resultados electorales del 28M, entre otras situaciones, han convertido al PSOE en el partido que puede presidir más ayuntamientos en Lanzarote, hasta cinco, pero el único que tiene seguro es del de San Bartolomé y casi asegurado el de Tías. Teguise y Arrecife serán escenarios de unas negociaciones que pueden unir a antiguos oponentes, ser el ejemplo de pactos en cascada derivados del futuro Gobierno regional o el de reeditar acuerdos.

Fuera de ese ámbito se encuentra el Ayuntamiento de Haría, el más claro ejemplo de la tensa política lanzaroteña y el segundo caso de un gobierno en gran minoría al estilo del Cabildo de Fuerteventura. Si en la corporación insular majorera la gestión la realizaron al final del mandato el presidente y el vicepresidente, en el municipio norteño fueron la alcaldesa y dos concejales de gobierno, todos de la Plataforma del Municipio de Haría (PMH), con Evelia García al frente los que lo gestionaron también al final del actual mandato. Tres alcaldes que para volver a serlo tendrán que pactar irremediablemente con los otros dos.

Ahora, tras el 28M la formación de un nuevo gobierno municipal se antoja complejo por la igualdad lograda sobre todo por el PSOE y Compromiso X Haría, con cuatro concejales cada formación, pero solo separadas por un voto. La PMH logró los mismos asientos, tres y 577 sufragios. De esta forma, si quiere mantener la alcaldía, tendrá que pactar con el socialista Alfredo Villalba -al que desalojó del cargo en una moción de censura para dárselo a Chaxiraxi Niz, antes de Coalición Canaria (CC) y ahora de Compromiso X Haría, y a quien luego echó del grupo de gobierno para gobernar en solitario- o con Niz para obtener una mayoría absoluta de siete ediles en un pleno que configuran 13 miembros.

Vistos los antecedentes, no parece fácil el entendimiento porque Coalición Canaria y Nueva Canarias, con un sillón cada uno, no dan para la suma que permita llevar a la Alcaldía a los tres anteriores, aunque quizás sí para redondear el futuro grupo de gobierno. Alfredo Villalba tiene un voto más que Chaxiraxi Niz y una cuenta pendiente por la moción de censura también, pero la exalcaldesa ya no está en CC y esa pugna en la Isla entre socialistas y nacionalistas ya no tiene que ver mucho con ella o, al menos, en teoría. Entre las dos formaciones suman ocho y se puede pactar una alcaldía compartida en el mandato como opción, dada la mínima diferencia.

En Haría no queda otra que pacten dos de los tres más votados, pero habrá que superar rencillas

En Arrecife y Teguise los más votados fueron los candidatos socialistas Alfredo Mendoza y Marcos Bergaz, respectivamente. Ambos mejoraron sus resultados de las elecciones de 2019 y están muy cerca, al menos por el número de concejales obtenidos, de lograr convertirse en alcaldes el próximo 17 de junio. Pero necesitan el apoyo de otros partidos. En la capital de Lanzarote, el PSOE, con nueve ediles necesita cuatro, pero todo parece indicar que si el pacto entre Partido Popular (PP) y CC para el Gobierno canario fragua, la popular Ástrid Pérez puede renovar en el cargo con los apoyos de los nacionalistas al obtener unos 200 votos más que estos. Vox, con dos miembros, no tiene mucho que ofrecer al resto.

Sin embargo, no es descartable la reedición del pacto entre populares y socialistas en 2019, que se rompió en noviembre de 2021, cuando también produjo la misma ruptura en el Cabildo. En Arrecife el PSOE salió el Gobierno y fue CC quien tomó su relevo en un grupo de gobierno integrado por populares y NC, que se ha quedado fuera en estos comicios. Y en el Cabildo, los populares fueron expulsados y entraron los consejeros de Unidas Podemos. Es una posibilidad de acuerdo, pero puede haber pacto en cascada PP-CC.

En Teguise, Marcos Bergaz ganó las elecciones ante la nacionalista Olivia Duque, que sustituía al alcalde, Oswaldo Betancort, que es el nuevo presidente del Cabildo por 69 votos de ventaja al PSOE.

Bergaz necesita tres apoyos para lograr los 11 concejales que le darían la mayoría absoluta.

La capital y La Villa tendrán alcaldes socialistas si no hay pacto en cascada de PP y Coalición Canaria

Podría contar con los tres del PP de Rita Hernández, a los que podría añadir el de Primero Teguise y el de Nueva Canarias. Vox, que entra en la corporación por primera vez, al igual que en los anteriores ayuntamientos, no tiene suficiente fuerza para decidir. Como en Arrecife, la espada de Damocles de un acuerdo entre CC y PP, aunque a estos les haría falta un voto para los 11 ediles, que tendrían que obtener de Primero Teguise, NC o Vox, puede dejar al candidato socialista sin alcaldía.

En Tías, el otro municipio sin mayoría absoluta, la situación es bastante más sencilla. José Juan Cruz, del PSOE, tiene a tiro renovar en la Alcaldía, ya que logró 10 asientos en el pleno, a uno de la mayoría absoluta. Aquí, aunque CC y PP pactaran solo sumarían nueve y 10 ediles si entrara en esa ecacación Vox. Insuficiente y así el voto de Unidas Sí Podemos (USP) se convierte en la llave para que Cruz siga como alcalde y no parece que haya dudas de que pasará.

Los otros tres ayuntamientos de Lanzarote no tienen que hacer cuentas, sino esperar al 17 de junio, fecha de la constitución de las corporaciones locales, para certificar quienes serán los alcaldes de San Bartolomé, Tinajo y Yaiza.

Isidro Pérez (PSOE), que sustituyó en este mandato al fallecido Alexis Tejera, será el que gobierne otra vez en San Bartolomé mientras en Tinajo repite y sube su mayoría absoluta Jesús Machín (CC). Al igual que los dos anteriores, Óscar Noda, de Unidos por Yaiza, repite de alcalde con más ediles.

La Graciosa se inclinó por el PSOE en Teguise La única mesa electoral de La Graciosa también aportó sus votos a las tres instituciones que eran elegidas el 28 de mayo. Coalición Canaria logró ser la fuerza más votada al Cabildo de Lanzarote y a las circunscripciones insular y regional al Parlamento de Canarias. Solo fueron menos votados los nacionalistas para el Ayuntamiento de Teguise, la administración que gestiona la octava isla, donde les superó el PSOE. La candidatura socialista, encabezada por Marcos Bergaz, obtuvo más votos que la liderada porla nacionalista Oliva Duque, 143 sufragios frente a 129. Más lejos quedaron el PP (40) y Primero Teguise (38) o los 13 de Vox, que fue el cuarto partido más votado. En el Cabildo, el actual alcalde, Oswaldo Betancort, consiguió 172 votos frente a los 102 del PSOE; el PP obtuvo 59 y Vox, 18. En cuanto al Parlamento regional, en la lista insular Coalición Canaria fue la lista más votada, con 153 sufragios, seguida del PSOE (120), PP (48) y NC (22). En la isla autonómica, Coalición logró 139 papeletas por las 127 del PSOE. | C. P. L.

